A Abbove, uma plataforma europeia de planejamento patrimonial utilizada por mais de 1.450 consultores para atender mais de 40 mil famílias em toda a Europa, lançou hoje seu conector MCP. Por meio do protocolo aberto Model Context Protocol (MCP), os consultores podem aproveitar o panorama patrimonial completo de seus clientes nas ferramentas de inteligência artificial (IA) escolhidas por suas instituições, como Claude, ChatGPT, Mistral ou Copilot, dentro de seus direitos de acesso.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261117346275/pt/

One question, your whole client book: your AI tool reads Abbove and shows which clients have cash coming free in the next 12 months, with dates and amounts.

A diferença está nos dados.As ferramentas de IA são tão eficientes quanto a qualidade dos dados que utilizam. A Abbove se destaca por sua capacidade de modelar os dados patrimoniais de cada família de maneira completa e estruturada. Desenvolvida em conjunto com consultores e suas famílias clientes, a Abbove captura o que a simples agregação não consegue: objetivos, eventos de vida, doações e o panorama completo da família e de seu patrimônio. Essa camada de dados é fundamental para que os LLMs alcancem seu pleno potencial.

Com o conector, os consultores podem:

Transformar a coleta de dados: reconstruindo um panorama completo do patrimônio a partir de anotações de reuniões e documentos patrimoniais, que ficam prontos para serem analisados e importados pelo consultor; Esse processo, que antes levava dias, agora é concluído em menos de uma hora.

Preparar reuniões com clientes em poucos instantes: incluindo pauta, guia de entrevista, principais riscos e oportunidades;

Consultar toda a carteira de clientes em linguagem natural: para identificar as necessidades e as oportunidades de consultoria de cada cliente.

“Um LLM sem dados de qualidade é como um carro de Fórmula 1 abastecido com combustível adulterado”, afirmou Guillaume Desclée, CEO da Abbove. “Ao colocar uma abordagem colaborativa e holística do patrimônio no centro da relação entre cliente e consultor, engajamos as famílias na construção, em conjunto com seu consultor, de uma visão única, completa e documentada de seu patrimônio. Essa é a condição essencial para estruturar uma base de informações de alta qualidade e incorporar a IA à prática da consultoria patrimonial.”

O conector está disponível a partir de hoje, sendo ativado por organização.

Sobre a Abbove

Fundada em Bruxelas, em 2017, a Abbove é uma plataforma europeia de planejamento patrimonial no modelo white label, voltada para bancos privados, gestores de patrimônio e family offices. Mais de 1.450 consultores a utilizam para atender mais de 40 mil famílias, representando mais de 200 mil indivíduos. www.abbove.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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