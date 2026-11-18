A prova teórica aplicada pelo Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (Detran-RJ) aos candidatos à primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) segue, desde dezembro de 2025, as regras definidas pela Resolução Contran nº 1.020, do Conselho Nacional de Trânsito. Conforme o passo a passo publicado pelo órgão estadual, o exame tem 30 questões e exige no mínimo 20 respostas corretas para aprovação. Nesse formato, o simulado online funciona como um ensaio da avaliação, que permite ao candidato medir o próprio desempenho antes de marcar a data oficial.

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A mesma norma acabou com a carga horária mínima do curso teórico, que pode ser feito gratuitamente pelo aplicativo CNH do Brasil, do governo federal, e fixou em duas horas a exigência mínima de aulas práticas. As questões passaram a ser sorteadas do Banco Nacional mantido pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), comum a todos os estados. A mudança ampliou a procura pela habilitação: de acordo com balanço do Ministério dos Transportes, os pedidos de primeira CNH no país passaram de 2,3 milhões para 7,3 milhões entre janeiro e agosto de 2026, crescimento de 216% em relação ao mesmo período de 2025.

No Rio de Janeiro, terceiro estado mais populoso do Brasil, com cerca de 16 milhões de habitantes, segundo o Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o próprio Detran-RJ orienta o candidato a revisar o conteúdo no aplicativo e a fazer um simulado antes de agendar o exame. O agendamento só é liberado após a conclusão do curso teórico, o cadastro em um posto do órgão e a aprovação nos exames médico e psicológico. A avaliação é aplicada em postos com prova eletrônica distribuídos pela capital e por municípios como Niterói, Nova Iguaçu, Petrópolis, Volta Redonda, Macaé e Campos dos Goytacazes.

Para Mateus Castro, fundador e CEO do Seu Instrutor, plataforma brasileira que oferece simulado Detran RJ gratuito online, baseado no formato oficial da prova teórica, e conecta alunos a instrutores credenciados pelo DETRAN-RJ para as aulas práticas de direção, essa estrutura exige planejamento por parte de quem pretende se habilitar. “Isso faz com que o candidato fluminense precise se organizar com antecedência: definir a unidade mais próxima, acompanhar a abertura das agendas e chegar preparado para o exame, já que a reprovação implica novo agendamento e custo adicional. A preparação prévia por meio de simulado específico para o DETRAN-RJ reduz esse risco”, afirma.

Como o treino reproduz o exame

O conteúdo cobrado na prova segue a Portaria Senatran nº 923/2025, que organiza o curso teórico em quatro blocos: sinalização viária; infrações de trânsito; normas de circulação, conduta e direção defensiva; e meio ambiente e primeiros socorros. A norma não estabelece quantas questões de cada bloco devem compor o exame, e o sorteio feito a partir do banco nacional faz com que cada candidato receba uma combinação diferente de perguntas.

O simulado do Seu Instrutor voltado ao Rio de Janeiro, segundo a empresa, reúne 30 questões de múltipla escolha com quatro alternativas, elaboradas com base no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e nas resoluções do Contran. O treino não reproduz as perguntas da prova oficial, mas segue o mesmo formato e exibe um gabarito comentado após cada resposta, com a explicação da regra envolvida. “O candidato recebe resultado imediato por área temática, identifica onde está mais fraco e pode repetir o simulado quantas vezes quiser, sem custo”, diz Castro.

Da teoria à aula de direção

A etapa prática também passou por ajustes no estado. O Detran-RJ regulamentou a atuação de instrutores autônomos por meio da Portaria nº 7.058, publicada no Diário Oficial do Estado em maio de 2026, e em 8 de setembro de 2026 autorizou cerca de 120 profissionais a ministrar aulas sem vínculo com autoescolas. No país, os instrutores autônomos responderam por 13,2% dos cursos práticos realizados entre janeiro e agosto, segundo o mesmo levantamento federal.

Castro avalia que teoria e prática integram um único processo de formação. Na visão do executivo, temas estudados para a prova escrita, como direção defensiva e legislação, só ganham sentido quando aplicados durante a aula prática com um instrutor credenciado pelo Detran-RJ, o que torna o desempenho no simulado um indicador útil também para planejar as horas ao volante.

Com o curso teórico gratuito, um banco de questões padronizado e agendas distribuídas por dezenas de postos, a preparação para a CNH no Rio de Janeiro passa a depender mais da organização do próprio candidato. O simulado ocupa a etapa intermediária entre o estudo do conteúdo e a marcação da prova, ao indicar se o aluno já atinge a nota mínima e quais blocos ainda pedem revisão antes do exame oficial.

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Para mais informações, basta acessar: https://seuinstrutor.com.br/simulado-detran-rj/