Quem procura um monitor gamer encontra uma ficha técnica repleta de números e siglas, como 144Hz, 165Hz, 200Hz, IPS, VA, Full HD, WQHD, 1ms e FreeSync. Mais do que buscar o maior número disponível, a escolha precisa considerar o tipo de jogo, a configuração do computador e a experiência que o usuário deseja, segundo a Concórdia Informática, que mantém uma linha de monitores voltada ao público gamer.

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A linha da empresa reúne modelos com taxas de atualização de 100Hz, 144Hz, 165Hz e 200Hz, além de opções com painéis IPS (In-Plane Switching) e VA (Vertical Alignment), em telas planas, curvas e ultrawide. Para Wagner Casagrande, CEO da Concórdia Informática, o primeiro passo é entender como o equipamento será utilizado.

“Não existe uma única configuração ideal para todo jogador. Para jogos competitivos, pode-se priorizar velocidade e tempo de resposta, enquanto quem busca uma experiência mais imersiva pode dar mais atenção ao tamanho da tela, resolução, contraste e formato”, afirma o executivo.

O que os Hertz mudam durante o jogo

A taxa de atualização, medida em Hertz (Hz), indica quantas vezes a imagem exibida pelo monitor pode ser atualizada a cada segundo. Em um modelo de 144Hz, a tela pode apresentar até 144 atualizações por segundo, número que sobe para 200 em um monitor de 200Hz.

Taxas mais altas podem proporcionar uma percepção de movimentos mais fluida, característica relevante em jogos rápidos, como títulos de tiro, corrida e competição online. A linha atual da Concórdia inclui o H238G, de 24 polegadas, com painel IPS e 144Hz; o K270Q, de 27 polegadas, com resolução WQHD e 165Hz; e os modelos curvos CZ238F e CZ270F, com versões que chegam a 200Hz.

De acordo com Wagner, quanto maior a velocidade do jogo, mais perceptível pode ser a diferença de uma taxa elevada, desde que o computador consiga acompanhar essa frequência, já que monitor e hardware precisam trabalhar como um conjunto.

IPS ou VA: o painel também influencia a experiência

Além dos Hertz, o tipo de painel interfere na forma como a imagem é apresentada. De maneira geral, painéis IPS se destacam pela consistência das cores e pelos amplos ângulos de visão, enquanto os painéis VA costumam oferecer maior contraste, o que acentua a diferença entre áreas claras e escuras. Assim, um jogador que valoriza cores e visualização uniforme pode encontrar vantagens em modelos IPS, ao passo que quem procura maior contraste e telas curvas tende a encontrar alternativas entre os modelos VA.

Na linha Concórdia, o H238G combina painel IPS, resolução Full HD e 144Hz, enquanto diferentes modelos curvos da linha CZ utilizam painel VA, incluindo versões de 100Hz e 200Hz. Wagner pondera que a escolha entre as duas tecnologias não deve ser tratada como uma disputa sobre qual painel é melhor, pois cada uma tem características próprias, e o mais importante é identificar qual delas combina com a experiência que o usuário procura.

Resolução e frequência precisam trabalhar juntas

O Full HD segue presente em diferentes modelos gamer, sobretudo em configurações que priorizam altas taxas de atualização, enquanto as opções WQHD (Wide Quad High Definition) oferecem maior quantidade de pixels e espaço visual. O K270Q, por exemplo, combina resolução de 2.560 por 1.440 pixels com taxa de 165Hz e tempo de resposta de 1 milissegundo (ms).

A linha também inclui o UZ340, monitor curvo ultrawide de 34 polegadas com resolução WQHD, 165Hz, 1ms e recursos PIP (Picture-in-Picture) e PBP (Picture-by-Picture). A combinação mostra que a escolha varia conforme a prioridade: em determinadas configurações, o jogador pode buscar mais quadros por segundo; em outras, resolução e área de visualização ganham peso.

Tela curva e ultrawide ampliam as possibilidades

Telas curvas buscam aumentar a sensação de envolvimento, principalmente em modelos maiores, enquanto os formatos ultrawide ampliam horizontalmente a área disponível, criando um campo de visão mais amplo em jogos compatíveis. A categoria gamer da Concórdia reúne opções planas e curvas, com tamanhos de 23,8, 24, 27, 32 e 34 polegadas.

Para Wagner, esses fatores devem ser analisados em conjunto. Na avaliação do executivo, não adianta escolher apenas pelo tamanho ou pela quantidade de Hertz, sendo preciso considerar painel, resolução, formato, tempo de resposta e o computador que vai trabalhar com o monitor.

A escolha depende do perfil do jogador

Jogadores competitivos podem dar mais atenção a taxas de atualização elevadas e tempos de resposta reduzidos. Já quem prefere jogos com foco em exploração, gráficos e imersão pode considerar também resolução, contraste, tamanho e curvatura. Por isso, um monitor de 144Hz, 165Hz ou 200Hz não é necessariamente superior apenas por apresentar uma frequência maior, já que o benefício depende do jogo, da capacidade do computador e das prioridades de cada usuário.

“Uma boa escolha é aquela em que as características do monitor fazem sentido para o restante do setup e para o tipo de experiência que o jogador deseja”, conclui o executivo.

Sobre a Concórdia Informática



No mercado desde 2002, a Concórdia Informática atua no desenvolvimento e na comercialização de computadores, periféricos e soluções de tecnologia. Sua linha gamer reúne monitores com diferentes tamanhos, formatos, painéis, resoluções e taxas de atualização, incluindo modelos de até 200Hz e opções WQHD e ultrawide.

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Para mais informações, basta acessar: https://www.concordia.inf.br/monitores-gamer-concordia