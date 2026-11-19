Antes de escolher um imóvel, muitos compradores precisam esclarecer uma questão fundamental: existe possibilidade de financiamento? A resposta depende de fatores como renda, documentação, recursos disponíveis, capacidade de pagamento e condições de crédito. Foi ao acompanhar essas dúvidas no atendimento que Eclea Camine passou a trabalhar a orientação sobre financiamento como uma etapa anterior à busca pela propriedade.

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Atuando no mercado imobiliário desde 2009, Eclea é empresária e cofundadora da Camine Imóveis, presente em Palmas e em União da Vitória, no Paraná. Ao longo da trajetória profissional, direcionou parte de sua atuação ao financiamento imobiliário e passou a utilizar dúvidas recorrentes dos clientes como ponto de partida para conteúdos e treinamentos.

“Eu faço anúncios, eventos e atendimentos sempre voltados para ensinar o público como funciona o financiamento e o que é necessário para conseguir o crédito”, afirma Eclea Camine.

A prática foi incorporada à rotina das imobiliárias e deu origem ao método Captação Inteligente (CI), estruturado a partir do uso de informação, conteúdo e orientação no relacionamento com potenciais compradores e proprietários. A proposta é preparar o corretor para compreender as necessidades do cliente desde os primeiros contatos, antes mesmo da apresentação de um imóvel.

No caso das compras financiadas, conhecer previamente a capacidade de pagamento pode ajudar a direcionar a busca para propriedades compatíveis com a situação do comprador. Para o corretor, esse conhecimento também permite organizar o atendimento a partir de informações mais concretas, reduzindo visitas a imóveis que não correspondem às condições identificadas durante a análise inicial.

Licenciada em Letras e pós-graduada em Educação e em Perícias e Avaliações Imobiliárias, Eclea incorporou parte de sua formação educacional ao treinamento das equipes. A metodologia começou a ser aplicada dentro das próprias operações da Camine Imóveis, utilizando situações encontradas na rotina de atendimento para trabalhar aspectos relacionados ao financiamento e à relação entre corretor e cliente.

Temas como atendimento, comunicação, posicionamento profissional e financiamento imobiliário passaram a integrar os treinamentos. Com a ampliação das equipes, a experiência utilizada internamente também serviu de base para atividades de formação destinadas a outros profissionais do setor.

A produção de conteúdo tornou-se outra frente da trajetória profissional. Eclea participa de entrevistas, podcasts e programas de rádio, além de produzir materiais para blogs e jornais relacionados ao mercado imobiliário. Os conteúdos abordam situações observadas no cotidiano de compradores, vendedores e corretores.

Em 2026, a profissional levou essa experiência ao Seminário de Mulheres no Mercado Imobiliário, realizado em Lisboa, Portugal. Durante o encontro, ela apresentou aspectos de sua trajetória e do método desenvolvido a partir da atuação nas imobiliárias.

No mesmo período, Eclea participou como coautora do livro Experiências de Mulheres no Mercado Imobiliário 02, publicação que reúne relatos de profissionais que atuam no setor.

A participação no evento em Portugal também marcou a ampliação de sua atuação nas áreas de palestras e formação profissional. A experiência acumulada no treinamento das equipes das duas imobiliárias foi estruturada para ser compartilhada com corretores de outras localidades.

“Como a mentoria já faz parte do trabalho com os corretores das duas cidades, percebi que essa experiência também pode ser compartilhada com profissionais de outras regiões do país”, afirma.

Para Eclea, a formação de corretores deve considerar situações encontradas na própria operação imobiliária. Dúvidas relacionadas a financiamento, desafios de atendimento, negociações e acompanhamento de clientes são utilizados como exemplos durante as atividades de capacitação.

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À frente das operações da Camine Imóveis, a empresária mantém o cotidiano das imobiliárias como uma das fontes para os conteúdos e treinamentos que desenvolve. A proposta é conciliar a gestão das unidades com atividades de formação, palestras, produção de conteúdo e atividades de formação voltadas aos temas que fazem parte da rotina do mercado imobiliário.



Redes sociais: @ecleacamine