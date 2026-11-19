Para um escritório de contabilidade, os problemas de informática não se resumem a contratempo tecnológico. Uma estação de trabalho que deixa de funcionar, um sistema indisponível ou falha de acesso podem comprometer o processamento de folhas de pagamento, a emissão de documentos fiscais e o cumprimento de obrigações que não admitem atrasos. Nesse ambiente, a qualidade do suporte de TI não se mede somente pela rapidez com que os problemas são resolvidos, mas principalmente pela capacidade de impedir que eles aconteçam.



Fique por dentro das notícias que importam para você!

Foi com essa percepção que a Altcom, empresa de terceirização de serviços de TI, encontrou uma oportunidade de transformar sua própria operação. Com mais de 20 anos de mercado e atuação voltada especialmente a escritórios contábeis e empresas de serviços e indústrias no ABC e em São Paulo, a companhia reorganizou seus processos internos utilizando recursos de gestão, automação e inteligência artificial da plataforma Milvus.



Os resultados ajudam a dimensionar a mudança. O volume mensal de chamados caiu de aproximadamente 1 mil para 700, na comparação entre janeiro de 2025 e junho de 2026, uma redução de 30%, enquanto a quantidade de dispositivos atendidos aumentou em mais de 30%. O índice de cumprimento dos prazos de abertura de chamados, anteriormente próximo de 76%, chegou a mais de 90%.



Já o SLA de resolução, que havia registrado patamares de aproximadamente 68%, passou a 91%. “O resultado não vem de um único recurso, mas do conjunto: procedimentos documentados, base de conhecimento dentro do sistema, monitoramento preventivo e atendimento concentrado em um só lugar, com a inteligência artificial atuando como acelerador”, informa Altair Correa, fundador e CEO da Altcom.



A transformação também abriu espaço para a expansão dos negócios. Segundo Correa, a empresa estima crescer pelo menos 20% em 2026, resultado associado à reorganização operacional e à estruturação de uma atuação comercial mais ativa.



Tecnologia que entende a rotina contábil



O diferencial da Altcom começa pelo conhecimento das particularidades do setor que atende. Diferentemente de uma operação convencional de suporte técnico, a empresa precisa compreender os ciclos de trabalho dos escritórios contábeis, os períodos de maior demanda e a importância de manter sistemas e equipamentos disponíveis durante o cumprimento de obrigações fiscais e trabalhistas.



“Cada departamento de uma contabilidade tem alma própria”, observa Correa, ao explicar que as necessidades das áreas fiscal, contábil e de folha de pagamento são distintas. Para ele, compreender essas particularidades permite que a Altcom atue como um departamento de tecnologia de seus clientes, e não simplesmente como uma fornecedora acionada quando alguma coisa deixa de funcionar.



Essa especialização também envolve orientação tecnológica. Muitos escritórios atendidos pela empresa possuem décadas de história, estruturas consolidadas e processos que precisam acompanhar a digitalização crescente dos serviços contábeis. A adoção de ferramentas em nuvem e inteligência artificial trouxe oportunidades, mas também desafios relacionados à segurança da informação.



Na avaliação do executivo, o avanço tecnológico precisa ser acompanhado de maturidade na gestão dos dados, especialmente porque escritórios contábeis trabalham com informações sensíveis de empresas e profissionais. “É por isso que a maturidade vem antes da empolgação. É preciso entender para fazer bem”, afirma.



A virada de chave na gestão



A própria Altcom enfrentou um desafio semelhante ao de seus clientes. À medida que sua operação crescia, aumentava também a complexidade de administrar contratos, equipes, permissões de acesso, procedimentos técnicos e históricos de atendimento. Embora utilizasse a Milvus havia aproximadamente dez anos, a plataforma era explorada principalmente sob a perspectiva operacional. Os analistas acompanhavam chamados e executavam atendimentos, mas parte importante do conhecimento permanecia distribuída entre documentos e outras ferramentas.



“Eu comecei a gerar muitos documentos paralelos e a utilizar vários sistemas tentando fazer as coisas se encaixarem. Chegou um momento em que percebi que estava puxando o freio de mão do crescimento da Altcom”, recorda Correa.



A mudança começou em 2025, quando o executivo decidiu aprofundar a utilização dos recursos da Milvus, incorporando a plataforma à gestão da empresa. A inteligência artificial passou a apoiar a interpretação das solicitações, a consulta à base de conhecimento e a orientação dos profissionais durante os atendimentos.



Com procedimentos registrados e acessíveis, técnicos recém-contratados passaram a contar com referências para resolver problemas que anteriormente dependiam da experiência dos colegas mais antigos. A padronização contribuiu para reduzir diferenças na qualidade dos atendimentos e melhorar o cumprimento dos compromissos assumidos com os clientes.



“O técnico que está há mais tempo já conhece o caminho para resolver determinado problema. O profissional novo ainda não. Agora, o sistema oferece esse caminho, utilizando o conhecimento que a própria empresa construiu”, explica.



Menos chamados, mais prevenção



Um dos resultados mais expressivos apareceu justamente onde poderia parecer contraditório: a Altcom passou a atender mais equipamentos e, ao mesmo tempo, receber menos solicitações de suporte. Segundo Correa, a redução de aproximadamente 1 mil para 700 chamados mensais está relacionada à mudança de uma operação predominantemente reativa para um modelo que reserva maior espaço à prevenção.



Com informações de monitoramento e gestão dos equipamentos disponíveis na plataforma, os analistas passaram a identificar antecipadamente situações capazes de provocar incidentes, como problemas em unidades de armazenamento, consumo excessivo de memória e dificuldades de desempenho.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A aplicação dos recursos tecnológicos também avançou para a gestão interna. A Altcom passou a integrar informações da Milvus a ferramentas como Microsoft 365 e outras de inteligência artificial, permitindo acompanhar a operação sob uma perspectiva mais ampla.