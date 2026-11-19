Gestores que fecham o mês com o tempo médio de atendimento (TMA) dentro da meta e os acordos de nível de serviço (SLA, na sigla em inglês) cumpridos ainda convivem, com frequência, com reclamações e avaliações negativas. Indicadores de duração do atendimento e de prazo de resposta ajudam a acompanhar o desempenho operacional, mas precisam ser analisados em conjunto com a resolução efetiva e a percepção do cliente. Para Alessandro Pereira, CEO da ASC, empresa brasileira especializada na organização de operações de atendimento e relacionamento entre empresas e clientes, a diferença está na leitura dos números.

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“O principal motivo é que muitas empresas ainda confundem eficiência operacional com qualidade da experiência. Cumprir o tempo de atendimento ou responder dentro do SLA significa que a operação está sendo eficiente em determinados aspectos, mas não necessariamente que o problema do cliente foi resolvido”, afirma o executivo. “O cliente não avalia cada interação isoladamente, ele avalia a jornada completa e o resultado que conseguiu alcançar”, completa.

O que medem os indicadores de tempo

O TMA registra a duração média de cada interação, do início ao encerramento. O tempo de primeira resposta indica quanto o cliente espera até receber o primeiro retorno da empresa. Já o SLA corresponde ao cumprimento dos prazos acordados para cada tipo de demanda e pode envolver duas metas distintas: a de resposta, ligada ao primeiro retorno, e a de resolução, que considera o período necessário para encerrar a solicitação de fato.

Essa separação ajuda a entender por que o painel pode indicar bom desempenho enquanto o consumidor segue sem solução. “Se uma empresa responde em poucos minutos, mas leva horas ou dias para concluir uma solicitação, existe uma diferença importante entre a velocidade de comunicação e a capacidade de execução da operação”, explica Pereira.

O CEO lista outros alertas, como o aumento de contatos repetidos pelo mesmo motivo, solicitações reabertas, transferências frequentes entre departamentos e clientes que voltam a procurar a empresa para cobrar uma solução. Ele também cita atendimentos encerrados sem que a necessidade tenha sido atendida, o que melhora artificialmente alguns indicadores sem mudar a experiência. “O SLA deve ser entendido como um compromisso mínimo de qualidade, não como o objetivo final da operação”, pontua.

Indicadores que completam a leitura

Avaliar a qualidade do atendimento exige combinar dimensões diferentes. A resolução no primeiro contato (FCR, de First Contact Resolution) mede a capacidade de solucionar a demanda sem que o consumidor precise retornar. A satisfação após o atendimento (CSAT, de Customer Satisfaction Score) capta a percepção sobre a experiência, enquanto o índice de esforço do cliente (CES, de Customer Effort Score) avalia quanto trabalho a pessoa teve para obter o que precisava. Somam-se a eles o tempo total até a solução e a reincidência de contatos pelo mesmo motivo.

“Uma empresa pode ter um excelente tempo de primeira resposta, mas um FCR baixo, indicando que está respondendo rapidamente, porém não está resolvendo”, observa Pereira. A comparação entre os números também precisa considerar o tipo e a complexidade de cada solicitação, já que uma dúvida simples e uma contestação de cobrança pedem caminhos e prazos distintos.

Quando o canal muda e o contexto se perde

A falta de continuidade entre canais e áreas explica parte da distância entre SLA em dia e satisfação baixa. Em uma situação hipotética, um cliente relata pelo WhatsApp um problema com um pedido e recebe retorno em dois minutos. Como a solução depende do setor financeiro, ele é orientado a enviar um e-mail, no qual repete os dados e explica o caso a outra equipe, enquanto a solicitação permanece pendente. Cada etapa respeitou o prazo, mas a jornada foi longa.

“Estar presente em vários canais não significa necessariamente oferecer uma experiência omnicanal; quando não existe integração, cada interação acaba sendo tratada como um novo atendimento”, diz o CEO. “Costumo dizer que a omnicanalidade conectou os canais, mas o próximo passo é conectar o contexto”, acrescenta.

Histórico, responsabilidade e acompanhamento sustentam essa continuidade. Conforme Pereira, encaminhar uma solicitação para outra área não pode significar transferir também a responsabilidade de garantir que o cliente tenha sua necessidade atendida, sobretudo quando a solução depende de financeiro, logística ou suporte técnico. “O cliente não conhece e nem precisa conhecer o organograma da empresa. Para ele, existe uma única relação com aquela organização”, enfatiza. Ele pondera que a tecnologia apoia esse controle, mas que a ferramenta, sozinha, não resolve o problema sem uma cultura de responsabilidade sobre a jornada do cliente.

Dados a serviço de decisões

O monitoramento integrado permite ao gestor enxergar padrões de toda a operação, e não apenas casos isolados. Ao reunir dados de canais, equipes e etapas, é possível perceber, por exemplo, que uma reclamação recorrente nasce de uma falha no processo financeiro ou de um problema logístico repetido. A inteligência de dados e a inteligência artificial (IA) ampliam essa capacidade ao classificar motivos de insatisfação e detectar tendências em grandes volumes de interações.

“Não basta gerar mais relatórios ou disponibilizar mais indicadores. A gestão precisa utilizar essas informações para tomar decisões e promover mudanças nos processos”, ressalta o executivo. Isso exige, na visão dele, trocar a cobrança restrita à produtividade individual por indicadores compartilhados, acompanhamento da resolução de ponta a ponta e atuação sobre as causas dos problemas.

A rapidez continua relevante para a operação, mas passa a ser lida ao lado da capacidade de resolver com menos etapas e menos esforço para o consumidor. “O grande diferencial competitivo não será simplesmente atender mais rápido ou utilizar mais tecnologia, mas conseguir transformar dados em decisões e decisões em experiências melhores”, conclui o CEO da ASC.

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