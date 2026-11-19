Encontrar uma vaga é apenas uma etapa da procura por emprego. Também é preciso apresentar a trajetória profissional com clareza, preparar-se para entrevistas e, em alguns momentos, decidir que rumo seguir. O novo portal Empregare aproxima essas necessidades em um mesmo lugar, como parte dos investimentos da empresa para aprimorar ainda mais a experiência dos candidatos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Uma das mudanças mais visíveis está na busca de oportunidades. A apresentação das vagas foi redesenhada para facilitar a consulta pelo computador e pelo celular. O candidato também pode filtrar resultados por distância e localizar oportunidades relacionadas ao currículo cadastrado. Os alertas por e-mail, já existentes, continuam disponíveis.

Da escolha profissional à preparação para uma vaga

A reformulação combina duas ferramentas recém-lançadas com recursos que já faziam parte da plataforma e foram aprimorados. O conjunto atende desde quem precisa criar o primeiro currículo até quem quer mudar de área.

O gerador de currículo, por exemplo, atende quem precisa organizar as informações profissionais em um documento. O usuário preenche ou atualiza os dados da sua conta e pode escolher entre três modelos para baixar o currículo em Word ou PDF. Quem já possui um arquivo pode usá-lo para auxiliar o preenchimento dos dados. Assim, não é necessário começar a formatação do zero.

Para quem já tem currículo, a análise de currículo com IA oferece uma avaliação inicial gratuita, com nota de 0 a 100, pontos fortes, sugestões de melhoria e comparação com vagas específicas. Já a versão completa aprofunda a análise, traz recomendações personalizadas e permite aplicar melhorias diretamente no documento, além de acompanhar a evolução em um plano de ação. O acesso é por pagamento único, sem assinatura, a um valor acessível.

Outra novidade é a carta de apresentação, lançada em versão totalmente gratuita. Em vez de escrever a mesma mensagem para todas as candidaturas, o profissional pode selecionar uma vaga e gerar textos que relacionam sua experiência aos requisitos daquela oportunidade. A ferramenta prepara versões para e-mail, mensagem curta no WhatsApp ou LinkedIn e formulário de candidatura, além de um texto para publicação no LinkedIn.

O simulador de entrevista, que já existia e foi reformulado, permite praticar antes de uma conversa com o recrutador. A partir do currículo e da vaga, a ferramenta apresenta perguntas que podem ser respondidas por voz ou texto. Depois de cada resposta, o usuário recebe uma avaliação com pontos fortes e aspectos que pode melhorar, como a clareza da explicação ou a apresentação de exemplos. É possível experimentar duas perguntas gratuitamente; a versão completa inclui oito perguntas e um relatório mais detalhado.

A segunda ferramenta recém-lançada é o aconselhamento de carreira, voltado a decisões que vão além da candidatura imediata. Ao responder 12 perguntas sobre interesses, objetivos e disponibilidade para se preparar, o usuário recebe três sugestões de caminhos profissionais. O recurso pode ajudar tanto quem procura a primeira profissão quanto quem deseja aumentar a renda, avançar na mesma área ou fazer uma transição.

Ferramentas conectadas à jornada do candidato

O diferencial do conjunto está na ligação entre essas etapas, construindo uma jornada de carreira. Quem encontra uma vaga pode avaliar se o currículo destaca as experiências mais relevantes, produzir uma apresentação direcionada à oportunidade e treinar respostas para uma entrevista relacionada à mesma posição.

As cinco oferecem acesso gratuito a pelo menos parte dos recursos. O gerador de currículo e a carta de apresentação são inteiramente gratuitos. Na análise de currículo, no simulador de entrevista e no aconselhamento de carreira, o usuário pode experimentar funcionalidades iniciais sem pagamento e optar, se desejar, por recursos mais completos. Nesses casos, a contratação é feita por pagamento único, sem assinatura.

Para quem utiliza os relatórios completos, as recomendações da análise de currículo, do aconselhamento de carreira e do simulador de entrevista podem ser reunidas em um plano de ação. Nele, o profissional acompanha atividades sugeridas, registra suas conquistas e identifica os próximos passos. Assim, cada melhoria no currículo, cada entrevista simulada e cada aprendizado deixam de ser ações isoladas e passam a fazer parte de algo maior: a construção de uma carreira que evolui a cada nova experiência.

Experiência em recrutamento por trás da tecnologia

A renovação do portal integra os investimentos da Empregare em tecnologia e na experiência dos candidatos. A empresa modernizou a plataforma, desenvolveu novas ferramentas e ampliou o apoio aos profissionais ao longo da jornada de carreira.

Segundo a Empregare, as ferramentas foram desenvolvidas e validadas com a participação de profissionais de recrutamento e seleção. Essa experiência orienta as avaliações e recomendações oferecidas aos candidatos. Em outubro de 2026, a plataforma somava mais de 5 milhões de contas de candidatos e mais de 380 mil análises de currículo por IA desde setembro de 2025.

As ferramentas oferecem orientação, sem garantir contratação. Avaliações, treinos e caminhos sugeridos não são exibidos às empresas. A reformulação atualizou as telas de currículo e o espaço de mensagens, que agora permite enviar arquivos, áudios e emojis. A central de ajuda também ganhou um assistente com IA para esclarecer dúvidas.

Os resultados das ferramentas servem como orientação individual, não como garantia de contratação. As avaliações, os treinos e os caminhos sugeridos não são exibidos às empresas. As ferramentas estão disponíveis na página de ferramentas de carreira da Empregare.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A reformulação reforça o compromisso da Empregare de ir além da busca por vagas, oferecendo recursos para que cada profissional possa construir sua jornada de carreira com mais clareza, preparo e confiança, desde a procura pelo primeiro emprego até os próximos passos de sua trajetória.