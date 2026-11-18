A consultoria brasileira de Dados e Inteligência Artificial, Dataside, foi anunciada como uma das cinco finalistas da categoria AI Pacesetter no Paragon Awards LATAM 2026, premiação promovida pela ISG em parceria com a TGT que reconhece projetos com resultados concretos para empresas. O projeto finalista consiste em um agente de IA desenvolvido para uma farmacêutica de grande porte com atuação nacional, destinado a monitorar e otimizar os gastos com serviços de nuvem – um dos principais desafios apontados por 84?% das organizações, segundo a Flexera.

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O Paragon Awards avalia parcerias entre empresas e fornecedores de tecnologia com base nas entregas práticas. A categoria AI Pacesetter, criada em 2024, premia iniciativas em que a adoção de IA gera impacto relevante nos negócios.

A ISG, listada na Nasdaq e atuante desde 2006, produz o estudo ISG Provider Lens, que compara provedores de serviços por país e tipo. No último levantamento, a Dataside aparece como líder em três quadrantes no Brasil, reforçando sua posição no mercado nacional. O mesmo ano, a consultoria recebeu o título Latin America Growth Partner of the Year 2026 da Databricks, indicando que seus projetos avançam do piloto à operação com resultados mensuráveis.

Sobre a Dataside



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A Dataside é uma consultoria brasileira de Dados e Inteligência Artificial, com sede em São José dos Campos (SP) e mais de 15?anos de atuação. É parceira da Microsoft, AWS, Snowflake, Databricks e Anthropic.