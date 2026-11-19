A Variational, um protocolo para negociação de derivativos on-chain, anunciou uma rodada de financiamento da série B de US$ 110 milhões, obtendo uma avaliação de US$ 1,5 bilhão. A rodada foi liderada pela Bain Capital Crypto e contou com o apoio da Dragonfly, HSG, Peak XV, 50T Funds e outros investidores. Desde seu lançamento no início de 2025, a plataforma processou mais de US$ 475 bilhões em volume de negociação e acumulou mais de US$ 1,3 bilhão em posições em aberto em mais de 100 mil contas. Mais da metade do volume diário na plataforma agora está em mercados tradicionais. O investimento irá financiar o crescimento contínuo da plataforma, permitindo que a Variational liste centenas de novos mercados e aumente os limites de posições em aberto que os operadores atingem com frequência crescente.

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A Omni, uma plataforma de negociação formada sobre a tecnologia Variational, oferece negociação alavancada em mais de 550 mercados de criptomoedas e tradicionais. Ao contrário de outras plataformas de negociação on-chain, a Omni agrega liquidez tanto de mercados tradicionais como on-chain.

Este modelo permitiu que a plataforma lançasse os "swaps" em setembro de 2026, um novo instrumento que oferece aos operadores on-chain acesso à liquidez de instituições financeiras tradicionais. Os swaps são criados para oferecer spreads menores, maior liquidez e custos de manutenção mais previsíveis do que os derivativos on-chain existentes. Mais de US$ 80 bilhões em volume foram negociados em swaps desde o lançamento, tornando a Omni uma das maiores plataformas em volume para negociação de mercados tradicionais on-chain conforme a DeFi Llama.

A Omni utiliza um provedor de liquidez próprio ("OLP") para cotar preços em todos os mercados relacionados na plataforma. O OLP se conecta diretamente a corretoras de criptomoedas e, mais recentemente, a instituições financeiras tradicionais, ao agregar liquidez de mercados existentes. Esta estrutura permite que a Omni não cobre taxas de negociação, com o OLP lucrando com o spread sobre os preços cotados.

"No início deste ano, afirmamos que a única forma de trazer execução de qualidade aos mercados tradicionais on-chain é agregar liquidez de onde ela já existe", disse Lucas Schuermann, Diretor Executivo da Variational. "Os swaps vêm comprovando esta tese. Mais da metade de nosso volume diário é em ações, índices e commodities. A demanda por swaps é clara, e este novo capital nos permite continuar a atendê-la."

"A Variational é uma das primeiras equipes a trazer a liquidez de derivativos das finanças tradicionais diretamente ao mercado on-chain", disse Stefan Cohen, Sócio da Bain Capital Crypto. "Ela oferece todos os benefícios que você esperaria de uma plataforma de negociação tradicional: centenas de mercados, sem taxas de negociação, alta liquidez, com a transparência e a liquidação rápida das criptomoedas. Esta rodada de financiamento dá à Variational a capacidade de continuar crescendo, com limites de posições em aberto mais altos e mais mercados."

O OLP já obtém liquidez de instituições financeiras tradicionais, incluindo um formador de mercado de primeira linha, para swaps. Como parte do levantamento de recursos, a Variational vem expandindo a rede de contrapartes da OLP para listar novos mercados de swaps e avançar rumo à negociação de swaps dia e noite. Contrapartes institucionais com capacidade de cotação 24 horas por dia, 7 dias por semana, para ações dos EUA e de todo o mundo, commodities e pares de moedas podem entrar em contato com partners@variational.io.

O roteiro da Variational para o restante de 2026 inclui a transição para negociar swaps 24 horas por dia, 7 dias por semana, o lançamento de uma API de negociação e a relação de mais mercados de swaps. O progresso pode ser acompanhado no blog da Variational e na conta X.

Sobre a Variational

A Variational é um protocolo para negociação de derivativos on-chain. A Variational alimenta a Omni, uma plataforma de negociação que não cobra taxas e agrega liquidez de mercados on-chain e tradicionais. A Omni processou mais de US$ 475 bilhões em volume de negociação desde seu lançamento em 2025.

A Variational foi criada por uma equipe veterana com décadas de experiência em empresas como Google, Meta, Virtu, IMC e Jane Street, e conta com o apoio de investidores líderes, incluindo Bain Capital Crypto, Dragonfly, HSG e Coinbase Ventures.

Para mais informações, acesse https://variational.io. A negociação de derivativos alavancados acarreta um alto risco de perda. A plataforma não está disponível para pessoas restritas, incluindo pessoas dos EUA e outras conforme descrito em https://docs.variational.io/legal/restricted-persons.

Sobre a Bain Capital Crypto

A Bain Capital Crypto (BCC) é a plataforma de investimento em criptomoedas da Bain Capital. Fundada em 2022, a BCC dá suporte a fundadores que constroem infraestrutura financeira e de internet aberta, ao investir desde os estágios iniciais mediante tokens líquidos e apoiar equipes com pesquisa técnica interna.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261116110571/pt/

Contato com a mídia

Max Bibeau

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