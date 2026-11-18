O Brasil deve registrar cerca de 530 mil contratos temporários no quarto trimestre de 2026, segundo projeção da Associação Brasileira do Trabalho Temporário (ASSERTTEM). A estimativa considera o aumento da demanda no fim do ano, impulsionado por datas como Black Friday e Natal.

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“Para empresas de varejo, indústria, logística e turismo, o desafio será ampliar as equipes em poucas semanas e garantir que os profissionais estejam preparados para começar a operar desde o primeiro dia. O planejamento e o cumprimento das regras legais são essenciais nesse processo”, afirma Ana Britto, diretora da Gi Group.

A indústria deve concentrar 45% das contratações temporárias do período, com destaque para eletroeletrônicos, brinquedos, linha branca, vestuário, calçados e alimentos. Os serviços devem responder por 35% das vagas, impulsionados pela logística e pelo comércio eletrônico. Já o comércio deve reunir 20% das contratações, em um movimento que se intensifica com a Black Friday e o Natal.

A concentração da demanda em poucas semanas exige que as empresas integrem estratégias comerciais e planejamento de pessoas. “Antecipar tendências de consumo e identificar os períodos de maior movimentação permitem dimensionar melhor as equipes, reduzir gargalos operacionais e aproveitar oportunidades de crescimento. Essa integração é fundamental para transformar o aumento da demanda em resultados”, explica Fernanda Trindade, diretora-executiva de Growth da Gi Group Holding no Brasil.

Além do varejo, hotéis e casas de eventos também devem ampliar suas equipes durante a alta temporada. A disputa por profissionais exige processos de recrutamento capazes de responder rapidamente às necessidades de cada operação.

O planejamento antecipado também evita que a pressão por resultados comprometa a qualidade do atendimento. “Black Friday e Natal concentram oportunidades importantes para o varejo, mas é preciso garantir que as empresas estejam preparadas para atender ao aumento da demanda, com equipes dimensionadas e operações eficientes. A conexão entre estratégia de crescimento e planejamento de pessoas é decisiva para proporcionar uma boa experiência ao consumidor”, destaca Fernanda.

O planejamento deve começar antes que o aumento da demanda chegue à operação. “Muitas empresas só percebem a necessidade quando o movimento já aumentou. Nesse momento, a contratação de última hora pode parecer a única saída. Sem planejamento, porém, a pressa pode levar a escolhas inadequadas ou a riscos jurídicos”, explica Ana.

A contratação temporária deve atender a uma necessidade transitória da empresa contratante e seguir as regras da Lei Federal nº 6.019/74 e do Decreto nº 10.854/2021. O descumprimento das normas pode gerar passivo trabalhista. Para Ana, contratar rapidamente não significa abrir mão de critérios: quando estruturado corretamente, o trabalho temporário protege a empresa e o trabalhador.

A qualificação também merece atenção. Em operações de grande volume, a preparação das equipes influencia o atendimento, a produtividade e o número de devoluções. Processos com triagem, treinamento e acompanhamento ajudam a capacitar os profissionais para as demandas do negócio.

“Profissionais capacitados são resultado de um processo estruturado de recrutamento, treinamento e acompanhamento. Empresas com acesso a um banco de talentos preparado podem contratar em dias, em vez de levar semanas”, diz a executiva.

Segundo a ASSERTTEM, a taxa média de conversão de trabalhadores temporários em efetivos é de 20%. Embora a efetivação não seja a finalidade do regime, o índice mostra que parte dos profissionais permanece nas empresas. “Além de sustentar a operação no pico, a contratação temporária é uma porta de entrada para renda formal e pode acelerar a formação de talentos para o ano seguinte”, reforça Ana.

O movimento acompanha o resultado do trimestre anterior. O terceiro trimestre de 2026 registrou aproximadamente 636 mil contratos temporários, alta de 2% em relação ao mesmo período de 2025.

Os números reforçam a importância de integrar a leitura do mercado às decisões de negócio. “Empresas que acompanham as tendências de consumo e se antecipam aos períodos de maior demanda conseguem planejar melhor seus recursos e responder com mais agilidade às oportunidades, mantendo a qualidade da operação mesmo nos momentos de maior pressão”, conclui Fernanda.

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