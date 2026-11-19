A educação básica brasileira registrou 46.018.380 matrículas em 2025, contra 47.088.922 em 2024, segundo o Censo Escolar do Inep divulgado em fevereiro. A redução de cerca de 1,07 milhão de estudantes em um ano é a maior em quase duas décadas e está associada à transição demográfica: as Estatísticas do Registro Civil do IBGE apontam que o país teve 2,38 milhões de nascimentos em 2024, queda de 5,8% em relação a 2023, o sexto recuo anual consecutivo.

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Para as instituições de ensino privadas, a diminuição de crianças no sistema altera a lógica de captação de alunos para 2027. Com menos famílias entrando no mercado, a disputa concentra?se em um público menor, o que torna cada etapa — do anúncio à assinatura do contrato — mais decisiva. O especialista em growth para instituições de ensino, Thales Sedenho, afirma que a atração de alunos deve ser tratada como um processo único, medido em matrículas e não apenas em contatos recebidos.

"A queda de matrículas já está no Censo. Eu prefiro que o gestor faça essa conta agora, com a rematrícula aberta e tempo para agir, antes de fevereiro chegar", destaca Sedenho.

O recorte por etapa evidencia onde a pressão se intensifica. Conforme a reportagem da Folhapress sobre o Censo, o ensino médio caiu de 7,79 milhões para 7,37 milhões de matrículas (recuo de 5,4%), enquanto a rede privada nessa etapa teve alta de 0,6%. Na educação infantil, porta de entrada de muitas escolas particulares, o total passou de 9,5 milhões para 9,3 milhões de matrículas entre 2024 e 2025.

Segundo Sedenho, o maior vazamento ocorre no meio do funil: interessados que solicitam informações e não recebem resposta ou que desaparecem após o primeiro contato. Ele detalha as taxas a serem acompanhadas em cada fase no guia sobre o funil de captação de alunos.

Outro ponto crítico para 2027 é a comunicação da campanha. Em um mercado mais disputado, cresce a tentação de usar mensagens de "últimas vagas" ou prazos que se renovam semanalmente. A Lei 9.870/1999 obriga a divulgação do número de vagas por sala, e o Código de Defesa do Consumidor proíbe publicidade enganosa. Sedenho orienta sobre como aplicar escassez, prova social e demais princípios persuasivos sem perder a confiança das famílias, conforme o artigo "?7 gatilhos mentais para captação de alunos".

"Com menos crianças nascendo, cada família que chega pelo WhatsApp e fica sem resposta vira uma vaga perdida, e essa vaga dificilmente volta para a escola", afirma o especialista.

Para a base atual, a recomendação é tratar a renovação como uma campanha própria, com prazo definido, comunicação direcionada aos responsáveis e acompanhamento dos que ainda não confirmaram. O tema é aprofundado no guia de rematrícula escolar publicado no site do especialista.

Sobre Thales Sedenho

Jornalista de formação, Thales Sedenho tem mais de 12 anos de atuação em marketing de performance e é mestre em Direção Comercial e Marketing pela ENEB, de Barcelona. É criador da metodologia Growth Completo, voltada a instituições de ensino privadas, e publica conteúdos sobre captação de alunos, rematrícula e custo de aquisição em thalessedenho.com.br.

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