Com o encerramento das eleições de 2026, o mercado imobiliário brasileiro volta suas atenções para as condições econômicas que devem influenciar o setor no próximo ano. Entre as principais preocupações estão os juros do financiamento habitacional, os custos para construir novos empreendimentos e a capacidade das famílias de comprar um imóvel. Embora o resultado eleitoral possa influenciar as expectativas econômicas, as decisões de compra e investimento dependem também de fatores como renda, inflação e disponibilidade de crédito.

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Um dos principais desafios para 2027 continua sendo o custo do financiamento imobiliário. Em 4 de novembro, o Banco Central manteve a taxa básica de juros, a Selic, em 13,75% ao ano. Embora essa não seja a taxa cobrada diretamente nos financiamentos habitacionais, ela influencia as condições de crédito oferecidas pelos bancos. Quando os juros estão elevados, as prestações podem ficar mais caras, reduzindo o valor que uma família consegue financiar com sua renda.

As expectativas para o próximo ano indicam a possibilidade de redução dos juros, mas ainda não há garantia de quando ou quanto essa queda poderá beneficiar os compradores. Segundo o Relatório Focus, divulgado em 9 de novembro, a previsão das instituições financeiras consultadas é de que a Selic termine 2027 em 12,50% ao ano. Para quem pretende adquirir um imóvel, o comportamento das taxas poderá influenciar tanto o momento da compra quanto o planejamento financeiro necessário para assumir um financiamento de longo prazo.

Apesar das dificuldades relacionadas ao crédito, o mercado imobiliário apresentou crescimento em 2026. Dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) mostram que as vendas de imóveis residenciais novos aumentaram 5,4% no primeiro semestre, em comparação com o mesmo período de 2025. Foram comercializadas mais de 226 mil unidades no país. O resultado foi influenciado especialmente pelo programa Minha Casa, Minha Vida e mostra que a procura por moradia permanece, embora as condições de compra sejam diferentes para cada faixa de renda.

Para as construtoras, outra preocupação está no custo de executar as obras. O índice de custos da construção civil calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) acumulou alta de 6,81% nos 12 meses encerrados em setembro de 2026. O aumento dos gastos com materiais e mão de obra exige atenção aos orçamentos, especialmente em empreendimentos que levam vários anos para serem concluídos. Uma obra planejada hoje pode atravessar mudanças importantes na economia antes de chegar à entrega das chaves.

Além das questões financeiras, o setor precisa acompanhar as necessidades de quem procura um imóvel. A distribuição dos ambientes, o conforto, os espaços de convivência e as soluções relacionadas ao consumo de água e energia são aspectos considerados no desenvolvimento de novos projetos. Para as incorporadoras, o desafio está em identificar quais características atendem à demanda dos compradores e como incorporá-las sem comprometer a viabilidade econômica dos empreendimentos.

Em Maringá, no Paraná, a Construtora Ciplart acompanha essas transformações há 42 anos. Desde sua fundação, em 1984, a empresa entregou mais de 1.500 apartamentos e executou aproximadamente 77 mil metros quadrados de obras comerciais e industriais. Sua trajetória atravessa diferentes períodos da economia brasileira, marcados por mudanças nas condições de financiamento, nos custos da construção e nas características dos imóveis procurados pelas famílias.

Para George Khoury Jr., diretor da Ciplart, a experiência adquirida ao longo dessas décadas mostra a importância de manter uma visão de longo prazo, especialmente em um setor no qual as decisões tomadas hoje terão resultados nos próximos anos.

“Já atravessamos períodos de juros altos, mudanças econômicas e transformações importantes no mercado imobiliário. Cada fase trouxe desafios diferentes e nos ensinou a planejar com responsabilidade. O comprador também mudou, passou a ter novas necessidades e expectativas. Nossa preocupação é entender essas mudanças e desenvolver empreendimentos que continuem fazendo sentido para as pessoas quando estiverem prontos”, afirma Khoury Jr.

Entre os empreendimentos recentes da construtora está o Avanti, lançado em 2023 e entregue em 2026. O intervalo entre o lançamento e a conclusão de um edifício exemplifica a necessidade de planejamento de longo prazo no setor. Decisões sobre localização, características dos apartamentos, orçamento e execução são tomadas com antecedência, enquanto as condições econômicas podem mudar durante o desenvolvimento do projeto.

Para 2027, acompanhar a evolução dos juros, compreender a demanda dos compradores e manter o controle dos custos continuarão sendo preocupações para empresas de diferentes portes. As perspectivas do mercado imobiliário dependerão da combinação desses fatores, sem que seja possível antecipar com segurança o comportamento dos preços ou das vendas.

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Informações sobre a história e os empreendimentos da construtora estão disponíveis em www.ciplart.com.br.