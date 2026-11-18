A poucos meses do início da cobrança da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), sete em cada dez empresas ainda não definiram aspectos importantes do novo modelo tributário em seus Centros de Serviços Compartilhados (CSCs). O dado consta do estudo “O CSC na Reforma Tributária”, elaborado pelo Instituto de Engenharia de Gestão (IEG) com base na MIA, plataforma de inteligência de mercado, e aponta como principal pendência o modelo de rateio de custos entre as empresas do mesmo grupo, ainda indefinido em 68% das organizações.

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O levantamento mostra que a adequação ultrapassa a área fiscal e alcança Contas a Pagar, Contabilidade, cadastro de fornecedores e gestão do capital de giro. Enquanto 72% dos CSCs já emitem documentos com Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e CBS sem inconsistências relevantes, somente 5% estruturaram processos para conferir os títulos de cobrança registrados contra o CNPJ da empresa, enquanto 34% não fizeram nenhuma comunicação formal.

Caixa sob nova lógica

O calendário mudou ao longo de 2026. Em agosto, a Receita Federal informou que a obrigatoriedade do split payment, mecanismo que separa o tributo no momento da liquidação financeira, ficará para 2028 nas transações entre empresas. A previsão anterior era de operação plena já no primeiro trimestre de 2027, mesmo ano em que, conforme o cronograma da reforma, a CBS passa a substituir o PIS e a Cofins.

Pedro Moi, sócio do Instituto de Engenharia de Gestão (IEG), relaciona a mudança de prazo aos resultados da pesquisa. “Quando a pesquisa foi feita, o split payment estava previsto para 2027, e 35% dos CSCs apontavam o impacto no capital de giro como o principal risco do ano. Com a obrigatoriedade nas operações entre empresas prevista agora para 2028, essa pressão ganha um ano de fôlego, mas não desaparece”, afirma.

Segundo o executivo, o mecanismo poderá ser adotado de forma facultativa já em 2027. “A lógica é que o tributo deixa de ser apurado e recolhido depois e passa a ser separado no momento do pagamento, reduzindo a folga de caixa entre receber e recolher. O prazo extra é uma oportunidade para simular esse efeito com antecedência, e não para tirar o tema da agenda”, avalia.

No Contas a Pagar, de acordo com Pedro, cresce a validação das notas dos fornecedores, da qual depende o crédito de IBS e CBS, além das notas de débito e crédito para ajustes, citadas por 61% dos centros. Na Contabilidade, os pontos críticos são a convivência entre o sistema atual e o novo na apuração (51%) e a rastreabilidade dos créditos (50%).

Decisões adiadas e tecnologia à frente

A indefinição sobre o rateio tem efeito em cadeia. “As opções são emitir nota de serviço com IBS e CBS, manter a nota de débito como reembolso ou reestruturar a contratação para que o fornecedor fature cada empresa. É dessa escolha que dependem cadastro, contratos e sistemas”, detalha o sócio do IEG. Para ele, a hesitação decorre sobretudo da falta de clareza normativa, desafio mais citado no estudo (75%), e da ausência de um dono claro, já que só 47% das empresas decidem em fórum formalizado com a área tributária. “O risco é decidir em 2027 sob pressão de prazo”, alerta.

O descompasso aparece também na ordem das etapas: 72% dos CSCs apontam a adequação do ERP como um dos maiores desafios, mas 68% ainda não definiram o modelo de rateio que esse sistema vai suportar.

“Parametrizar antes de decidir gera regras fiscais refeitas, cadastros sem a classificação adequada, fluxos de aprovação e pagamento redesenhados, novas rodadas de customização e consultoria e erros de crédito descobertos só na conciliação”, explica. Os centros mais avançados invertem a sequência, primeiro definindo o modelo, organizando fornecedores e simulando o caixa, para só depois fechar o cronograma de TI, descreve Pedro.

Fornecedores fora da agenda

“O crédito de IBS e CBS é da empresa, mas a informação que o gera vem do fornecedor”, observa o especialista. Ainda assim, 41% dos CSCs não adotaram nenhuma medida para proteger o crédito, e apenas 26% têm cláusulas contratuais que responsabilizam o fornecedor por informação incorreta. “Na prática, cadastro errado significa crédito perdido, notas inconsistentes geram retrabalho e atraso nos pagamentos, e contratos antigos abrem espaço para disputas de preço e repasses indevidos. A comunicação precisa deixar de ser um aviso pontual e virar rotina, com clareza sobre o que informar, em que campo e a partir de quando”, pontua.

Questionado sobre a distância entre os 62% de CSCs que conduzem alguma frente da adequação e a parcela menor que conta com orçamento alocado, Pedro confirma que as iniciativas são reais. “Os projetos existem. O problema está no escopo”, diz. Segundo ele, o que tinha prazo legal foi cumprido, enquanto temas que não constam do calendário do fisco, mas afetam o resultado, avançam devagar. “O teste é saber se o projeto tem orçamento, dono e metas também para caixa, fornecedores e contratos, ou se termina no go-live do sistema. Em 2027, todo CSC estará em conformidade, mas nem todo estará preparado”, conclui.

Com o novo prazo do split payment e a estreia da CBS no horizonte, o estudo do IEG indica que a transição deixa de ser um tema restrito ao departamento tributário e passa a envolver finanças, suprimentos, tecnologia e governança dos centros compartilhados.

O relatório completo, com os demais indicadores levantados, está disponível para download no site do instituto, que atua desde 2008 com pesquisa, consultoria e treinamentos em gestão.

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