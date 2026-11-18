O uso de ferramentas de inteligência artificial (IA) no desenvolvimento de software deixou de ser exceção e passou a integrar o cotidiano de grande parte dos programadores. Segundo a pesquisa Stack Overflow de 2025, 84% dos desenvolvedores utilizam ou pretendem utilizar esses recursos no trabalho, ante 76% no ano anterior, e cerca de metade dos profissionais recorre a eles diariamente. A expansão convive com um dilema que mobiliza a categoria: o receio de que a automação reduza vagas e a percepção de que a tecnologia pode se tornar uma aliada na produtividade.

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O mesmo levantamento mostra que a confiança ainda não acompanha a adoção. Entre os respondentes, 46% afirmam desconfiar da precisão das respostas geradas pela IA, contra 33% que dizem confiar, e 66% apontam como principal frustração as soluções “quase certas, mas não totalmente”.

Para Renato Valle, gerente de Desenvolvimento da DKP Consultoria, empresa brasileira com mais de 20 anos de atuação em consultoria, integração e desenvolvimento de sistemas, a mudança na rotina é profunda. “A rotina está mudando bastante, e é como aprender uma nova linguagem: a habilidade agora é saber instruir a IA com clareza”, observa.

Do código à revisão

De acordo com Valle, em muitos casos a ferramenta já escreve a maior parte do código, enquanto o desenvolvedor passa a definir as premissas, revisar, testar e responder pela entrega ao cliente. A IA também colabora na etapa de testes e na manutenção de sistemas, por exemplo, ao ajudar a entender código legado e a produzir documentação. “O código muda de mãos, mas a responsabilidade continua sendo humana”, resume.

Sobre o temor de substituição, o gerente considera o receio compreensível, mas avalia que a IA tende a mudar mais as tarefas do que eliminar profissionais. Na visão dele, as atividades mais suscetíveis são as repetitivas e bem definidas, como código padrão do tipo CRUD (sigla em inglês para criar, ler, atualizar e excluir registros), telas simples, testes unitários, documentação e conversão de código entre linguagens. Continuam indispensáveis o entendimento do negócio do cliente, a decisão de arquitetura, a revisão crítica do que a IA gera e a responsabilidade pelo resultado. “A IA erra com confiança, e alguém precisa perceber isso. O risco maior é para quem não se adaptar: o desenvolvedor que usa IA tende a ganhar espaço sobre o que não usa”, percebe.

Mercado em transformação

Os indicadores internacionais apontam na mesma direção. O relatório Future of Jobs 2025, do Fórum Econômico Mundial, coloca os desenvolvedores de software e de aplicativos na quarta posição entre as ocupações que mais devem crescer até 2030. No Brasil, o estudo “Perspectivas do Mercado de Trabalho do Macrossetor TIC”, da Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais (Brasscom), indica que a IA não deve provocar perdas massivas de empregos no curto prazo, mas tende a alterar de forma significativa as atividades e as competências exigidas.

Valle enxerga o momento como parte de uma trajetória histórica. “Nossa profissão sempre evoluiu: das linguagens de alto nível, que substituíram boa parte do Assembly, à orientação a objetos e ao Low Code, cada etapa aproximou a programação da linguagem humana e aumentou a produtividade. A IA é mais um passo nessa linha, talvez o maior”, afirma. Conforme ele, a tendência é mais de transformação das funções e de surgimento de novas oportunidades do que de redução de vagas, “mas, como em toda evolução, quem não se atualiza fica para trás”.

Qualidade depende de supervisão

No dia a dia, o especialista explica que a tecnologia pode ser empregada para gerar código, criar testes, documentar e compreender sistemas legados, o que traz ganhos de produtividade e agilidade, sobretudo em tarefas repetitivas. A qualidade, porém, depende da forma como a IA é instruída e, principalmente, da revisão humana, já que ela produz código que funciona, mas nem sempre no padrão do projeto ou sem falhas. “Com boas instruções e revisão, o ganho é real; sem elas, o risco é entregar mais rápido, porém pior e com erros”, alerta.

Segundo o gerente, nem tudo o que a ferramenta entrega está correto, e os erros nem sempre são evidentes, podendo incluir falhas de segurança e, em caso de uso sem critério, exposição de dados do cliente. Por isso, ele defende manter o humano no controle, prática conhecida como “human in the loop”, em que o desenvolvedor define regras e limites para a IA, revisa o que ela entrega e valida tudo com testes. “Quem delega tudo, além de arriscar a qualidade, perde o domínio do próprio sistema”, pontua.

Fundamentos e conhecimento do negócio

Para quem já atua na área ou deseja ingressar na profissão, Valle destaca que a base permanece a mesma. “A lógica de programação continua sendo a base, porque é ela que permite entender, validar e corrigir o que a IA gera”, diz. Profissionais experientes passam a investir mais em estruturar o escopo, conhecer o negócio e instruir a ferramenta com clareza, enquanto iniciantes precisam dominar os fundamentos para conseguir avaliar os resultados. A recomendação inclui usar a IA no cotidiano, aprender a revisar código e manter o hábito de estudar, porque as ferramentas mudam rápido.

O cenário descrito pelas pesquisas e pela análise do especialista indica que o dilema entre ameaça e ferramenta tende a se resolver pela adaptação. Para Valle, as empresas precisam treinar suas equipes e definir regras claras de uso e segurança, e os profissionais, aprender a usar a IA e aprofundar o conhecimento do negócio, “que é o que ela não substitui”.

Sobre a DKP Consultoria



Com mais de 900 projetos realizados e mais de 600 clientes atendidos, a empresa atua em frentes como ERP, DevOps, automação com RPA, Power BI e nuvem.

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