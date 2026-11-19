A NexusIgnite anunciou hoje planos para uma nuvem soberana de IA na Jordânia. A subsidiária operacional jordaniana da NexusIgnite será responsável por sua operação, e a plataforma foi projetada para atender inicialmente até cinco universidades do país. A plataforma será baseada em GPUs AMD Instinct™ e na plataforma PaletteAI da Spectro Cloud. O início do serviço está previsto para 2027, sujeito à celebração dos acordos finais.

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A plataforma foi projetada para manter dados de pesquisa, modelos e cargas de trabalho dentro da Jordânia, sob operação local. Na implantação inicial, disponibilizará recursos de computação de IA para 200 pesquisadores universitários — um trabalho que, de outra forma, seria executado em infraestrutura no exterior. Em parceria com o Ministério da Economia Digital e Empreendedorismo da Jordânia (MoDEE), a NexusIgnite também convida outras universidades a integrarem a iniciativa à medida que a plataforma se expande.

“Os pesquisadores jordanianos não deveriam precisar enviar seus trabalhos para o exterior para ter acesso a uma infraestrutura computacional robusta voltada para IA”, afirmou Greg Forrest, CEO da NexusIgnite. “Estamos construindo uma nuvem que mantém esses trabalhos e os respectivos dados dentro da Jordânia, sob a operação de nossa subsidiária local. Estamos começando pelas universidades, pois é nelas que se formam os talentos do país na área de IA, e esperamos que a plataforma evolua junto com eles.”

“Essa iniciativa representa um passo significativo para o fortalecimento da capacidade soberana de IA da Jordânia e para o desenvolvimento de sua economia digital”, afirmou o ministro. “Ao disponibilizar uma infraestrutura computacional avançada para IA no país, permitimos que universidades e pesquisadores jordanianos realizem pesquisas de ponta, desenvolvam soluções inovadoras de IA e construam competências locais, garantindo que os dados de pesquisa permaneçam na Jordânia. Isso também reflete o nosso compromisso de criar um ambiente favorável à inovação e de posicionar a Jordânia como um polo regional de tecnologias avançadas.”

“Com o PaletteAI, a Jordânia terá controle total de sua infraestrutura de IA, do hardware ao token”, afirmou Tenry Fu, cofundador e CEO da Spectro Cloud. “Todo o ecossistema da AMD operará localmente e será gerenciado por meio de uma plataforma única, permitindo que as universidades apliquem a IA em suas próprias pesquisas enquanto mantêm o controle sobre seus dados. E, à medida que a demanda crescer, a NexusIgnite poderá ampliar sua capacidade sem aumentar a complexidade operacional.”

Sobre a NexusIgnite

A NexusIgnite desenvolve infraestrutura de IA soberana para governos, universidades e organizações de setores regulamentados que demandam capacidade computacional de IA sob seu próprio controle. A empresa projeta ambientes de IA baseados em tecnologia AMD e implementados localmente, permitindo que os clientes executem cargas de trabalho de IA enquanto mantêm seus dados dentro de suas próprias fronteiras nacionais. Com sede em Austin, no Texas, a NexusIgnite conta ainda com uma subsidiária em Dubai. Saiba mais em nexusignite.com.

Sobre o Ministério da Economia Digital e do Empreendedorismo (MoDEE)

O Ministério da Economia Digital e do Empreendedorismo (MoDEE) lidera a transformação digital do país e trabalha para impulsionar sua economia digital e fortalecer seu ecossistema de empreendedorismo. Para isso, desenvolve políticas e iniciativas que visam fortalecer a infraestrutura digital, aprimorar as competências digitais, ampliar os serviços públicos digitais, fomentar a inovação e o empreendedorismo, bem como atrair investimentos nacionais e internacionais em tecnologia, em parceria com os setores público e privado. Por meio dessas iniciativas, o MoDEE busca posicionar a Jordânia como um participante competitivo no cenário da economia digital regional e internacional.

Sobre a Spectro Cloud

A Spectro Cloud auxilia equipes de plataforma e provedores de nuvem na modernização e gestão da infraestrutura para a era da IA, sem a necessidade de adicionar mais ferramentas ou aumentar a complexidade operacional. Com o PaletteAI, empresas, organizações do setor público, “neoclouds” (nuvens de nova geração) e nuvens soberanas podem criar, implementar, gerenciar, governar e ampliar ambientes full-stack — abrangendo máquinas virtuais (VMs), Kubernetes, edge computing, ambientes regulamentados, infraestruturas isoladas (air-gapped) e infraestrutura para IA. O PaletteAI permite que as equipes iniciem suas atividades rapidamente por meio de Launchpads — soluções prontas para uso, gerenciadas localmente e direcionadas a necessidades urgentes, como a modernização de VMs, o controle de custos e as operações na borda (edge) —, evoluindo, posteriormente, para o gerenciamento centralizado do ciclo de vida, da governança e das operações de infraestrutura em larga escala, tudo em uma única plataforma. Saiba mais em spectrocloud.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Assessoria de Imprensa

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