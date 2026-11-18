A exposição da região genital ao sol, divulgada nas redes sociais como método para elevar a testosterona, não tem comprovação científica e pode causar danos à saúde masculina. Especialistas em endocrinologia e dermatologia alertam que o hábito, além de não produzir o efeito prometido, submete uma pele fina e sensível a queimaduras, inflamações e maior probabilidade de câncer de pele.

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O conteúdo ganhou alcance por meio de influenciadores que apresentam a prática como solução rápida para questões hormonais. A orientação médica é de que se trata de uma leitura distorcida de uma relação real entre a vitamina D e a regulação dos hormônios, tema que exige avaliação clínica e não admite atalhos sem base em evidências.

Origem da crença

A sustentação do discurso está na vitamina D, substância produzida pela pele quando recebe radiação ultravioleta. Estudos indicam que homens com níveis adequados dessa vitamina tendem a apresentar taxas mais elevadas de testosterona, associação que serviu de ponto de partida para a recomendação difundida nas plataformas digitais.

Um ensaio clínico randomizado publicado em 2011 na revista Hormone and Metabolic Research acompanhou 54 homens com sobrepeso e deficiência de vitamina D e registrou aumento da testosterona no grupo que recebeu suplementação diária por um ano. Os próprios autores classificaram o resultado como preliminar e dependente de novos estudos para confirmação, e o efeito observado decorreu da suplementação, sem relação com exposição solar da região genital.

O salto lógico ocorre quando essa correlação é convertida em instrução de autocuidado. A partir dela, parte dos influenciadores passou a sugerir que a incidência direta do sol sobre os testículos potencializaria a produção hormonal, conclusão que não encontra amparo nos mecanismos fisiológicos conhecidos.

O que mostra a ciência

Segundo Machado, a produção de testosterona depende de um eixo hormonal complexo, que integra hipotálamo, hipófise e testículos em um sistema de regulação contínua. Não há mecanismo biológico conhecido capaz de fazer com que a radiação ultravioleta aplicada à região escrotal aumente essa produção.

A síntese de vitamina D, por sua vez, acontece em qualquer área da pele exposta ao sol. Braços, pernas ou rosto bastam para esse processo, e a genitália não oferece nenhuma vantagem adicional em relação às demais partes do corpo. Assim, obter a vitamina a partir do sol não depende da exposição de áreas íntimas.

“Não existe nenhum estudo sério que comprove que expor os testículos ao sol aumente a testosterona. O que vemos é uma simplificação perigosa de um tema complexo”, afirma o médico Flavio Machado, fundador e CEO do Instituto Homem.

Na avaliação do médico, a circulação desse tipo de conteúdo mostra como assuntos de saúde podem ser reduzidos a recomendações simplistas quando se afastam do contexto clínico. O equilíbrio hormonal masculino envolve múltiplos fatores e não pode ser tratado a partir de uma única variável.

Danos à pele

Machado detalha que a pele da região genital é fina e sensível, característica que a torna particularmente vulnerável à radiação ultravioleta. Entre as consequências documentadas estão queimaduras intensas, processos inflamatórios, irritação crônica e aumento do risco de câncer de pele.

A dimensão desse risco aparece nos dados oficiais. Segundo a Estimativa 2026-2028 do Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer de pele não melanoma é o tipo mais frequente da doença entre homens e mulheres no Brasil.

Dessa forma, a prática soma a ausência de benefício comprovado à exposição a danos concretos. O resultado é um comportamento que não entrega o efeito anunciado e ainda pode gerar complicações dermatológicas que demandam tratamento.

Hábitos com respaldo científico

Para homens que desejam cuidar dos níveis hormonais, o fundador do Instituto Homem orienta a adoção de medidas recomendadas pela literatura científica: alimentação equilibrada, prática regular de exercícios físicos, especialmente musculação, sono de qualidade, controle do estresse, consumo moderado de álcool e manutenção de níveis adequados de vitamina D sob orientação médica.

Diante da suspeita de deficiência de testosterona, a avaliação deve ser conduzida por um médico especialista. Cabe a esse profissional solicitar exames laboratoriais e definir, quando necessário, um tratamento individualizado, de acordo com as características de cada paciente. Esse cuidado evita que decisões sobre a saúde hormonal sejam tomadas a partir de informações sem verificação.

A ligação entre vitamina D e saúde hormonal existe, mas foi extrapolada nas redes sociais até se converter em uma orientação sem evidência e com potencial de lesão à pele. Informação de qualidade e acompanhamento médico seguem como as bases mais seguras para a saúde masculina.

Dr. Flavio Machado

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