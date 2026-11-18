Os mitos e conceitos errados sobre os carros elétricos, desde a duração da bateria e o risco de incêndio até o colapso da rede elétrica, são o maior obstáculo para a adoção dos veículos elétricos, de acordo com os participantes da pesquisa global com motoristas de veículos elétricos realizada anualmente. A pesquisa de 2026 baseia-se nas respostas de mais de 29.500 motoristas de VEs em 34 países.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261117400322/pt/

MYTHS. Battery lifespan (72%), fire risk (58%) and grid collapse (45%) top the list of EV myths reported by respondents to the 2026 Global EV Driver Survey, which gathered responses from more than 29,500 EV drivers across 34 countries.

"A transição ao VE não é só um desafio de infraestrutura e acessibilidade econômica. É também um desafio relacionado às informações. Informações desatualizadas e conceitos errados continuam influenciando as decisões muito depois de a tecnologia ter evoluído", afirma Ellen Hiep, da diretoria da Global EV Alliance (GEVA).

Mitos: o maior obstáculo

Ao serem questionados sobre qual é o maior obstáculo para a adoção dos VEs no seu país, 74% dos participantes citaram mitos sobre os VEs, à frente do preço de compra (49%) e do acesso aos pontos de recarga em prédios de apartamentos (47%).

Os mitos mais relatados são os que dizem que as baterias dos VEs não duram (72%), que os VEs pegam fogo mais facilmente (58%) e que a transição aos VEs causará, eventualmente, colapso da rede de eletricidade (45%).

As baterias dos VEs durarão mais que o próprio carro

"É compreensível que as pessoas comparem as baterias dos VEs com as baterias dos telefones, os quais precisam ser substituídos a cada dois ou três anos. Mas a maioria dos motoristas de VEs têm uma experiência muito diferente com as baterias dos seus carros", afirma Ellen Hiep.

Na pesquisa, 65% dos participantes descordam ou descordam fortemente com a declaração "Me preocupo com a duração da minha bateria", enquanto somente 18% concordam ou concordam fortemente.

"A maioria dos motoristas de VEs conhecem por experiência própria que os VEs modernos vêm com garantias longas de oito anos para as baterias, e que a maioria das baterias durarão mais que o próprio carro", afirma Ellen Hiep.

Sobre a pesquisa global com motoristas de VEs

A pesquisa global com motoristas de VEs realizada anualmente reúne informações sobre propriedade dos VEs, recarga e os obstáculos para a adoção a partir de 2024. A edição de 2026 baseia-se em respostas de mais de 29.500 motoristas de VEs em 34 países e é apresentada pela Global EV Alliance (GEVA), rede sem fins lucrativos composta de 71 associações de VEs em 41 países. Explore os dados da pesquisa em survey.GlobalEVAlliance.com, incluindo os achados globais e os resultados por país.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261117400322/pt/

Ellen Hiep

GEVA e associação de motoristas de veículos elétricos dos Países Baixos

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ellenhiep@evrijders.nl