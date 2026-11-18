A Serena Assist colocou em operação um novo canal de distribuição voltado a corretores de seguros e agentes funerários, que passam a comercializar os planos de assistência familiar da companhia junto às próprias carteiras de clientes. A estrutura opera em ambiente totalmente digital, com contratação simplificada e um programa de remuneração que combina comissão no ato da venda e pagamento recorrente sobre a base ativa. Sediada em Belo Horizonte, a empresa atende mais de 20 mil vidas e mantém central de acionamento em funcionamento 24 horas, de acordo com informações da própria companhia.

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O desenho do canal partiu da leitura de que havia espaço para soluções de contratação rápida entre profissionais que já atendem famílias em outras frentes. “Surgiu da identificação de uma lacuna no mercado para produtos de agilidade operacional, servindo como uma porta de entrada e ferramenta de cross-sell estratégica para corretores que já atuam com seguro de vida e como uma opção de produto diferenciada para agentes que já atuam no setor funerário”, afirma Mateus Nicolau, diretor de expansão e estratégia da Serena Assist.

O lançamento ocorre em um mercado funerário que movimenta cerca de R$ 13 bilhões por ano no Brasil. O segmento reúne cerca de 13 mil empresas entre funerárias, cemitérios, crematórios e administradoras de planos funerários, sendo 90% delas negócios familiares, segundo levantamento da Zurik Advisors para o Sindicato dos Cemitérios e Crematórios Particulares do Brasil (Sincep). O setor também passa por um movimento de diversificação, com a expansão dos planos de assistência e de serviços relacionados ao planejamento funerário.

Jornada digital e regras de contratação

No modelo apresentado, o parceiro acessa uma área logada para registrar vendas, acompanhar propostas, administrar a base de clientes e consultar comissões. A contratação dispensa o preenchimento da Declaração Pessoal de Saúde (DPS), etapa que costuma alongar o fechamento de negócios em outras linhas de proteção pessoal. Segundo Nicolau, a proposta foca na praticidade e na velocidade, o que torna a venda fluida e integrada ao dia a dia do parceiro.

As regras de aceitação também compõem o argumento comercial do canal. Os planos admitem a inclusão de pessoas sem vínculo familiar obrigatório, preveem a continuidade da cobertura para os dependentes após o falecimento do titular e aceitam a adesão de pessoas com até 90 anos. O portfólio agrega serviços de uso corrente, como telemedicina e redes de desconto em farmácias e parceiros conveniados.

Remuneração recorrente e programa de parceiros

A política de comissionamento prevê pagamento no momento da venda, somado a uma parcela mensal calculada sobre todos os clientes vinculados ao parceiro, o que cria receita contínua enquanto o contrato permanece ativo.

A companhia estruturou ainda o programa Serena Partners, com bônus por níveis de produção e incentivos como o “13º mês” de comissão. O suporte à comercialização inclui a oferta de serviços acionáveis desde a adesão e um modelo de recompensas atrelado ao crescimento consistente da carteira.

Perfil dos parceiros e cenário demográfico

O canal se abre para uma rede de distribuição numerosa. Dados do Painel de Corretores da Superintendência de Seguros Privados (Susep) indicam mais de 165 mil registros ativos de corretores de seguros no país, entre pessoas físicas e empresas, com concentração no Sudeste.

Para o executivo, o público prioritário reúne “profissionais que buscam fidelizar a carteira e aumentar o faturamento por meio de um produto de alta aceitação, complementando sua oferta principal de seguros ou planos de saúde”. No caso dos agentes funerários, a companhia direciona a oferta a quem pretende construir renda de longo prazo por meio de carteira vitalícia.

A demografia sustenta a demanda por planos de assistência familiar. As projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que a proporção de pessoas com 60 anos ou mais quase dobrou entre 2000 e 2023, de 8,7% para 15,6% da população, e deve chegar a 37,8% em 2070. O mesmo estudo estima que a população brasileira interrompa o crescimento em 2041.

Ao comparar as duas cadeias em que o canal se apoia, Nicolau resume a tese do projeto. “O mercado de assistência funerária é flexível em produto, mas remunera mal o parceiro distribuidor. O mercado segurador possui produtos mais empacotados, mas remunera melhor o corretor. Nós estamos trazendo a flexibilidade de produtos de um e a remuneração do outro”, declara o diretor.

Criada em 2020 e operando desde 2026 sob a marca Serena Assist, a companhia mantém parceria com a seguradora Previsul para a garantia dos planos e recebeu, em junho de 2025, aporte de três investidores estratégicos destinados à expansão nacional e à ampliação do portfólio de assistência familiar. A abertura do canal de corretores e agentes funerários integra esse plano de crescimento e deve ser acompanhada de novas etapas de capacitação e integração tecnológica para os distribuidores.

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