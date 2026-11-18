Em São Paulo, a unidade da Black Zone Barbearia localizada na Rua Peixoto Gomide, próxima à Avenida Paulista, está sob a gestão de Emy Vieira, 28 anos, ex?presidiária que aprendeu a cortar cabelo na cadeia e, após adquirir a franquia, já tem agenda cheia, com clientes aguardando semanas para atendimento.

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Emy ingressou na rede há cerca de seis anos como barbeira. Após doze meses, foi promovida a gerente, depois assumiu a função de treinadora e, com a expansão da marca por franquias, chegou ao cargo mais alto da barbearia. Há pouco mais de um ano, utilizou um incentivo da franqueadora para reunir as economias necessárias e comprou a própria unidade.

Antes de entrar no mercado formal, aos 18 anos, Emy vendia pequenas quantidades de drogas nos fins de semana na região da Avenida Paulista. Aos 20, foi presa em uma operação policial; a droga encontrada em sua posse resultou em condenação e cumprimento de pena de um ano, iniciada poucos dias antes de ela completar 21 anos.

Durante o período de reclusão, ela começou a cortar cabelo para ocupar o tempo e acabou se tornando a única pessoa a exercer essa atividade dentro da prisão, o que lhe proporcionou prática constante. Ao ser liberada, recebeu apoio financeiro do padrasto para um curso de cabeleireira, mas optou por investir em uma formação profissional de barbeiro com duração de um ano.

Com o primeiro emprego em uma barbearia, recebendo salário mínimo, Emy ganhou experiência. Então, conheceu a Black Zone e contou seu histórico na entrevista de emprego. O franqueador lhe providenciou advogado, ajudou na regularização da sentença, e ela cumpriu mais oito meses em regime aberto, com restrição de circulação após as 22h.

Ao longo do tempo, Emy economizou parte do salário e, para completar o investimento na franquia, contou com a ajuda da esposa, Bruna Uchimura, utilizou parcelamento de cartão de crédito e entregou uma motocicleta como parte do pagamento, além de organizar um “chá de barbearia” com amigos e familiares que doaram equipamentos para montar o espaço.

Em seu primeiro ano de operação, a loja registra clientela crescente e agenda lotada. “Minha história é igual à de milhares de outras mulheres, mas serve de exemplo para quem acha que ex?presidiárias não podem ter uma nova chance”, afirma a franqueada.

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A Black Zone é uma rede de barbearias com mais de 60 lojas em todo o Brasil, que oferece corte de cabelo, barba, barbaterapia, pigmentação, depilação facial, hidratação e design de sobrancelhas. O modelo de franquia exige investimento inicial a partir de R$ 150 mil por unidade.