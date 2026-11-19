O Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV) lança a série documental “Excessos”, que tem como ponto de partida o sinistro ocorrido na madrugada de 21 de dezembro de 2024 na BR-116, em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Na ocasião, um bloco de granito transportado por uma carreta se desprendeu e atingiu um ônibus de passageiros, em uma ocorrência que resultou em 39 mortes.

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O primeiro episódio chegou ao público no Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito, data lembrada anualmente no terceiro domingo de novembro e reconhecida pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) em 2005 como forma de homenagear vítimas e familiares e de valorizar o trabalho das equipes de emergência. O capítulo de estreia reconstitui a ocorrência, uma das mais graves já registradas nas estradas do país, e dá início a uma investigação documental sobre os riscos, as decisões e as responsabilidades envolvidas na circulação de veículos com excesso de peso. A proposta é compreender o que aconteceu e apontar quais mudanças são necessárias para evitar episódios semelhantes.

O tema dialoga com um problema de dimensão global. Segundo o relatório global sobre segurança viária publicado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2023, cerca de 1,19 milhão de pessoas morrem todos os anos em decorrência de sinistros de trânsito no mundo.

Vozes de quem viveu a ocorrência

Ao longo da série, policiais, médicos, socorristas, bombeiros, autoridades, representantes de órgãos federais, especialistas e testemunhas relatam o que viram e analisam os desdobramentos do caso. Os depoimentos de quem presenciou o sinistro ou atuou no resgate e no atendimento às vítimas aparecem lado a lado com avaliações técnicas, aproximando a dimensão humana do episódio das questões ligadas à prevenção.

O nome escolhido para a produção estabelece uma relação entre a carga transportada acima dos limites permitidos e o peso das consequências de um sinistro. Nas rodovias, o excesso é medido em toneladas, enquanto, na vida de sobreviventes, familiares e equipes de socorro, as marcas tendem a se prolongar por muitos anos.

De acordo com o ONSV, a intenção é dar visibilidade a um aspecto que costuma ficar distante dos debates sobre logística, infraestrutura e custos: as pessoas afetadas por escolhas feitas ao longo da cadeia do transporte. A partir do caso de Teófilo Otoni, o documentário amplia o olhar para as condições em que as cargas circulam pelo país e para os compromissos necessários à proteção de quem compartilha as vias.

Responsabilidades ao longo da cadeia

A série aborda responsabilidades que começam antes de o caminhão chegar à estrada. Contratação do frete, carregamento, condições de manutenção dos veículos, operação e fiscalização compõem uma sequência de etapas em que cada decisão interfere diretamente na segurança. Uma falha em qualquer dessas fases pode comprometer a estabilidade da carga e ampliar a gravidade de uma colisão, atingindo motoristas, passageiros e pedestres que não participaram de nenhuma dessas escolhas.

Ao reunir diferentes perspectivas, a produção busca esclarecer o papel de cada elo e contribuir para a construção de soluções preventivas. Segundo a entidade, o objetivo é converter a realidade atual em conhecimento e reflexão, estimulando a sociedade a cobrar práticas mais seguras, capazes de preservar vidas e evitar que outras famílias passem pela mesma dor vivida pelos parentes das vítimas da BR-116.

“Excessos” integra o projeto Restaura Vias, idealizado pelo Ministério Público e desenvolvido com o TRF6 e parceiros, unindo práticas restaurativas e prevenção de sinistros nas rodovias. Com o lançamento, o ONSV e os parceiros convidam o setor de transporte, o poder público e a sociedade a encarar a tragédia mineira como um chamado à ação, que passa por entender o que ocorreu, reconhecer responsabilidades e agir para impedir que se repita.



Para mais informações, basta acessar: https://www.onsv.org.br?



Serviço:

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Informações à imprensa:

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