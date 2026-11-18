Hoje, a Venture Global, Inc. (“Venture Global”; NYSE: VG) e a China Gas Holdings Limited (“China Gas”; código na bolsa: 0384.HK) uma das principais operadoras de gás natural na China, anunciaram a assinatura de um Contrato de Compra e Venda (SPA) ampliado, totalizando a aquisição de 1,0 milhão de toneladas por ano (MTPA) de gás natural liquefeito (GNL) dos EUA, proveniente da Venture Global, por um período de vinte anos, com início em 2030. Este acordo amplia o contrato anterior, anunciado pelas duas partes em setembro de 2026 que previa a compra de 0,5 MTPA, adicionando um volume de 0,5 MTPA, conforme o novo entendimento.

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O volume total de longo prazo contratado pela China Gas junto à Venture Global agora é de 3,0 MTPA, por meio de contratos de 20 anos SPAs supridos a partir do portfólio de projetos da Venture Global.

“A Venture Global tem o prazer de continuar expandindo sua parceria no setor de GNL com a China Gas, uma operadora líder em gás natural na China, e de contribuir para atender às crescentes necessidades energéticas do país com GNL americano, confiável e de baixo custo, proveniente de nossos projetos na Louisiana”, afirmou Mike Sabel, CEO da Venture Global.

“Estamos satisfeitos em ampliar ainda mais nossa parceria com a Venture Global, uma das maiores exportadoras de GNL dos EUA. Este acordo apoia a estratégia da China Gas de desenvolver um negócio global de comercialização de GNL, conectando fontes de suprimento confiáveis ??a mercados onde a demanda por gás está em crescimento. Os volumes contratados aumentarão nossa flexibilidade de suprimento e sustentarão o crescimento contínuo de nossas operações de comercialização de GNL”, declarou o Sr. LIU Ming Hui, Presidente do Conselho e Presidente da China Gas.

Sobre a Venture Global

A Venture Global é uma produtora e exportadora norte-americana de GNL (gás natural liquefeito) de baixo custo, com uma capacidade superior a 100 MTPA (milhões de toneladas por ano) em fase de produção, construção ou desenvolvimento. A empresa iniciou a produção de GNL em sua primeira instalação em 2022 e, atualmente, é uma das maiores exportadoras de GNL dos Estados Unidos. Seu modelo de negócios verticalmente integrado abrange ativos em toda a cadeia de suprimentos de GNL, incluindo a produção, o transporte de gás natural, o transporte marítimo e a regaseificação. Os três primeiros projetos da empresa, Calcasieu Pass, Plaquemines LNG e CP2 LNG estão localizados na Costa do Golfo, na Louisiana. A Venture Global também está desenvolvendo projetos de captura e sequestro de carbono em cada uma de suas instalações de GNL.

Sobre a China Gas Holdings Limited

O Grupo é um dos maiores fornecedores de energia e prestadores de serviços integrados e transregionais da China. Ao longo de anos de desenvolvimento, a China Gas construiu, com sucesso, um ecossistema de negócios abrangente. Tendo o gás natural canalizado como base, suas operações são complementadas pela importação e distribuição de gás natural liquefeito (GNL) e gás liquefeito de petróleo (GLP); pela promoção e aplicação de tecnologias de biomassa; pelo uso de eletricidade e novas tecnologias energéticas, baseadas em armazenamento de energia e negociação no mercado à vista; pela eficiência energética em edifícios e na indústria, impulsionada por tecnologia de bombas de calor; além da fabricação de equipamentos a gás e eletrodomésticos, prestação de serviços residenciais e um modelo de varejo moderno, potencializado por ferramentas inteligentes de IA criando, assim, sinergia entre todos os seus segmentos.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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