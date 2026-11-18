A experiência adquirida entre laboratórios de prótese e consultórios odontológicos levou o cirurgião-dentista André Luís de Oliveira, de Francisco Beltrão (PR), a desenvolver o Inside LAB Method. A metodologia organiza a aplicação de tecnologias digitais da captura dos registros clínicos à validação final. A proposta conecta planejamento e execução laboratorial por meio da organização dos arquivos e da conferência dos resultados.

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Oliveira começou aos 16 anos em um laboratório de prótese dentária. Posteriormente, graduou-se em Odontologia pela Universidade Paranaense, em 2019, e realizou pós-graduação em Odontologia Digital no Centro Universitário Avantis (Uniavan). Também estudou planejamento tridimensional, CAD/CAM, materiais cerâmicos e implantodontia.

Atualmente, atua na Oral Clínica e no Studio D Lab Digital, em Francisco Beltrão, conciliando atividades clínicas e laboratoriais. Sua atuação abrange da avaliação do paciente à fabricação de restaurações, incluindo escaneamento, desenho digital, impressão 3D e fresagem.

Da experiência laboratorial à metodologia

O Inside LAB Method foi estruturado em cinco fases: Digital Capture, Digital Foundation, Digital Design, Digital Production e Digital Validation. Elas abrangem a obtenção dos registros clínicos, a organização e verificação dos arquivos, o planejamento, a fabricação dos dispositivos e a validação clínica. A proposta considera que a precisão dos sistemas digitais depende não apenas dos equipamentos, mas também da qualidade das informações e da verificação dos parâmetros técnicos em cada etapa.

Oliveira utiliza procedimentos como conferência de escaneamentos, associação de fotografias e imagens tomográficas, planejamento virtual e avaliação da adaptação das peças produzidas. O método também aborda a calibração de equipamentos e o ajuste de parâmetros de fabricação conforme materiais e sistemas utilizados.

Entre as aplicações documentadas em seus materiais clínicos estão o planejamento de implantes com tomografia e escaneamento intraoral, a elaboração de guias cirúrgicos e o enceramento diagnóstico digital para reabilitações estéticas. Em um caso, Oliveira utilizou o software Implant Studio para planejar a instalação de dois implantes e desenvolver um guia cirúrgico. Em outro, associou fotografias e modelos tridimensionais para planejar a correção estética de um diastema. Essas experiências integram os procedimentos organizados na metodologia, sem substituir o diagnóstico nem as decisões clínicas.

Produção científica e organização do fluxo digital

Em julho de 2025, Oliveira publicou, em coautoria com Abigail de Carli Oliveira, o artigo Fluxo de trabalho digital e tecnologias CAD/CAM: impactos operacionais e econômicos na Odontologia, no Journal of Multidisciplinary Dentistry. A revisão de literatura examina efeitos da digitalização sobre a fabricação de próteses, o compartilhamento de informações e a organização dos serviços odontológicos. Também aborda investimentos em equipamentos, softwares e capacitação profissional.

Em dezembro de 2025, os autores publicaram Integração do fluxo digital na odontologia e seus impactos clínicos e laboratoriais na previsibilidade das reabilitações estético-funcionais, na Revista Científica Multidisciplinar O Saber. O estudo discute a compatibilização de arquivos, o planejamento reverso e a comunicação entre clínica e laboratório. Oliveira também é coautor, com Fabrício Abel Paganini, de Tomografia computadorizada e suas aplicações na Odontologia, publicado no Journal of Multidisciplinary Dentistry, sobre o uso de imagens tridimensionais no diagnóstico e no planejamento.

Processos e impactos econômicos

Na rotina laboratorial, a necessidade de repetir uma peça, corrigir arquivos ou realizar ajustes adicionais pode aumentar o consumo de materiais e o tempo de trabalho. Uma revisão sistemática com metanálise publicada no The Journal of Prosthetic Dentistry, em 2025, analisou 12 estudos sobre tempo e custos de fabricação de próteses fixas sobre implantes. Em sete dos nove estudos que compararam métodos de moldagem, o escaneamento digital apresentou menor tempo de execução; oito estudos apontaram redução do tempo de trabalho laboratorial.

A relação entre processos técnicos e eficiência também está presente no trabalho de Oliveira. O Inside LAB Method estabelece uma sequência de conferências destinada a identificar inconsistências na aquisição e na transferência de informações antes que avancem à fabricação. A organização proposta abrange registros clínicos, integração de arquivos, planejamento e validação das peças, etapas que influenciam a comunicação entre consultório e laboratório.

Ao reunir experiência clínica, conhecimento laboratorial e produção científica em uma metodologia própria, Oliveira sistematiza procedimentos ligados à sua prática profissional. A iniciativa dá continuidade a uma trajetória iniciada na bancada de prótese e ampliada para o planejamento e a execução de tratamentos digitais, aproximando as decisões clínicas dos critérios técnicos de produção.

Sobre o especialista

Dr. André Luís de Oliveira é cirurgião-dentista, especialista em Odontologia Digital e Implantodontia, e sócio-proprietário do Studio D Lab Digital e da Oral Clínica, em Francisco Beltrão (PR). Atua na integração entre procedimentos clínicos e laboratoriais, com foco em planejamento digital, tecnologias CAD/CAM, reabilitação oral e fabricação de dispositivos odontológicos. É coautor de artigos publicados no Journal of Multidisciplinary Dentistry sobre tomografia computadorizada e impactos operacionais e econômicos do fluxo digital na Odontologia.

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ORCID: https://orcid.org/0009-0005-2647-3038