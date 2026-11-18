As indicações Eau de Toilette (EDT), Eau de Parfum (EDP) e Parfum, impressas no rótulo de grande parte das fragrâncias importadas, comunicam a proposta de formulação do produto, mas não funcionam como medida de horas nem como escala de qualidade. A análise é de Brunno Magnavita, sócio-fundador da Universo do Perfume, empresa brasileira de perfumaria premium, que recomenda ao consumidor distinguir quatro noções frequentemente confundidas no momento da escolha: concentração, composição olfativa, projeção e permanência percebida.

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A leitura das siglas varia conforme o fabricante. A CHANEL, em sua central de atendimento, informa que, em suas criações, Parfum, Eau de Parfum e Eau de Toilette compartilham a mesma identidade olfativa e diferem em concentração e intensidade, com o Parfum como interpretação mais concentrada e as outras duas como expressões mais leves, pensadas para ocasiões e horários distintos. A explicação se refere ao portfólio da própria maison e não tem valor de regra para todas as marcas, já que cada empresa descreve suas versões de acordo com seus critérios.

O que as siglas comunicam

“EDT, EDP e Parfum identificam apresentações tradicionalmente associadas a diferentes concentrações de compostos aromáticos. Em geral, o Eau de Parfum tem mais concentrado aromático do que o Eau de Toilette, e o Parfum ocupa uma faixa mais concentrada. Essa informação ajuda a entender a proposta do produto, mas não funciona como uma escala de qualidade ou uma tabela de duração”, afirma Brunno Magnavita. Segundo ele, a classificação Eau de Parfum indica uma formulação específica, sem determinar sozinha o desempenho da fragrância na pele.

O sócio-fundador descreve a concentração como a proporção de concentrado aromático na formulação, enquanto a composição corresponde à combinação de ingredientes que constrói o cheiro e influencia sua evolução. A projeção diz respeito à percepção do aroma a certa distância de quem o usa, e à permanência ao tempo em que ele continua perceptível nas condições de uso. “Antes de procurar um perfume ‘forte’, vale definir a expectativa: ser percebido de longe, sentir um cheiro intenso de perto ou ter uma fragrância que acompanhe a rotina por mais tempo. Essa distinção evita muitas compras frustrantes”, observa.

Por que a concentração não equivale a horas fixas

De acordo com Magnavita, a concentração participa do desempenho, mas, para isolar seu efeito, é preciso comparar a mesma composição aromática em concentrações diferentes, mantendo a quantidade aplicada e as condições de uso, o que nem sempre ocorre entre perfumes de uma mesma linha. “Por isso, um EDT pode durar mais do que um EDP de outra composição, e um Parfum pode permanecer perceptível por bastante tempo sem se espalhar tanto pelo ambiente”, detalha.

A duração percebida também depende da composição, da quantidade aplicada e das condições de uso. Temperatura, circulação do ar, local de aplicação e características da pele interferem no resultado, o que explica por que duas pessoas podem notar desempenhos diferentes com o mesmo produto. O executivo cita ainda a adaptação olfativa, fenômeno em que a exposição contínua pode reduzir a capacidade de perceber o próprio cheiro, sem que isso signifique que a fragrância deixou de ser notada por outras pessoas.

O mesmo raciocínio se aplica a expressões como “alta fixação”, utilizada no catálogo da Universo do Perfume. Para Magnavita, trata-se de uma descrição de desempenho sem limite universal de horas e que não deve ser interpretada como garantia de duração idêntica em qualquer pele. Segundo ele, sustentar essa classificação exige condições definidas de aplicação, observações ao longo do tempo e um critério claro de permanência.

Como comparar versões antes de decidir

Em uma mesma linha, EDT e EDP podem trazer novos ingredientes, outro destaque das notas e um equilíbrio distinto entre frescor, doçura, especiarias, madeiras e acordes ambarados. “Isso importa porque a característica que faz alguém gostar de uma versão pode aparecer de maneira diferente na outra. Uma pessoa atraída pelo frescor de uma abertura pode preferir o EDT, mesmo diante de uma versão mais concentrada e mais cara”, pondera o sócio-fundador.

O preço, conforme menciona, reúne fatores que vão além da concentração, como matérias-primas, processos de obtenção, desenvolvimento da fórmula, embalagem, distribuição e posicionamento da marca. Por esse motivo, qualidade, duração e preferência precisam ser analisadas em separado: a primeira envolve equilíbrio e coerência da composição, a segunda é uma característica de desempenho e a terceira depende do gosto e do contexto de uso.

Como roteiro, Magnavita sugere comparar primeiro as notas em destaque e a descrição oficial de cada versão, usar a fita olfativa para uma triagem inicial e testar cada opção na pele em dias diferentes, em condições parecidas e com aplicação semelhante. Amostras ou decants de perfumes, pequenas porções transferidas do frasco original para recipientes menores, permitem repetir esse teste antes de comprar um frasco completo. Três momentos merecem atenção: o cheiro logo após a aplicação, o que surge quando a abertura perde destaque e o que permanece mais tarde. “A melhor escolha é a versão que agrada ao longo da evolução, não apenas aquela que impressiona nos primeiros minutos”, resume.

A orientação dialoga com a proposta da Universo do Perfume de produzir conteúdo educativo sobre o universo das fragrâncias, tornando a decisão de compra mais consciente e alinhada à expectativa de uso. Um guia sobre a diferença entre Eau de Parfum e Eau de Toilette está disponível no site da empresa.

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Para mais informações, basta acessar: https://universodoperfume.com.br/