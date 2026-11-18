Empresas brasileiras enfrentam o desafio de integrar a natureza às suas estratégias de negócios, diante de frequentes desastres ambientais, da pressão por cadeias livres de desmatamento e da proximidade do encerramento da Agenda 2030, que estabelece metas de desenvolvimento sustentável para 2030.

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A sustentabilidade passou de mera mitigação de impactos para um requisito intrínseco que combina qualidade total, eficiência e preferência do cliente. “Quando preservação ambiental, eficiência e qualidade no atendimento caminham na mesma direção, o resultado positivo abrangerá as empresas e a sociedade”, afirma Vininha F. Carvalho, ambientalista, economista, administradora de empresas e editora da Revista Ecotour News & Negócios.

Em 2026, completará uma década de vigência dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas, dos quais o Brasil é signatário. Com menos de quatro anos restantes para alcançar as metas da Agenda 2030, a necessidade de identificar dependências e riscos ambientais nas cadeias produtivas torna?se urgente.

Igor Sigiani, diretor?presidente da Coopercompany, destaca que organizações capazes de combinar eficiência econômica, colaboração e desenvolvimento comunitário terão não apenas uma agenda ESG mais consistente, mas também um modelo preparado para a escassez de recursos, maior transparência e exigência social por coerência entre discurso e prática.

No Brasil, o mercado de títulos verdes e de sustentabilidade cresceu 60?% em 2023, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Empresas com programas robustos de compliance ambiental conseguem acesso a esse capital em condições mais favoráveis, como spreads menores, prazos mais longos e ratings superiores.

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“Atualmente, exige?se que as empresas incluam a natureza em suas estratégias, identificando dependências e riscos, promovendo cadeias livres de desmatamento, garantindo rastreabilidade e investindo em soluções baseadas na ecologia”, conclui Carvalho, reforçando a necessidade de alinhar negócios à preservação ambiental.