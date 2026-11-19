A Tradlinx, fornecedora de uma plataforma de dados para a cadeia de suprimentos baseada em IA, registrou um crescimento interanual de 112% na receita nas Américas, entre 1º de janeiro e 1º de novembro de 2026. A empresa projeta uma expansão de aproximadamente 130% até o encerramento do ano, caso as tendências atuais se mantenham.

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A Tradlinx atribui esse crescimento ao fato de os clientes ampliarem o uso do Tradlinx Ocean Visibility para além de tarefas individuais, estendendo-o à gestão da cadeia de suprimentos em toda a empresa. Análises globais de casos de clientes revelaram que 64% das empresas analisadas melhoraram a eficiência logística em quase 35% em média, enquanto os 36% restantes alcançaram melhorias entre 15% e 20%.

O serviço da Tradlinx oferece alta precisão de dados. Por meio da inteligência artificial, o AI-ETA gerencia os tempos estimados de chegada (ETAs) da carga, analisando o histórico de remessas e o congestionamento portuário, e prevê janelas de chegada e probabilidades. Esse recurso é 31,4% mais preciso que as estimativas das transportadoras e ajuda os clientes a considerarem possíveis atrasos em seus planos de produção, estoque e entrega.

Os clientes também escolhem a Tradlinx por sua facilidade de uso. O acesso por meio do navegador não exige a instalação de nenhum software. Mapas e filtros de atrasos ajudam as equipes a identificar quais remessas precisam de atenção. Por meio de uma interface de programação de aplicativos (API), é possível conectar sistemas internos, incluindo softwares de planejamento de recursos empresariais (ERP), e permitir que os departamentos compartilhem os mesmos dados.

Os clientes também valorizam a previsibilidade dos preços. Diferentemente das cobranças por contêiner, a Tradlinx cobra uma única vez pelo conhecimento de embarque principal (B/L), independentemente da quantidade de contêineres. Remetentes de grande volume não pagam taxas adicionais de rastreamento para contêineres sob o mesmo conhecimento de embarque.

Grandes clientes nas Américas comprovam esses benefícios. A Copec, maior distribuidora de combustíveis do Chile, substituiu consultas individuais e relatórios separados de fornecedores por informações centralizadas de transporte na Tradlinx. Ao distinguir a chegada do navio ao cais da disponibilidade da carga para retirada, a Copec reduziu os riscos logísticos e a exposição a multas por sobre-estadia (demurrage). Dados em tempo real do Sistema de Identificação Automática (AIS) e informações sobre escalas portuárias mantêm essas atualizações sempre em dia. A Copec afirmou que a Tradlinx se tornou uma ferramenta essencial para cortar custos e elevar a pontualidade nas entregas.

A satisfação com o suporte personalizado e individualizado dos consultores dedicados está impulsionando um rápido avanço nas renovações contratuais. A GSI Food, empresa global de comercialização de alimentos e commodities agrícolas, reduziu sua carga de trabalho ao responder prontamente e lidar com eficiência com as solicitações de serviço. Essas melhorias e a qualidade consistente do atendimento a levaram a renovar o contrato.

Park Min Kyu, CEO da Tradlinx, afirmou: “O número crescente de grandes clientes nas Américas demonstra que os dados da Tradlinx estão se tornando indispensáveis às operações comerciais”. Ele ressaltou: “Continuaremos aprimorando a precisão dos dados e ampliando os recursos de integração para que empresas globais possam avaliar e gerenciar antecipadamente os riscos no transporte e os custos logísticos”.

Sobre a Tradlinx

A Tradlinx atende mais de 60 mil empresas no mundo inteiro, entre elas, embarcadoras e companhias de logística. Com base em mais de uma década de dados de embarques e em sua experiência com análises logísticas, a Tradlinx oferece, por meio da solução Tradlinx Ocean Visibility, rastreamento em tempo real e previsões de chegada com o uso de inteligência artificial. O site da empresa também oferece o rastreamento de contêineres para cargas transportadas por companhias marítimas globais, como MSC, Maersk, CMA CGM e Wan Hai

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261119121826/pt/

Tradlinx

Daniel Yoo

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