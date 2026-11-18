A UPS (NYSE: UPS) anunciou hoje a assinatura de um contrato para adquirir a Smartways Logistics (Smartways), uma provedora de logística para o setor de saúde que atua na Austrália e Nova Zelândia. Após concluir a aquisição, a capacidade de transporte da UPS Healthcare em situações vitais de entrega na região será ampliada.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A Smartways permite que clientes da área de saúde movimentem remessas cruciais de modo rápido e confiável, com serviços especializados para ciências da vida, dispositivos médicos, ensaios clínicos e radiofármacos. A aquisição irá ampliar a capacidade da UPS Healthcare de atender clientes com necessidades logísticas urgentes e complexas, além de expandir os serviços disponíveis na Austrália, Nova Zelândia e região da Ásia Pacífico.

"À medida que a área da saúde se torna cada vez mais complexa, a logística desempenha um papel ainda mais crucial. É preciso conhecimento especializado e precisão em cada etapa para garantir que produtos essenciais para a saúde cheguem aos pacientes com segurança, confiabilidade e no momento certo", disse Wilfredo Ramos, Vice-Presidente Executivo e Diretor internacional de Soluções para Saúde e Cadeia de Fornecimento da UPS. "Junto com a Smartways, podemos atender melhor os clientes da UPS Healthcare e os pacientes que dependem deles."

"A Smartways se consolidou como uma provedora de logística de saúde de sucesso na Austrália e Nova Zelândia, graças à dedicação de nossos colaboradores e mensageiros médicos", disse Marcus Wyborn, Presidente do Conselho da Smartways. "A aquisição proposta representa um próximo capítulo promissor, unindo nossa experiência em logística de saúde complexa e com prazos críticos à rede mundial da UPS, a fim de otimizar soluções logísticas de ponta a ponta para nossos clientes. Gostaria também de agradecer à The Riverside Company por sua parceria e apoio. Sentimos orgulho do que conquistamos juntos e confiantes nas oportunidades que temos pela frente."

A aquisição planejada faz parte de uma estratégia mais ampla da UPS de continuar investindo em recursos para o setor de saúde na região da Ásia Pacífico. Do recém-inaugurado centro de distribuição em Clark, nas Filipinas, aos investimentos em infraestrutura de cadeia de frio para o setor de saúde, a UPS vem construindo uma rede regional mais robusta que oferece aos clientes conexões mais rápidas e confiáveis ??com mercados ao redor do mundo.

A transação deverá ser concluída no primeiro semestre de 2027, sujeita às revisões e aprovações regulatórias habituais. O valor e os termos da transação não serão divulgados neste momento.

O setor de saúde continua sendo uma importante área de crescimento para a UPS, com receita chegando a US$ 3 bilhões pelo terceiro trimestre consecutivo no terceiro trimestre. A aquisição planejada reforça esta estratégia, ao agregar capacidades especializadas, enquanto a UPS Healthcare, líder mundial em logística complexa para o setor de saúde, continua investindo na área em toda a região da Ásia Pacífico.

Para mais informações sobre as inovações da UPS e soluções orientadas ao cliente, acesse about.ups.com.

Sobre a UPS

A UPS (NYSE: UPS) é uma das maiores empresas do mundo, com receita prevista para 2025 de US$ 88,7 bilhões, e oferece uma ampla gama de soluções logísticas integradas para clientes em mais de 200 países e territórios. Orientada por sua declaração de propósito, "Impulsionar o mundo adiante, entregando o que importa", a empresa, com seus cerca de 460.000 funcionários, adota uma estratégia simples, porém executada com maestria: Cliente em Primeiro Lugar. Liderança Humana. Impulsionada pela Inovação. A UPS está comprometida em reduzir seu impacto ambiental e apoiar as comunidades que atendemos em todo o mundo. Mais informações podem ser encontradas em www.ups.com, about.ups.com e www.investors.ups.com.

Sobre a UPS Healthcare

A UPS Healthcare oferece experiência incomparável em logística para o setor de saúde a seus clientes ao redor do mundo. A UPS Healthcare possui mais de 21 milhões de pés quadrados de espaço de distribuição para o setor de saúde conforme as normas cGMP e GDP a nível mundial. Os serviços incluem gerenciamento de estoque, embalagem e transporte em cadeia fria, armazenamento e distribuição de produtos farmacêuticos, dispositivos médicos e logística para laboratórios e ensaios clínicos. A infraestrutura internacional da UPS Healthcare, seu serviço de visibilidade UPS® Premier, sua tecnologia de rastreamento e seu sistema mundial de qualidade são ideais para satisfazer as complexas demandas logísticas atuais das indústrias farmacêutica, de dispositivos médicos e de diagnóstico laboratorial. Acesse Healthcare.ups.com para mais informações.

Sobre a Smartways Logistics

A Smartways provê serviços logísticos complexos e com prazos cruciais para o ecossistema de saúde na Austrália, Nova Zelândia e região da Ásia Pacífico. Seus clientes incluem as maiores empresas do mundo nos setores de dispositivos médicos, farmacêutico, ciências da vida, ensaios clínicos e radiofármacos. Com mais de 350 motoristas, a Smartways possui a maior rede dedicada à saúde na região, oferecendo opções como o próximo voo disponível, transporte terrestre no mesmo dia, transporte noturno, logística reversa e soluções 3PL, onde cada serviço prestado impacta diretamente o resultado para o paciente. Acesse Smartwayslfl.com para mais informações.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261117654829/pt/

Relações com a Mídia da UPS

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

pr@ups.com