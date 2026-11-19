O CURTA 8 – Festival Internacional de Cinema Super 8 de Curitiba vai representar o cinema paranaense na programação do Festival Internacional de Cine Infinito Super 8, que acontece de 22 a 29 de novembro de 2026, em Buenos Aires, na Argentina. A participação brasileira será marcada pela realização de Mostra Retrospectiva, com uma seleção representativa de filmes premiados ao longo das 21 edições do festival curitibano.

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A iniciativa promove um encontro entre duas importantes experiências de preservação e difusão do cinema realizado em película, além de ampliar a circulação internacional da produção audiovisual paranaense. A mostra reúne diferentes olhares, linguagens e propostas estéticas que passaram pelo CURTA 8, oferecendo ao público argentino um panorama da diversidade e da criatividade do cinema Super 8 produzido e reconhecido no Paraná.

Paixão pelo cinema analógico

Nascido da paixão pelo cinema em película e pela materialidade da imagem analógica, o CURTA 8 conquistou, desde suas primeiras edições, reconhecimento que ultrapassou as fronteiras brasileiras. Criado em 2005, o festival logo consolidou-se como um evento de alcance global, recebendo filmes de realizadores de diversos países e promovendo o intercâmbio entre diferentes culturas e experiências cinematográficas.

Ao longo de sua trajetória, tornou-se o mais antigo evento de audiovisual em atividade em Curitiba e um dos festivais mais importantes e longevos da América Latina dedicados ao cinema Super 8, com realização ininterrupta. Suas 21 edições contribuíram para manter viva a produção em película, estimular novos realizadores e valorizar uma linguagem cinematográfica que preserva características próprias, tanto na captação quanto na exibição das imagens.

Para o organizador do evento curitibano, o jornalista e produtor Antonio Carlos Domingues, a participação no Festival Internacional de Cine Infinito Super 8 representa mais um passo na trajetória de internacionalização do CURTA 8 e no fortalecimento dos vínculos entre festivais dedicados ao cinema analógico. “Nossa presença em Buenos Aires vai permitir apresentar a produção paranaense a novos públicos e reafirmar a importância de iniciativas que mantêm em circulação a cultura cinematográfica em película. Também será uma oportunidade de troca de experiências com os realizadores argentinos e de outros países latino-americanos”, completa ele.

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A realização da Mostra de Cinema Paranaense no Festival Infinito está sendo viabilizada por meio de projeto aprovado no Edital de Mobilidade Cultural – 2ª Edição, da Secretaria de Estado da Cultura do Paraná, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, do Ministério da Cultura e do Governo Federal.