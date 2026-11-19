A UFit Academia, rede com 24 unidades em operação em Santa Catarina, Paraná e Minas Gerais, publicou um guia sobre o modelo de cotas pelo qual recebe sócios nas academias. O material reúne o funcionamento da sociedade, o custo da gestão, a rentabilidade estimada, os riscos e a recompra de cotas feita pelo CEO em 2026.

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No modelo, o investidor compra cotas de uma unidade e passa a ser sócio dela. A equipe central da rede administra toda a operação, e o sócio recebe a parte dele no resultado, com distribuição de lucros a cada trimestre. Segundo a rede, a cota é participação em uma academia, e não uma aplicação financeira: o retorno depende do número de alunos, dos custos, da concorrência na região e do momento da economia.

Gestão e rentabilidade

A equipe central cuida da operação por 12% do faturamento da unidade: 2% para o jurídico, 4% para o marketing, 4% para o administrativo e 2% para a manutenção. Cada nova unidade nasce de um estudo de geolocalização, perfil da população da região e mapeamento da concorrência.

A rentabilidade média das unidades fica entre 2% e 5% ao mês, segundo estimativa da UFit. A rede informa que o número não é garantia de retorno: o resultado varia conforme a unidade e o período, e resultados passados não garantem resultados futuros. Unidades em inauguração apresentam um resultado expressivo.

Recompra de cotas em 2026

Em setembro de 2026, o fundador e CEO da UFit, João Pedro Morais, concluiu a recompra de R$ 6,5 milhões em cotas de 38 sócios-investidores, por meio da holding dele. A proposta foi apresentada a todos os investidores das 13 unidades em que o retorno médio ficou abaixo do previsto em contrato, e a adesão foi voluntária. Antes da operação, a rede tinha 208 investidores. Depois dela, 170 seguiram como sócios, ou 82% do total, somando R$ 35 milhões aplicados nas academias.

"Investidor da UFit é sócio, e sócio precisa ter porta de entrada e porta de saída. Quem quis vender, vendeu. Quem ficou segue crescendo com a rede", afirma João Pedro Morais, fundador e CEO da UFit.

Os contratos antigos das unidades de Tijucas e Palhoça previam retorno mínimo anual. A diferença foi paga aos investidores de Palhoça em julho e aos de Tijucas em outubro de 2026, e esse modelo de contrato não é mais oferecido. A rede prevê uma nova oferta de recompra, também voluntária, no segundo semestre de 2027.

Nas unidades seguintes, o CEO aumentou a própria parte. Nas duas academias inauguradas em outubro de 2026, Serra Alta, em São Bento do Sul, e Pomerode, 52,5% ficaram com a holding de Morais e 47,5% com sócios-investidores. Nas próximas, ele pretende ficar com 70% de cada unidade e abrir 30% para sócios.

"Quando eu aumento a minha parte em cada unidade, estou mostrando onde eu coloco o meu próprio dinheiro. Quem entra como sócio da UFit entra ao lado do sócio fundador e CEO", diz Morais.

Expansão até 2027

A UFit pretende passar de 24 para 48 unidades até o fim de 2027. As novas academias devem ficar em Santa Catarina, estado onde a rede nasceu. Onze unidades já estão em implantação, e o plano prevê pelo menos duas inaugurações por mês. A próxima é São João Batista, em novembro de 2026, seguida de Bombinhas, em dezembro. A expansão combina unidades próprias, captação de sócios-investidores, franquias e a conversão de academias existentes para a bandeira UFit.

Orientações do guia

No guia, a rede recomenda que o interessado peça o DRE mensal estimado da unidade e pergunte de onde vêm os números, leia o contrato com um advogado de confiança, com atenção à distribuição de lucros e à venda das cotas, visite a unidade em funcionamento ou a obra e converse com quem já é sócio. A orientação é aplicar um valor que possa ficar em um negócio de longo prazo.

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A rede soma mais de 40 mil alunos ativos e pouco mais de 400 colaboradores.