A Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), a maior empresa do mundo dedicada à automação industrial e à transformação digital, anunciou hoje a assinatura de um contrato definitivo para adquirir a AGILOX, empresa austríaca fabricante de robôs móveis autônomos (AMRs) de alta tecnologia, impulsionados por IA e tecnologia de redes de enxame desenvolvidas internamente. A combinação do comprovado portfólio de AMRs para empilhadeiras da AGILOX e a plataforma de AMRs para plataformas planas OTTO by Rockwell Automation irão criar uma oferta integral de movimentação autônoma de materiais, elevando a AGILOX de uma solução pontual de ponta a um pilar fundamental de uma capacidade logística de produção abrangente de classe mundial.

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A aquisição irá reunir a forte presença da OTTO na América do Norte com a presença consolidada da AGILOX na Europa. A AGILOX terá acesso a relacionamentos sólidos da Rockwell com clientes em setores estratégicos como bens de consumo embalados e ciências da vida. A aquisição irá gerar um ecossistema de parceiros mais robusto e mais que dobrar os negócios de AMRs da Rockwell.

"A combinação das tecnologias AGILOX e OTTO cria uma plataforma tecnológica de ponta, reunindo capacidades complementares para estabelecer um novo padrão para a movimentação autônoma de materiais", disse Blake Moret, Presidente e Diretor Executivo da Rockwell Automation. "Não se trata apenas de combinar pontos fortes; ela amplifica a inovação e oferece um valor revolucionário a nossos clientes. Sinto o prazer de dar as boas-vindas à AGILOX à nossa equipe."

"Para a AGILOX, fazer parte da Rockwell Automation representa um passo transformador", disseram Dirk Erlacher e David Niedermaier, Codiretores Executivos e Cofundadores da AGILOX. "Isso proporciona à AGILOX a escala e o alcance de mercado que não conseguiríamos construir sozinhos."

A movimentação de materiais é uma parte crucial das operações de fabricação e armazenamento. Esta aquisição reforça a visão da Rockwell de uma capacidade de logística de produção que ajuda os clientes a migrar da automação para a autonomia, ao abordar a movimentação de materiais em toda a planta.

A transação está sujeita a condições de fechamento e aprovação regulatória, sendo a expectativa de que seja concluída no segundo trimestre do ano fiscal de 2027 da Rockwell. Após a conclusão, a AGILOX passará a integrar a divisão de Dispositivos Inteligentes da Rockwell.

Sobre a Rockwell Automation

A Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) é líder mundial em automação industrial e transformação digital. Conectamos a imaginação das pessoas com o potencial da tecnologia para expandir o que é humanamente possível, tornando o mundo mais produtivo e sustentável. Com sede em Milwaukee, Wisconsin, a Rockwell Automation emprega cerca de 27.000 solucionadores de problemas dedicados a nossos clientes em mais de 100 países, segundo dados do ano fiscal de 2026. Para saber mais sobre como estamos dando vida à Empresa Conectada em empresas industriais, acesse www.rockwellautomation.com.

Sobre a AGILOX

A AGILOX é líder em tecnologia de robôs móveis autônomos (AMRs) para processos de transporte em depósitos e logística de produção. Desde sua fundação em 2017, a AGILOX tem se concentrado em integrar a IA para otimizar continuamente a funcionalidade e a segurança de seus robôs inteligentes.

Como líder mundial em fornecer AMRs escaláveis, a AGILOX implantou com sucesso mais de 2.500 AMRs para importantes clientes internacionais. Embora seja um inovador significativo na indústria automotiva, a tecnologia inteligente de AMRs da AGILOX também atende a um amplo espectro de setores, incluindo logística de terceiros, alimentos e bebidas e até mesmo produtos farmacêuticos.

Com sede em Neukirchen bei Lambach, na Áustria, a AGILOX possui subsidiárias na Europa, nos EUA e na China, e emprega mais de 250 pessoas ao redor do mundo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261118780235/pt/

Contato de Relações com Investidores:

Aijana Zellner

Chefe de Relações com Investidores e Estratégia de Mercado

+1 440-289-8439

azellner@rockwellautomation.com

Contato com a Mídia:

Ed Moreland

Chefe de Assuntos Governamentais e Comunicação Corporativa

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Edward.Moreland@RockwellAutomation.com

Contato com a mídia da AGILOX:

Nicola Graf

Gerente de Marketing Global

nicola.graf@agilox.net

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