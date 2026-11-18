As mudanças nas prioridades dos viajantes estão remodelando o turismo global, influenciando para onde as pessoas vão, como gastam e o que mais valorizam em suas viagens. Um novo relatório divulgado pela TOURISE, intitulado "O Viajante do Futuro", explora essas mudanças e o que elas significam para o setor até 2030. Desenvolvido em colaboração com a Euromonitor International, o relatório se baseia em pesquisas com consumidores e perspectivas de líderes do setor.

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O relatório constata que as decisões de viagem são cada vez mais moldadas pelas prioridades e circunstâncias de cada viagem, e não apenas por dados demográficos. Ele convida destinos e empresas a repensarem como atraem visitantes e mensuram o sucesso, mudando o foco de viajantes com alto poder aquisitivo para viagens de alto valor que proporcionem experiências significativas, apoiem as economias locais e criem benefícios duradouros para as comunidades.

“Os viajantes não estão tomando decisões como segmentos demográficos fixos. Eles estão respondendo ao propósito, às pressões e às possibilidades de cada viagem”, disse Sua Excelência Ahmed Al Khateeb, ministro do Turismo da Arábia Saudita e presidente da TOURISE. “Os destinos que liderarem a próxima era do turismo compreenderão esses momentos de mudança, protegerão as experiências que os viajantes mais valorizam e criarão retornos mais expressivos para visitantes, empresas e comunidades locais.”

O relatório destaca quatro mudanças que estão remodelando o turismo e o que o setor precisa fazer a seguir:

A IA está reescrevendo a descoberta de viagens. Entre os usuários de IA generativa entrevistados, 59% a utilizam para obter informações e recomendações de viagens. No entanto, apenas 12% dos consumidores em uma pesquisa separada se sentem confortáveis ??em deixar a IA tomar decisões de viagem por conta própria. Os destinos precisam facilitar a busca e a reserva de experiências por meio da IA, sem perder a confiança dos viajantes ou o relacionamento com os clientes.

Entre os usuários de IA generativa entrevistados, 59% a utilizam para obter informações e recomendações de viagens. No entanto, apenas 12% dos consumidores em uma pesquisa separada se sentem confortáveis ??em deixar a IA tomar decisões de viagem por conta própria. Os destinos precisam facilitar a busca e a reserva de experiências por meio da IA, sem perder a confiança dos viajantes ou o relacionamento com os clientes. Viagens de alto valor são a nova medida de sucesso. Os gastos dos visitantes, por si só, não mostram o quanto um destino se beneficia. Os líderes do turismo precisam avaliar os retornos econômicos locais, o momento e a natureza das visitas e a pressão sobre as comunidades e a infraestrutura, para então criar viagens que gerem valor duradouro para os lugares visitados.

Os gastos dos visitantes, por si só, não mostram o quanto um destino se beneficia. Os líderes do turismo precisam avaliar os retornos econômicos locais, o momento e a natureza das visitas e a pressão sobre as comunidades e a infraestrutura, para então criar viagens que gerem valor duradouro para os lugares visitados. Evitar multidões pode abrir oportunidades para destinos menos conhecidos. Em 35 mercados, 43% dos viajantes entrevistados planejavam evitar destinos superlotados em 2026. Isso indica interesse em opções menos concorridas, mas não necessariamente uma mudança para destinos secundários. Quando apropriado, experiências diferenciadas, acesso confiável e pernoites podem ajudar lugares menos conhecidos a capturar mais valor local, desde que o crescimento seja compatível com sua capacidade e prioridades da comunidade.

A região da Ásia-Pacífico ajudará a impulsionar a próxima onda de demanda. Até 2030, estima-se que quase 150 milhões de famílias adicionais poderão arcar com viagens internacionais de lazer, sendo quase 110 milhões delas na região da Ásia-Pacífico. Os operadores precisarão de ofertas mais flexíveis que se adequem a diferentes orçamentos sem sacrificar as experiências que os viajantes mais valorizam.

Líderes do setor opinaram sobre a necessidade de jornadas mais conectadas em todas as etapas da viagem e como a IA pode apoiar hóspedes e equipes de hotéis.

“Os viajantes vivenciam e desejam vivenciar uma única jornada, mas nosso setor ainda opera, de muitas maneiras, em silos. A próxima fronteira de viagens perfeitas é conectar cada ponto de contato em uma experiência coerente e na gestão do ecossistema”, disse Thomas Woldbye, CEO do Aeroporto de Heathrow e membro do Conselho Consultivo da TOURISE.

“A próxima fronteira da hospitalidade não é simplesmente personalizar um quarto, mas criar experiências que se adaptem às necessidades, expectativas e propósitos em constante mudança de cada estadia”, disse Sebastien Bazin, presidente e CEO do Grupo Accor.

O relatório define prioridades para destinos e empresas, desde a descoberta preparada por IA até retornos econômicos locais mais robustos e viagens mais conectadas. Como uma plataforma global de definição de agenda durante todo o ano, a TOURISE reúne líderes do setor para transformar essas ideias em ação. Leia O Viajante do Futuro em TOURISE.com.

Sobre a TOURISE

A TOURISE é a principal plataforma mundial para redefinir e moldar o futuro do turismo.

Com o apoio do Ministério do Turismo da Arábia Saudita, a edição inaugural da cúpula TOURISE foi realizada de 11 a 13 de novembro de 2025, em Riad. O evento reuniu visionários dos setores público, empresarial, de investimentos, de turismo e de tecnologia para impulsionar iniciativas de alto impacto e acordos transformadores, capazes de redefinir o setor e construir uma indústria turística mais sustentável, equitativa e voltada para o futuro.

Como uma plataforma global ativa durante todo o ano, a TOURISE reúne líderes que compartilham a visão de moldar a economia do viajante. É aqui que os próximos 50 anos do turismo são definidos.

A próxima edição da TOURISE Summit acontecerá em Riad, de 23 a 25 de março de 2027. Para mais informações sobre a TOURISE e para solicitar um convite, acesse www.TOURISE.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261118144860/pt/

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