LONDRES, Nov. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- O EBC Financial Group (EBC) lançou o contrato por diferença (CFD) pré-IPO da Anthropic no MetaTrader 5 (MT5), ampliando seu portfólio de derivativos antes da estreia prevista da Empresa de IA na Nasdaq. Negociado sob o símbolo ANT, o instrumento viabiliza que clientes elegíveis do EBC Financial Group (SVG) LLC assumam posições compradas ou vendidas antes que os papéis da Anthropic sejam listados publicamente.

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"Muitos traders têm uma visão clara do valor da Anthropic, mas nem todos podem participar de uma oferta pública inicial", afirmou Andria Phiniefs, Diretora de Marketing do EBC Financial Group. "ANT oferece para clientes elegíveis uma forma alternativa de obter exposição às variações de preço associadas à Anthropic antes da sua esperada abertura de capital, sem a participação direta no IPO ou alocação de ações."

Essa novidade introduz mais um ativo vinculado à tecnologia para a oferta de negociação da corretora, juntamente com sua ampla gama de CFDs de moedas, índices, commodities, ações e fundos negociados em bolsa (ETFs). Antes da listagem da Anthropic, o ANT está disponível 24 horas, inclusive nos fins de semana, no MT5, onde os clientes podem visualizar cotações e gerenciar ordens e posições.

De acordo com o prospecto emendado da Anthropic apresentado à Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA em 10 de novembro de 2026, cada ação Classe A deve ser cotada entre US$ 70 e US$ 78. O preço final da oferta está previsto para 18 de novembro, horário dos EUA, antes do primeiro dia de negociação esperado na Nasdaq em 19 de novembro, sob o código ANT. O cronograma permanece sujeito ao andamento previsto da oferta.

A receita dos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2026 atingiu US$ 33,24 bilhões, um aumento de 1.206% em relação ao mesmo período de 2025. Nos 12 meses até 30 de setembro, a Anthropic registrou um faturamento de pelo menos US$ 100 mil com cada um dos mais de 11.900 clientes. Esses números não indicam o preço pelo qual os papéis da Empresa ou CFDs relacionados serão negociados.

Um CFD de EBC, não uma subscrição de IPO

ANT oferece exposição às variações no preço cotado de um CFD, sem conceder ao cliente a propriedade dos ativos da Anthropic. A detenção do contrato não confere alocação na oferta pública, direitos de voto, direitos a dividendos ou entrega física. O instrumento não é emitido nem endossado pela Anthropic, e os clientes não precisam participar do IPO ou investir em um fundo privado.

"Quando os clientes avaliam uma grande abertura de capital, a disponibilidade é apenas um dos fatores da decisão. Eles também analisam a plataforma, as condições de negociação e a corretora por trás do contrato", afirmou Phiniefs. "A inclusão do ANT no MT5 oferece para os clientes elegíveis mais um CFD dentro do portfólio da EBC, apoiado pela ampla infraestrutura de trading e pelos serviços que desenvolvemos em todos os nossos produtos."

Termos de trading do ANT e oferta promocional

As ordens são a partir de uma unidade e aumentam em incrementos individuais, com um máximo de 50 contratos por ordem. A EBC tem um limite total de 1.000 unidades por posições em qualquer direção, incluindo ordens pendentes. Estas são quantidades de operação de CFDs; não representam ações detidas na Anthropic.

Até 31 de dezembro de 2026, inclusive, a promoção da EBC dispensa as comissões e os encargos de financiamento overnight sobre os CFDs ANT pré-IPO. Os CFDs de ações e ETFs dos EUA elegíveis também estão incluídos na oferta. Os spreads aplicáveis, outros custos e condições após a conversão são regidos pelos termos relevantes do produto e pelas especificações do contrato do MT5.

Do trading pré-IPO a um CFD de ações

Após a listagem oficial da Anthropic, o EBC Financial Group abrirá posições de CFDs pré-IPO da ANT para serem convertidas automaticamente em posições de derivativos de ações correspondentes, sujeitas às especificações contratuais aplicáveis e aos acordos de conversão. Os clientes não precisarão enviar ordens de troca. O código de trading continuará sendo ANT, e o período de operação será ajustado para se alinhar ao horário de negociação da Nasdaq.

Um valor indicativo de oferta de IPO não define o preço cotado de um CFD pré-IPO. O montante final da oferta, o preço de abertura das ações e a cotação do CFD podem ser diferentes, e as mudanças na liquidez da listagem podem afetar as posições abertas. A conversão automática não fixa o valor de uma posição nem elimina os riscos de trading alavancado.

"A conversão automática foi projetada para manter uma posição ANT existente sem a necessidade de uma nova ordem. Ela não garante o valor dessa posição quando o pregão público começar", acrescentou Phiniefs. "Os clientes devem distinguir o preço da oferta de IPO da cotação do CFD e entender que o horário da negociação e as condições de mercado irão mudar após a listagem."

