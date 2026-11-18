As transformações aceleradas do mercado de trabalho, impulsionadas por novas tecnologias e pela inteligência artificial, têm levado instituições de educação continuada a rever com mais frequência o que ensinam. No Grupo UNEED, que atua na formação profissional com cursos, pós-graduação e especialização, a atualização é tratada como princípio: os projetos pedagógicos passam por revisões contínuas, e novas formações são criadas a partir da identificação de competências em transformação.

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Para o CEO do Grupo UNEED, Davi Braga, a relação entre conhecimento e empregabilidade mudou. “O mercado não demite mais tanto por incompetência, ele demite por desatualização. Você pode ser super competente no que você está fazendo, mas não adianta nada se o que você está fazendo já passou da época, se você já está desatualizado. As empresas não esperam o colaborador se atualizar; elas preferem contratar quem já está atualizado”, afirma.

O diagnóstico encontra eco em levantamentos internacionais. O Future of Jobs Report 2025, do Fórum Econômico Mundial (WEF, na sigla em inglês), indica que os empregadores esperam mudanças em 39% das competências centrais dos trabalhadores até 2030. O mesmo estudo estima que, em uma amostra representativa de 100 profissionais, somente 41 não precisarão de treinamento significativo até o fim da década.

O custo de adiar a atualização

Braga atribui esse cenário à velocidade das mudanças. “O mercado está mudando cada vez mais rápido. Novas tecnologias, inteligência artificial e transformações nas profissões exigem atualização constante. Na UNEED, recebemos profissionais experientes que entendem que aquilo que aprenderam anos atrás já não é suficiente para acompanhar as exigências atuais”, relata.

Segundo o executivo, postergar essa decisão tem consequências. O principal risco, diz, é perder oportunidades, o que pode se manifestar em uma promoção que não chega, em uma vaga que exige novas competências ou na dificuldade de acompanhar as mudanças da própria profissão. “O profissional precisa se antecipar, porque esperar a necessidade surgir pode ser tarde demais”, alerta.

Por isso, ele defende uma postura ativa de quem está empregado. “Então o nosso papel como colaborador hoje, que está dentro do mercado, que não quer ficar parado, não quer perder tempo, é buscar essa atualização, seja por meio de cursos, pós-graduação, especialização e afins”, observa.

A escolha do formato, conforme Braga, depende do objetivo de cada pessoa: cursos livres atendem a necessidades pontuais, enquanto a pós-graduação permite aprofundar conhecimentos e ampliar possibilidades de carreira. “O importante é escolher uma formação atualizada, com professores experientes e conteúdos que possam ser aplicados na prática”, completa.

Como o mercado chega à sala de aula

Do lado da instituição, o diretor acadêmico Marcelo Augusto Cavalcante explica que as demandas profissionais pesam muito na criação e na atualização dos cursos. “Quando uma área ganha relevância, a pergunta que fazemos é: ‘O que esse profissional precisa saber fazer amanhã?’. O projeto pedagógico de cada curso é revisado com frequência, com disciplinas, ementas e conteúdos ajustados conforme o mercado muda. Um curso não pode ser tratado como produto pronto. Ele precisa ser revisto o tempo todo”, enfatiza.

A leitura de cenário, segundo ele, combina duas frentes. A primeira são os retornos dos alunos, que relatam experiências, conteúdos que gostariam de aprofundar e dificuldades encontradas no trabalho. A segunda vem dos professores, profissionais atuantes em grandes empresas e, em muitos casos, empreendedores, que trazem uma visão concreta sobre as competências exigidas. A revisão dos projetos pedagógicos é conduzida em conjunto com esses docentes, que avaliam a estrutura geral, revisam as disciplinas que ministram e sugerem ajustes de conteúdo.

O mesmo processo dá origem a novas formações. Cavalcante cita como exemplos os cursos de Contabilidade e Reforma Tributária e de Inteligência Artificial para Gestão e Negócios, desenvolvidos a partir da identificação de necessidades profissionais emergentes.

Velocidade, docência e tempo do aluno

Para o diretor acadêmico, acompanhar esse ritmo impõe três desafios às instituições de educação continuada. O primeiro é a velocidade. “O mercado muda mais rápido do que os processos tradicionais de atualização de um curso. Por isso, precisamos trabalhar com revisões contínuas, e não apenas periódicas”, diz.

O segundo envolve o corpo docente: “Não basta ter professores com titulação acadêmica. É fundamental contar com profissionais que estejam atuando no mercado e consigam transformar suas experiências em conhecimento aplicável”.

O terceiro obstáculo é o tempo de quem estuda. Como o público da educação continuada geralmente trabalha, tem família e outras responsabilidades, a formação precisa se adaptar a essa realidade, oferecendo flexibilidade sem comprometer a qualidade do ensino, de acordo com Cavalcante.

“No fim, uma instituição que não escuta o mercado e o aluno começa a formar para um cenário que já não existe. Para nós, atualizar o curso faz parte do compromisso com quem estuda, e não pode depender de uma revisão burocrática a cada tantos anos”, conclui.

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