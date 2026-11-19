Empreender sem uma grande estrutura, equipe fixa ou garantia de retorno. Foi assim que a jornalista, pesquisadora e empreendedora social Déborah De Mari começou a construir a Força Meninas, em 2016. Movida pela inquietação sobre a falta de oportunidades e referências para meninas nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e liderança, ela transformou uma questão social em um projeto que, dez anos depois, se consolidou como uma organização de impacto nacional.

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Em 2026, a Força Meninas celebra uma década de atuação com resultados expressivos: 100 mil estudantes impactados, presença em mais de 600 escolas e atuação em 25 estados brasileiros. Uma trajetória que evidencia não apenas a força do empreendedorismo feminino, mas também o potencial de mulheres que transformam problemas sociais em soluções capazes de mobilizar empresas, instituições e comunidades.

A história começou sem um modelo pronto de negócio ou uma organização estruturada. Nos primeiros anos, Déborah acumulou diferentes funções: desenvolveu projetos, criou conteúdos, buscou financiamento, apresentou propostas, articulou parcerias, entrou em escolas e mobilizou pessoas em torno de uma causa que ainda recebia pouca atenção.

“Quando comecei, não havia equipe, estrutura ou um caminho pronto. Havia a certeza de que meninas estavam sendo deixadas fora das oportunidades que definiriam o futuro. A Força Meninas nasceu dessa inconformidade e cresceu porque encontramos escolas, empresas e pessoas que também acreditaram que esse cenário precisava mudar”, afirma Déborah De Mari, fundadora e CEO da organização.

Os desafios de empreender com impacto social

A trajetória de Déborah também reflete desafios enfrentados por milhares de mulheres empreendedoras no Brasil: dificuldade de acesso a recursos financeiros, necessidade constante de comprovar a relevância de suas iniciativas, sobrecarga de responsabilidades e barreiras para acessar redes de decisão e investimento.

No campo do empreendedorismo social, esses obstáculos ganham outras dimensões. Além de garantir a sustentabilidade da organização, é preciso demonstrar resultados, mobilizar parceiros e manter o compromisso com uma transformação que, muitas vezes, exige anos de trabalho.

Ao longo de uma década, a Força Meninas estruturou uma metodologia própria e um portfólio de iniciativas que conecta educação, tecnologia e desenvolvimento de habilidades. Entre os projetos estão a Expedição Meninas Curiosas, Mulheres de Futuro, o Bússola de Carreiras, os Clubes Criativos STEAM, além de mentorias, oficinas, festivais e experiências imersivas.

A organização construiu parcerias com empresas, escolas e universidades para aproximar meninas, especialmente estudantes da rede pública, de áreas estratégicas para o futuro, como inteligência artificial, engenharia, ciência, inovação e sustentabilidade.

“Chegar a 100 mil estudantes não é apenas alcançar um número. É saber que uma ideia que começou pequena atravessou escolas, cidades e gerações. É perceber que aquilo que começou comigo já não pertence somente a mim. Pertence às meninas, às educadoras, às famílias e a todas as pessoas que passaram a construir essa história conosco”, diz Déborah.

Empreendedorismo feminino também constrói o futuro do país

A história da Força Meninas demonstra como o empreendedorismo feminino pode ir além da geração de renda e negócios, contribuindo para enfrentar desigualdades e criar oportunidades para outras mulheres e meninas. Em um cenário de transformação acelerada pela inteligência artificial, automação e transição energética, ampliar a participação feminina nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e inovação também é uma questão estratégica para o desenvolvimento brasileiro.

Para Déborah, o desafio começa muito antes da entrada no mercado de trabalho: é preciso garantir que meninas tenham acesso a experiências, referências e oportunidades para descobrir seus interesses e desenvolver seus talentos.

“O país fala sobre falta de talentos, mas ainda desperdiça o potencial de milhões de meninas. Não haverá inovação verdadeiramente transformadora se apenas uma parcela da população estiver preparada para criar tecnologias, liderar empresas e tomar decisões sobre o futuro”, enfatiza.

Ao completar dez anos, a Força Meninas representa o resultado de uma jornada empreendedora que transformou uma iniciativa individual em uma rede nacional de impacto. Mais do que os números alcançados, a trajetória de Déborah reforça a importância de apoiar mulheres que empreendem, lideram e desenvolvem soluções para desafios sociais.

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Neste Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, sua história também deixa uma mensagem: empreender é abrir caminhos, construir possibilidades e transformar uma ideia em oportunidades para muitas outras pessoas.