O destino que o Brasil conhece pelos canyons e pelo Mar de Minas tem novidade com data marcada: em 17 de fevereiro de 2027, inaugura o Tuná Parque Aquático, o maior parque aquático de Minas Gerais. O empreendimento fica nos Canyons de Capitólio, às margens da MG-050, no km 312, a 30 minutos de Passos e de Capitólio, e chega com dez novidades além do que havia sido prometido aos Sócios Remidos.

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Para o turismo de Minas Gerais, trata-se de um salto: um parque aquático de padrão internacional instalado em um dos cenários mais belos do Brasil, os Canyons de Capitólio, o que coloca a região no mesmo patamar dos grandes destinos de parques do país.

Previsto inicialmente com R$ 150 milhões de investimento, o Tuná ganhou dez novidades e atualizações de projeto ao longo das obras, e o aporte chega a R$ 200 milhões. Em 150 mil m², o parque reúne diversas atrações de padrão internacional. A estrela é o Tuná Race, toboágua de 16 metros de altura e quatro pistas, no mesmo padrão de parques de referência mundial, como o Blizzard Beach, da Disney, e o Volcano Bay, da Universal.

O Mar de Minas terá a sua praia. Na Praia do Tuná, duas piscinas de ondas, com 4 milhões de litros de água, se encontram com areia de verdade. O Rio Lento percorre todo o parque em uma correnteza relaxante e traz uma das novidades do Tuná: um trecho que recria os paredões dos Canyons de Capitólio, com diversas quedas d'água, uma experiência inédita em parques aquáticos no país. A Mega Rampa com Mega Balde reúne a descida intensa e um balde de mais de 3 mil litros que vira sobre quem está embaixo. Para desacelerar, a Piscina de Bolhas e três ofurôs de águas quentes. Para os pequenos, o Brinquedo Baby e o Brinquedo Kids; para todas as idades, o Brinquedo Family. Completam o parque o Bar Aquático, com drinks sem sair da água, restaurante, praça de alimentação e lojas.

Em todas as atrações, a segurança vem em primeiro lugar: o parque opera com Sistema de Gestão de Segurança (SGS) certificado pela ISO 21101. A operação vai gerar 200 empregos diretos e 800 indiretos em Capitólio, Passos e região, e as primeiras 100 vagas já estão abertas.

"Capitólio tem uma vocação turística extraordinária, e o Tuná nasce para ampliá-la. É o maior parque aquático de Minas Gerais, com padrão internacional, nos Canyons de Capitólio, e consolida a região como um dos principais polos de lazer do estado", afirma Jorge Abukater, empresário e sócio do Empreendimento Cataguá.

Sobre o Empreendimento Cataguá

O Tuná faz parte do Empreendimento Cataguá, o maior complexo integrado de lazer e entretenimento de Minas Gerais, formado pelo Tuná Parque Aquático, pelo Pauá Parque, o maior parque de aventura e lazer do Brasil, onde está o Mirante dos Canyons, cartão-postal de Capitólio, e pelo Cataguá Resort Esmeralda, resort cinco estrelas com padrão de hospitalidade internacional da Rede Wyndham, já em fase de obras, cujos hóspedes terão acesso direto ao parque. Localizado nos Canyons de Capitólio, o Cataguá ocupa apenas 19% dos seus 1,29 milhão de m², preservando 81% de área verde nativa, com intervenção licenciada pelo ICMBio e pelo IEF.

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Serviço: Tuná Parque Aquático Inauguração: 17 de fevereiro de 2027 Endereço: km 312 da MG-050, Canyons de Capitólio (MG), a 30 minutos de Passos e de Capitólio Site: www.parquetuna.com.br Instagram: @parquetuna Telefone: (35) 3115-0054