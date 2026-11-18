Fenix DFA, empresa de tecnologia especializada em governança independente de proteção de dados e resiliência cibernética, anunciou que sua plataforma está disponível no AWS Marketplace, catálogo digital da Amazon Web Services. A oferta permite que organizações adquiram a solução por meio dos mecanismos de contratação e faturamento da AWS, facilitando a consolidação de despesas e a integração com ambientes que já utilizam serviços da nuvem.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A plataforma, oferecida no modelo SaaS, complementa ferramentas de backup já implantadas, reunindo em uma camada independente informações operacionais de backups locais, híbridos e em nuvem. Ela identifica ativos sem proteção, falhas recorrentes, alterações nas políticas de retenção e evidencia resultados de testes de restauração, proporcionando visibilidade contínua sobre a capacidade de recuperação.

Segundo Alexandre Paoleschi, fundador e CEO da Fenix DFA, “O verdadeiro desafio não é apenas saber se as cópias foram realizadas, mas compreender se a empresa está preparada para recuperar seus sistemas quando algo der errado”. Ele destaca que a solução não exige substituição das tecnologias existentes, apenas fornece governança independente das lacunas detectadas.

A disponibilidade no AWS Marketplace amplia o acesso a clientes que utilizam AWS Backup ou outras soluções de backup em infraestruturas locais e híbridas, permitindo a integração sem dependência de fornecedor.

A solução está listada como “Fenix DFA - Backup Governance & Compliance” e pode ser acessada pelo site https://aws.amazon. com/marketplace/pp/prodview- ur34l6wf2jyf2 .

Sobre a Fenix DFA



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Empresa com operações no Brasil, Estados Unidos e Itália, desenvolve tecnologia SaaS que oferece visibilidade contínua sobre lacunas de proteção, riscos de recuperação, conformidade regulatória e suporte a auditorias, atendendo organizações com ambientes complexos, híbridos e multivendor.