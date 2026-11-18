Salvador ocupa a quarta posição entre os destinos nacionais com maior procura por hospedagem nos feriados de novembro, de acordo com levantamento da Decolar, divulgado no início do mês. A análise considera as buscas feitas nos canais da plataforma e as compara com o mesmo período de 2025, e a capital baiana mantém a colocação nas três datas do mês: Finados (2), Proclamação da República (15) e Dia da Consciência Negra (20).

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Para o dia 15, celebrado em um domingo, a procura por hospedagem avançou 14% em relação ao ano anterior, e a Bahia também aparece no ranking com Porto Seguro, na décima colocação nacional. O Dia da Consciência Negra, por sua vez, cai em uma sexta-feira e forma um fim de semana prolongado, o que eleva a expectativa de movimento no estado no encerramento do mês. Como o estudo mede intenção de busca, e não reservas confirmadas, cabe observar como esse interesse chega à operação turística, do aeroporto aos destinos do litoral e do interior.

Na Bahia Terra Turismo, empresa que opera transfers a partir de aeroportos e hotéis em Salvador e em outros pontos do estado, como Praia do Forte, Trancoso, Chapada Diamantina, Barra Grande e Costa do Sauípe, a movimentação já se reflete no planejamento dos viajantes. Segundo o CEO, Felipe Oliveira Pedreira, Salvador é tradicionalmente um dos destinos mais procurados do Nordeste, e os feriados de novembro ampliam esse fluxo. “Percebemos que os turistas estão cada vez mais atentos à organização dos deslocamentos, buscando garantir transfers e passeios com antecedência, principalmente para destinos que exigem integração entre transporte terrestre e marítimo”, afirma.

Calendário favorece estadias mais longas

Na comparação com 2025, o executivo avalia que o calendário deste ano oferece uma oportunidade interessante, especialmente com o feriado de 20 de novembro em uma sexta-feira, o que favorece viagens mais longas e tende a estimular a procura por destinos além da capital, como Morro de São Paulo e Boipeba. “A diferença no calendário influencia diretamente o comportamento do viajante. Quando o feriado acontece próximo ao fim de semana, como no dia 20 de novembro, existe uma tendência de permanência maior no destino, permitindo que o turista aproveite mais de uma localidade durante a viagem”, explica Pedreira.

De acordo com o CEO, a partir de Salvador, os trajetos para o litoral norte, Morro de São Paulo e Boipeba costumam despertar bastante interesse. No caso de Morro de São Paulo, ele orienta consultar antecipadamente os horários do catamarã e as reservas, especialmente nos períodos de maior movimentação.

Capital como porta de entrada

“A Bahia possui uma diversidade de destinos muito grande, e isso permite ao turista construir roteiros bastante variados. Salvador funciona como uma importante porta de entrada, mas muitos visitantes aproveitam a viagem para conhecer outras regiões do estado”, observa Pedreira. Na avaliação dele, o litoral norte atrai quem busca praias e resorts, enquanto o sul da Bahia reúne destinos consolidados, como Porto Seguro e localidades vizinhas, e a Chapada Diamantina oferece uma experiência completamente diferente, voltada para natureza, trilhas e ecoturismo.

Em viagens curtas, o executivo considera bastante interessante a combinação de Salvador com Morro de São Paulo e Boipeba. “São experiências complementares, que permitem ao visitante conhecer a parte histórica e cultural da capital e depois aproveitar praias e paisagens naturais”, diz. Em Morro de São Paulo, segundo ele, uma das experiências mais procuradas é o passeio volta à ilha, feito de lancha, que leva o visitante a diferentes praias e piscinas naturais da região. Para Boipeba, a lancha rápida que parte de Valença é uma das alternativas para organizar melhor o deslocamento até a ilha.

Preparação para os picos de demanda

“A preparação começa muito antes do feriado. Trabalhamos com planejamento operacional, organização das equipes, disponibilidade de veículos e acompanhamento dos horários de chegada e saída dos voos. Também consideramos as condições das estradas, possíveis congestionamentos e os horários de embarques marítimos”, detalha o CEO.

Um dos maiores desafios é conciliar todas essas variáveis, já que um atraso no voo ou um congestionamento pode impactar toda a sequência de deslocamentos do passageiro. Por isso, a empresa trabalha com programação antecipada e acompanhamento operacional para minimizar imprevistos. “Entendemos que o transporte faz parte da experiência turística e, muitas vezes, é o primeiro contato do visitante com o destino”, pontua.

Logística antes do roteiro

A principal recomendação da Bahia Terra Turismo a quem ainda organiza a viagem é não deixar os deslocamentos para a última hora. Alguns destinos baianos envolvem trajetos terrestres e marítimos, com horários específicos de embarque e disponibilidade limitada, sobretudo nos feriados. O executivo orienta reservar os transfers com antecedência e considerar o tempo entre o aeroporto e os pontos de embarque.

“Um erro bastante comum é comprar passagens aéreas sem antes avaliar a logística de chegada ao destino final. Em viagens para Morro de São Paulo e Boipeba, por exemplo, é fundamental considerar os horários de transporte marítimo e evitar conexões muito apertadas”, alerta Pedreira.

A presença de Salvador e Porto Seguro no ranking da Decolar sinaliza interesse consistente pela Bahia nos feriados de novembro, e esse fluxo depende de uma engrenagem que envolve aeroportos, estradas e travessias marítimas. “Quem se planeja com antecedência consegue aproveitar melhor a viagem, evita contratempos e tem mais tranquilidade para conhecer as belezas da Bahia. Nosso conselho é sempre organizar primeiro a logística principal e, a partir daí, montar o roteiro de passeios”, conclui o CEO.

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