Vedacit, empresa brasileira de produtos para impermeabilização, acaba de colocar no ar um novo site que combina conteúdo técnico, assistente virtual de inteligência artificial (o Val) e ferramenta de localização de revendas, com o objetivo de atender consumidores, profissionais da construção civil e lojistas.

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A plataforma permite buscar soluções por ambiente, tipo de problema ou etapa da obra, além de consultar as categorias do portfólio. Cada página de produto traz indicações de aplicação, características, orientações de uso, fichas técnicas e informações sobre equipamentos de proteção.

Val, assistente virtual generativo, funciona por meio de chat e responde a dúvidas sobre produtos e aplicações com base nas informações técnicas da empresa. Desde seu lançamento, o bot registrou mais de 46 mil atendimentos e alcançou 95% de aprovação, conforme balanço divulgado pela Vedacit em fevereiro de 2026.

“Quem procura a Vedacit normalmente não está buscando apenas um produto. Está tentando resolver um problema da obra e quer chegar à resposta certa de forma simples, rápida e segura”, afirmou Vitor Cybis, head de marketing da Vedacit. O executivo destacou ainda que a reformulação do site acompanha a mudança no comportamento dos usuários, que passam a formular perguntas em linguagem natural e a utilizar ferramentas de IA.

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Vinícius Zirondi, gerente responsável pelo projeto, explicou que o maior desafio foi organizar o conteúdo técnico para atender às diferentes necessidades dos públicos: o usuário com infiltração precisa de orientações iniciais, o profissional busca dados técnicos confiáveis e o lojista necessita de informações para apoiar seus clientes. O site inclui ainda a seção “Aprenda e Faça”, dedicada a orientações de reparos; um espaço exclusivo para lojistas; e um localizador de revendas ativas, além de uma estruturação voltada para melhorar a presença nos mecanismos de busca e a integração com soluções de IA.