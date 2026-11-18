A segunda temporada do projeto "Letras Pretas" estreia com 40 episódios inéditos, veiculados gratuitamente a partir de 20 de novembro de 2026, Dia da Consciência Negra, para despertar a conscientização sobre a importância da leitura e do combate ao preconceito racial. Cada programa aborda um livro diferente, com a presença da pessoa negra responsável por sua criação, promovendo debates e explorando vivências individuais com a participação dos comunicadores Paloma Santos, Max Apresentador e Juca Guimarães. São três edições semanais, sempre às segundas, quartas e sextas-feiras.

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Todos os gêneros literários estão contemplados, apresentando trabalhos com grande diversidade temática. Dentre os nomes confirmados, alguns destaques:

Otávio Júnior – vencedor do Prêmio Jabuti na categoria infantil pela obra “Da Minha Janela” e criador de bibliotecas comunitárias em favelas cariocas;

Joyce Ribeiro – primeira mulher negra a mediar um debate presidencial na televisão brasileira;

Cuti – fundador do coletivo Quilombhoje e um dos criadores da série “Cadernos Negros”, referências fundamentais da literatura negra brasileira;

?Calila das Mercês – doutora em Literatura pela Universidade de Brasília, atua com Conceição Evaristo na formação de novos pesquisadores da USP e nos estudos sobre “Escrevivência”;

Marcelo D'Salete – duas vezes vencedor do Prêmio Jabuti na categoria histórias em quadrinhos, pelas aclamadas graphic novels “Angola Janga” e “Mukanda Tiodora”;

?Hanayrá Negreiros – primeira contemplada com a residência internacional para jovens curadores da The PIPA Foundation, realizada em 2024 na University of the Arts London;

?Celso Athayde – fundador da Central Única das Favelas (CUFA) e reconhecido como Empreendedor Social do Ano em 2022, durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos;

?Ryane Leão – autora best-seller de poesias e criadora de uma comunidade literária com mais de 600 mil leitores nas redes sociais;

?MC Rashid – cantor e compositor, importante nome para a cena do RAP brasileiro atual, fazendo agora sua estreia como autor;

?Jé Oliveira – primeiro homem negro a receber o prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Arte (APCA), na categoria Melhor Direção Teatral, em 2019.

A série completa tem apresentação da Prefeitura Municipal de São Paulo e da Núclea. Os episódios são disponibilizados gratuitamente em diversas plataformas, incluindo YouTube, Spotify e Castbox.

Letras Pretas: Negritude e Inclusão

Apresentação: Prefeitura Municipal de São Paulo e Núclea

YouTube: https://www.youtube.com/@LetrasPretasSP

Instagram: https://www.instagram.com/letraspretassp/

Sobre a Núclea

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