O chocolate também tem espaço fora da gastronomia. No universo da beleza, o cacau inspira aromas, texturas e produtos para o cuidado com a pele. Essa aproximação faz parte da tendência gourmand, que leva referências de alimentos para a cosmética e a perfumaria, valorizando a experiência sensorial.

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Uma reportagem do Meio & Mensagem, publicada em abril de 2026, reuniu parcerias de marcas que levaram referências como chocolate e milk-shake ao setor de beleza. O movimento também dialoga com tendências identificadas pelo Sebrae para 2026, entre elas a sinergia sensorial e a integração entre beleza e bem-estar, em que aromas e texturas participam da experiência de uso.

A ligação do cacau com valor e sofisticação, porém, é muito mais antiga. Na Mesoamérica, suas sementes chegaram a ser utilizadas como dinheiro por povos como maias e astecas. Bebidas preparadas com cacau também faziam parte de cerimônias religiosas e eram associadas ao prestígio das elites.

Séculos depois, o ingrediente passa a servir de inspiração para experiências contemporâneas de autocuidado. Em spas e clínicas de estética de luxo, a combinação de ambiente, fragrância e textura pode transformar os cuidados com a pele em experiências mais sofisticadas e envolventes. Em casa, essas mesmas referências aparecem em produtos destinados às rotinas de cuidado pessoal.

Um exemplo dessa abordagem no Brasil é a linha Skin Cacau, da SMART GR, empresa (www.smartgr.com.br) que atua no setor da dermatologia estética profissional. A coleção reúne quatro produtos de auto-cuidado com grande experiência sensorial:



O sérum facial de 30 ml combina extrato de cacau, gluconolactona, esqualeno vegetal e vitamina E em uma fórmula que busca proporcionar maciez, luminosidade e toque sedoso, além do aroma marcante de chocolate. Em teste de apreciabilidade realizado por laboratório independente com aproximadamente 30 usuários, 91% dos participantes relataram perceber a pele mais luminosa após cerca de 30 dias de uso, segundo dados divulgados pela Smart GR.

Os resultados vão além. 100% das pessoas que participaram do estudo com o Gel de Limpeza esfoliante disseram que sentiram a pele mais limpa e sem sensação de ressecamento, desde a primeira aplicação. Já o gloss registrou 97% de percepção de brilho imediato nos lábios. A empresa apresenta em seu site dados de estudos de apreciabilidade realizado por laboratório independente com mais informações.

“A Skin Cacau nasceu para transformar o cuidado diário em um ritual de prazer. Queremos que cada pessoa possa viver a experiência de um spa de luxo sem sair de casa”, afirma a biomédica Eloah Ramos (CRBM 56872), graduada em Ciências Biomédicas e especialista em harmonização facial e gerenciamento de pele.

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Da antiga Mesoamérica aos rituais contemporâneos de beleza, o cacau atravessou séculos associado a valor, celebração e prazer. Hoje, essa herança ganha uma nova expressão no skincare com a linha da SMART GR, em experiências que combinam ingredientes, aromas e texturas para aproximar os cuidados diários da atmosfera de um spa. Uma interpretação contemporânea do luxo, em que o autocuidado também se torna um momento de experiência sensorial.