O ambiente de trading da EBC por trás da sua oferta de CFDs

Nas operações mais amplas de câmbio e CFDs, a EBC se conecta com mais de 50 provedores de liquidez bancários e não bancários, e usa seu mecanismo proprietário de roteamento inteligente para processar as solicitações com base nas cotações disponíveis. Essa infraestrutura dá suporte aos serviços de corretagem gerais da EBC, mas o preço e as condições contratuais aplicáveis à ANT devem ser verificados separadamente no MT5.

Os indicadores publicados da EBC mostram que mais de 87,6% das ordens dos clientes são executadas a preços melhores do que os solicitados, com uma execução média inferior a 20 milissegundos e capacidade para mais de 1.000 ordens por segundo, combinada com 98,75% de estabilidade na transmissão de dados. Essa estatística descreve o ambiente de trading mais amplo da EBC, e não os resultados específicos ou o desempenho de execução garantido da ANT.

Os clientes podem negociar o portfólio completo de CFDs da EBC no MetaTrader 4 (MT4) e no MT5, dependendo do instrumento e da conta. Para a ANT, o MT5 oferece gráficos, indicadores técnicos e ferramentas de gestão de ordens, além de acesso às especificações dos contratos. A Trading Academy da EBC e as Perguntas Frequentes sobre CFDs pré-IPO disponibilizam mais informações sobre esses derivativos, alavancagem e risco de negociação.

Reconhecimento de todos os serviços de trading da EBC

A EBC foi premiada como a Corretora de Forex Mais Confiável e a Melhor Corretora de CFDs em nível global na World Finance Forex Awards 2026, estendendo seu histórico de reconhecimento da World Finance para quatro anos consecutivos. No Global Forex Awards 2026 – Retail, o Grupo também foi nomeado Melhor Provedor de CFDs – Global.

O destaque regional em 2026 incluiu o troféu de Melhor Corretora da APAC no UF AWARDS APAC e o de Melhor Corretora de Trading de Forex no Premios Rankia Chile. Conquistas anteriores da World Finance incluíram Melhor Plataforma de Trading de FX e Melhor Execução de Trading em 2023; Corretora de FX Mais Confiável e Melhor Corretora de CFDs em 2024; e Corretora Mais Confiável e Melhor Plataforma de Trading em 2025. A EBC também foi nomeada Melhor Provedora de CFDs no Online Money Awards 2025.

Todos esses prêmios valorizam diferentes aspectos da oferta de corretagem da EBC, desde plataformas de trading e execução até seus serviços de CFDs. Eles fazem parte da proposta de trading mais ampla, juntamente com os recursos e os termos contratuais de instrumentos individuais, como a ANT.

Os clientes elegíveis podem obter informações sobre o produto e perguntas frequentes sobre CFDs pré-IPO em https://www.ebc.com/trading-product/anthropic-ipo/. A disponibilidade operacional atual, os spreads, o volume das ordens e outras condições do contrato devem ser verificados no MT5 antes da abertura de uma negociação.

Informações Importantes

Os CFDs pré-IPO da ANT são oferecidos pelo EBC Financial Group (SVG) LLC. Eles não conferem a propriedade de ações da Anthropic, direitos de voto ou qualquer direito de participar do IPO. A EBC não é afiliada à Anthropic, e o produto não é emitido, patrocinado ou endossado pela empresa. A listagem pode sofrer atrasos ou pode não ocorrer. Os preços antes de uma abertura de capital podem ser altamente voláteis, apresentar gaps e diferir significativamente de qualquer cotação eventual de IPO. A disponibilidade do produto depende da jurisdição e da entidade do cliente.

Aviso de Risco: Os Contratos por Diferença (CFDs) são instrumentos complexos e apresentam um alto risco de rápido prejuízo devido à alavancagem.. Trading na margem acarreta um alto grau de exposição e pode não ser adequado para todos os investidores. Considere seus objetivos de negociação, nível de experiência e apetite ao risco antes de decidir sobre a operação. Você pode sofrer uma perda parcial ou total do seu capital inicial investido. Procure aconselhamento independente e certifique-se de que compreende totalmente os riscos antes de tomar qualquer decisão financeira. Este comunicado é apenas para fins informativos e não constitui um conselho de investimento.

Sobre o EBC Financial Group

Fundado em Londres e nomeado "Melhor Corretora Global" pela World Finance durante quatro anos consecutivos, o EBC Financial Group opera entidades reguladas pela FCA, ASIC, CIMA e FSCA, atendendo a mais de 8 milhões de usuários cadastrados em cerca de 100 países e regiões. Parceiro oficial do FC Barcelona, o EBC também promove a educação financeira em colaboração com o Departamento de Economia da Universidade de Oxford, o programa United to Beat Malaria da Fundação das Nações Unidas e diversas organizações infantis em todo o mundo por meio de sua entidade filantrópica, a EBC Group Foundation.

Contato com a Mídia:

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Faiz Alavi Sulaiman

Executivo Sênior, Relações Públicas Globais

faiz.sulaiman@ebc.com

Aldric Tinker Toyad

Líder Global de RP

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9881467)