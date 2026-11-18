A Signature Biologics, LLC, desenvolvedora e fabricante de produtos celulares e biológicos sediada em Irving, alerta pacientes e o público em geral que empresas não afiliadas estão utilizando o nome, a fotografia e conteúdos em vídeo do seu fundador e presidente, Dr. Neil Riordan — sem o conhecimento ou consentimento dele ou da empresa, e de maneira falsa e enganosa — para promover seus próprios produtos e serviços à base de células-tronco.

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Essas empresas têm utilizado a imagem do Dr. Riordan em publicações nas redes sociais, sites e apresentações de vendas ao vivo, de uma forma que sugere que ele e a Signature Biologics endossam tais negócios ou possuem algum vínculo com eles. Isso não é verdade. Nem a Signature Biologics nem o Dr. Riordan possuem qualquer ligação com essas empresas, nem exercem qualquer supervisão sobre os produtos ou serviços que elas comercializam.

“Meu nome tem sido usado para vender itens que eu nunca vi, nunca analisei e nunca aprovei”, afirmou o Dr. Riordan, presidente da Signature Biologics. “Se você está considerando algum tratamento por ter visto meu rosto ou ouvido minha voz, por favor, pare e verifique com quem você está realmente lidando.”

A verdade é simples. O Dr. Riordan está afiliado apenas às seguintes organizações:

Arugula Sciences, LLC / Signature Biologics, LLC

Riordan Centers for Cellular Medicine

Riordan Medical Institute

Medistem / Stem Cell Institute

Aidan Products

ARC Nutrition

Se um produto, clínica, apresentação ou conta em rede social utilizar o nome ou a imagem do Dr. Riordan, mas não fizer parte destas organizações, saiba que não há qualquer vínculo com ele ou com a Signature Biologics.

A Signature Biologics e o Dr. Riordan contrataram assessoria jurídica e estão tomando medidas legais para impedir o uso não autorizado de seu nome e de sua imagem. Caso alguém identifique o uso do nome, da imagem ou de vídeos dele por outra empresa, solicita-se que entre em contato com Michaela Kessler pelo e-mail michaela@nhrholdings.com.

Sobre a Signature Biologics

A Signature Biologics, LLC é uma empresa sediada em Irving, no Texas, que desenvolve e fabrica produtos biológicos — celulares, teciduais e acelulares — derivados de tecidos perinatais. A empresa foi fundada pelo seu presidente, Neil Riordan, PA, PhD, um dos pioneiros na pesquisa aplicada com células-tronco. Ele publicou mais de 70 artigos em periódicos científicos revisados ??por pares e é autor das obras Stem Cell Therapy: A Rising Tide e MSC (Mesenchymal Stem Cells): Clinical Evidence Leading Medicine’s Next Frontier. Para mais informações, acesse www.signaturebiologics.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261110257039/pt/

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Julie-Ann Lutfi, Esq. | Troutman Pepper Locke LLP | 617.951.2274 | julie.lutfi@troutman.com