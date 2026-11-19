A Future Health - Uma Iniciativa Global de Abu Dhabi lançou a Future Health Academy como parte de seu programa anual, projetado para desenvolver conhecimento, conectar a expertise e criar oportunidades de colaboração entre profissionais de saúde e ciências da vida em Abu Dhabi e internacionalmente.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261118458785/pt/

The Future Health Academy will build knowledge and connect expertise among health and life sciences professionals in Abu Dhabi and internationally.

Por meio de aprendizado prático e focado na ciência, a Academia criará oportunidades para profissionais locais e internacionais de todo o ecossistema de saúde e ciências da vida se envolverem com os desenvolvimentos emergentes e considerarem suas implicações para pesquisa, prática clínica, investimento e inovação. Apoiando-se em especialistas locais e internacionais de ponta, a Academia promoverá a troca de conhecimento bilateral, trazendo perspectivas globais para Abu Dhabi e criando oportunidades para compartilhar o conhecimento, a experiência e a inovação de Abu Dhabi internacionalmente.

Sua Excelência Dra. Noura Khamis Al Ghaithi, subsecretária do Departamento de Saúde de Abu Dhabi, afirmou:“As ambições de Abu Dhabi em ciências da vida se fortalecem com a experiência de nossos líderes, clínicos e pesquisadores, e com nossa colaboração com especialistas renomados de todo o mundo. Por meio da Future Health Academy, reunimos especialistas locais e internacionais para trocar conhecimento, explorar os avanços científicos mais recentes e identificar oportunidades para traduzir os desenvolvimentos emergentes em aplicações práticas. Ao conectar especialistas além das fronteiras e disciplinas, buscamos impulsionar a inovação, fortalecer a colaboração e gerar valor duradouro para a saúde e a sociedade.”

A Academia foi lançada com um curso inaugural para líderes seniores, realizado antes da Cúpula de Saúde do Futuro de Abu Dhabi 2026. O curso reuniu um grupo de alto nível de diversos setores, incluindo representantes ministeriais de Abu Dhabi e de outros países, bem como a Excelentíssima Senhora Angeline Ndayishimiye, Primeira-Dama do Burundi, além de líderes seniores das áreas da saúde, pesquisa e indústria.

Entre os palestrantes, estavam especialistas afiliados à Universidade Mohamed bin Zayed de Inteligência Artificial, à Universidade de Nova York em Abu Dhabi, ao Centro Médico Asan e à Boehringer Ingelheim. Alinhado com o tema da Saúde do Futuro deste ano, "Sentir é Prever", o curso explorou quatro áreas: Potencializando a Predição: Transformando Dados Genômicos em Conhecimento Biológico; Compreendendo a Predição: Mapeando o Corpo como uma Rede; Engenharia da Predição: IA na Saúde; e Traduzindo a Predição: Inovação em Prática Clínica.

Após o piloto inaugural para líderes seniores, a Academia continuará o seu foco mais amplo na força de trabalho da saúde e das ciências da vida de Abu Dhabi, apoiando a aprendizagem multidisciplinar e o intercâmbio em todo o ecossistema. À medida que a Academia se desenvolve, também envolverá o público internacional, criando mais oportunidades para o intercâmbio de conhecimentos, parcerias e colaboração entre Abu Dhabi e a comunidade global mais ampla das ciências da vida.

Sobre a Future Health – Uma Iniciativa Mundial de Abu Dhabi

Future Health é uma plataforma permanente para cooperação mundial e inovação transformadora na área da saúde, realizada sob o patrocínio de Sua Alteza Xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Príncipe Herdeiro de Abu Dhabi e Presidente do Conselho Executivo de Abu Dhabi.

Ao reunir pesquisadores da área da saúde, formuladores de políticas, líderes empresariais, investidores e empreendedores de diversas disciplinas e regiões geográficas, a Future Health impulsiona a ação coletiva para fortalecer os sistemas de saúde e proporcionar vidas mais longas e saudáveis ??para todos.

Através de um programa anual de análises de pesquisa, publicações, iniciativas de impacto, desafios, financiamento de P&D e encontros intersetoriais, a Future Health promove o progresso em quatro áreas de foco: longevidade e medicina de precisão, sistemas de saúde e sustentabilidade, saúde digital e IA, e investimento em ciências da vida.

A Future Health é um projeto organizado e coordenado pelo Departamento de Saúde de Abu Dhabi e seus parceiros fundadores: PureHealth, M42, Instituto para uma Vida Mais Saudável de Abu Dhabi e Mubadala Bio. A Mediclinic Middle East atua como parceira estratégica e a Burjeel Holdings como parceira associada.

Para obter mais informações, acesse www.futurehealthinitiative.ae? e siga a Future Health em: X, Instagram, LinkedIn e Facebook.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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