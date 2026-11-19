A marca empregadora, ou employer branding, tornou-se um fator competitivo na atração e na retenção de profissionais. Segundo o estudo Randstad Employer Brand 2026, que no Brasil ouviu 4 mil pessoas sobre 150 empresas, a progressão de carreira é o principal fator considerado na escolha de um empregador, enquanto o salário pesa como principal atrativo para 89% dos profissionais e o equilíbrio entre vida pessoal e profissional lidera a retenção, com 45%.

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Apesar da relevância, o tema ainda é pouco estruturado nas empresas. Estudo da consultoria Onhappy apontou que apenas 11,3% das empresas brasileiras consideram suas iniciativas de employer branding excelentes, enquanto quase metade as avalia como medianas. O reconhecimento é um ponto sensível: a Randstad aponta a falta dele entre os principais motivos de desengajamento no país.

O que atrai e o que retém

O estudo da Randstad avalia dezesseis atributos de marca empregadora, entre eles progressão de carreira, salário e benefícios, ambiente de trabalho agradável, equidade e liderança. A leitura dos dados indica que a atração começa pela remuneração, mas a permanência se decide por fatores menos tangíveis, como equilíbrio, reconhecimento e clima. Para as empresas, o desafio é transformar esses atributos em experiência concreta, do processo seletivo ao dia a dia.

É nesse ponto que a marca empregadora deixa de ser discurso e passa a ser percebida em cada contato do profissional com a empresa. A integração de um novo contratado e o reconhecimento de quem entrega resultado são dois desses momentos, em que a proposta de valor ao colaborador se torna visível.

Onde o físico entra na experiência

A construção da marca empregadora é majoritariamente intangível, sustentada por cultura, gestão e oportunidades. Ainda assim, alguns pontos de contato assumem forma física. “A marca empregadora vive da cultura, mas ganha forma em momentos concretos: a chegada do novo funcionário e o reconhecimento de quem entrega resultado”, afirma Rodrigo Pereira, CEO da Innovation Brindes, fábrica de brindes corporativos em São Paulo. Segundo o executivo, kits de boas-vindas e itens de reconhecimento são usados por empresas para dar materialidade à experiência do colaborador nesses marcos.

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O recurso não substitui os pilares da marca empregadora, apontados pelas pesquisas como carreira, remuneração e ambiente. Mas atua como um reforço simbólico em momentos de maior carga afetiva, quando a impressão sobre a empresa se forma com mais intensidade. À medida que a disputa por talentos se acirra, esse tipo de detalhe tende a ser incorporado à estratégia de experiência do colaborador, e não tratado como mera formalidade.