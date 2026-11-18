A Spatial Corp., fornecedora líder de kits de desenvolvimento de software (SDK) para soluções de design, manufatura e engenharia, e subsidiária da Dassault Systèmes, anunciou hoje a disponibilidade da sua versão 2027 1.0. Esta atualização traz novos recursos e aprimoramentos para as linhas de produtos 3D ACIS Modeler, CGM Modeler, 3D InterOp, Data Prep e CSM/CVM da Spatial.

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Desenvolvida para aumentar a eficiência, a flexibilidade e a robustez nos fluxos de trabalho de modelagem CAD, interoperabilidade, preparação de dados e simulação, esta versão oferece processamento de geometria aprimorado, capacidades de modelagem expandidas, tradução CAD aperfeiçoada e avanços na geração de malhas, proporcionando uma cobertura mais abrangente dos fluxos de trabalho.

3D ACIS Modeler

Aprimoramento em Arredondamentos (Filleting)

O 3D ACIS Modeler introduz suporte para arredondamentos assimétricos de largura fixa com seção transversal cônica, oferecendo aos usuários um controle mais preciso sobre transições suaves entre arestas. Este recurso amplia as funcionalidades de arredondamento simétrico de largura fixa com seção transversal cônica, introduzidas na versão anterior, 2026 1.0.1.

Geração de Superfícies de Extensão

Uma nova funcionalidade permite a criação de superfícies de extensão a partir de arestas associadas especificadas pelo usuário. Essas superfícies funcionam como uma extensão do corpo original a partir das arestas selecionadas, proporcionando maior flexibilidade para a criação e modificação de geometrias. Essas superfícies de extensão simplificam o processo de adição de material às bordas de um corpo, sendo especialmente úteis em fluxos de trabalho de chapas metálicas.

Reconstrução de Splines

Uma nova funcionalidade de reconstrução de splines gera superfícies aprimoradas a partir de splines de entrada que possam conter erros geométricos ou de parametrização. O processo de reconstrução resulta em representações de splines mais limpas e melhor parametrizadas, preservando a forma original das superfícies dentro de uma tolerância definida pelo usuário.

Identificadores Persistentes de Entidades (PIDs)

A introdução de identificadores persistentes de entidades fornece identificadores imutáveis ??para entidades ACIS por meio de um novo serviço de registro de entidades. Essa funcionalidade permite o rastreamento e o gerenciamento confiáveis ??de entidades ao longo de todo o ciclo de vida dos modelos.

Remoção de Linhas Ocultas (HLR) no CGM

Aprimoramentos na Remoção de Linhas Ocultas HLR do CGM oferecem maior flexibilidade, permitindo a desativação de instâncias de corpos específicas para cada vista. Tanto a estrutura subjacente da classe de vista HLR quanto os comandos Scheme correspondentes foram atualizados.

Modelador CGM

Ajuste de Superfícies

Uma nova funcionalidade de ajuste de superfícies constrói corpos de superfície baseados em splines, a partir de grades de pontos especificadas pelo usuário. Os corpos de superfície resultantes podem ser configurados de acordo com graus de spline, posicionamento de nós, modos de ajuste e restrições de contorno, incluindo continuidade,, proporcionando maior controle sobre a construção de superfícies.

Atualização do Wrapper C#

O wrapper C# do Modelador CGM foi atualizado para oferecer suporte a compilações com .NET 8, garantindo compatibilidade com o ambiente de desenvolvimento .NET mais recente.

3D InterOp

Aprimoramentos para NX

O leitor de arquivos NX introduz suporte semântico para vistas de corte e aprimora o suporte a Informações de Fabricação do Produto (PMI) criadas no modo de detalhamento. O suporte a desenhos técnicos também foi expandido, eliminando limitações anteriores.

Aprimoramentos para SOLIDWORKS

O leitor de arquivos SOLIDWORKS agora fornece strings de versão, mesmo quando as informações de versão do arquivo não estão disponíveis durante a importação. Também passa a oferecer suporte à recuperação de normas de tolerância.

Aprimoramentos para Creo

O leitor de arquivos Creo introduz suporte para a importação de conjuntos de superfícies no nível de montagem, melhorias no suporte a geometrias e a recuperação de normas de tolerância. O suporte a PMI gráfico proveniente de vistas não ativas também está sendo disponibilizado parcialmente nesta versão.

Aprimoramentos para STEP

O leitor de arquivos STEP agora suporta a importação de arquivos que utilizam nomes abreviados no 3D InterOp-CGM. Melhorias no tratamento de unidades garantem o comportamento correto de unidades e escalas durante a importação via 3D InterOp-ACIS; o 3D InterOp-CGM, por sua vez, passa a oferecer suporte à importação de unidades.

Aprimoramentos Adicionais para Formatos CAD

O leitor de CATIA V5 agora oferece suporte a linhas de chamada 3D e está preparado para o CATIA V5-6R2027. O leitor de JT também introduz suporte para PMI gráfica em nível de montagem.

Suporte atualizado a versões de formato CAD

A versão 1.0 de 2027 amplia o suporte às seguintes versões de formatos CAD:

Inventor 2027

SOLIDWORKS 2027

AutoCAD 2027

Creo 13

Revit 2027

Navisworks 2027

Designcenter NX 2606

Parasolid V39 (PS Kernel e PS Direct)

CATIA V5-6R2027

Além disso, os números de hot-fix agora estão disponíveis de forma programática, facilitando o acesso à versão.

Complemento de Preparação de Dados

Remoção de Corpo Oculto (HBR)

A funcionalidade de remoção de corpos ocultos (HBR) foi estendida para oferecer suporte a todos os principais formatos, tanto para peças quanto para montagens, ampliando ainda mais as capacidades de preparação de dados em fluxos de trabalho CAD.

Remoção de Faces Ocultas (HFR)

A nova funcionalidade de remoção de faces ocultas no 3D InterOp-ACIS identifica e remove faces ocultas em modelos de peças, proporcionando recursos adicionais de redução de modelos, além daqueles que podem ser obtidos apenas por meio do HBR.

Gerador de malhas de superfície CSM e gerador de malhas volumétricas CVM

Desempenho e robustez aprimorados na geração de malhas de superfície

Aprimoramentos na malha de superfície melhoram o desempenho e a robustez ao preservar associações de arestas quando arestas muito pequenas são suprimidas. Isso ajuda a manter relações geométricas mais confiáveis ??durante a geração da malha.

Recursos aprimorados de geração de malha volumétrica

A geração de malhas volumétricas foi ampliada com suporte a elementos mistos quadráticos e à projeção de geometrias não manifold, oferecendo recursos adicionais para fluxos de trabalho em dinâmica de fluidos computacional (CFD).

Dimensionamento de malha mais preciso

As melhorias no dimensionamento da malha proporcionam uma maior conformidade com os tamanhos de malha solicitados e com as contagens de camadas de proximidade, especialmente em regiões delgadas, permitindo um controle mais preciso sobre a geração da malha.

Integração aprimorada com SDKs de modelagem

Aprimoramentos contínuos nas pontes simplificam a integração de fluxos de trabalho de geração de malhas com o 3D ACIS Modeler e o CGM Modeler, facilitando o desenvolvimento de aplicações integradas de modelagem e simulação.

Sobre a Spatial Corp.

A Spatial Corp., uma subsidiária da Dassault Systèmes, é a principal fornecedora de kits de desenvolvimento de software 3D para aplicações técnicas em uma ampla gama de setores. Os kits de desenvolvimento de software da Spatial, voltados para modelagem 3D, tradução de CAD, geração de malhas (meshing) e visualização 3D, auxiliam os desenvolvedores de aplicações a criar produtos líderes de mercado, manter o foco em suas competências essenciais e reduzir o tempo de lançamento no mercado (time-to-market). Há 40 anos, os kits de desenvolvimento de software 3D da Spatial vêm sendo adotados por muitos dos desenvolvedores de software, fabricantes, institutos de pesquisa e universidades mais renomados do mundo. Com sede em Broomfield, no Colorado, a Spatial possui escritórios nos EUA, França, Alemanha, Japão, China e Reino Unido. Para mais informações sobre as atualizações mais recentes e o portfólio de produtos da Spatial, acesse www.spatial.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Contato de Imprensa da Spatial Corp

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