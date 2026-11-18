A Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc. (NYSE: TXT), anunciou hoje a entrega de duas aeronaves Cessna SkyCourier, equipadas para missões aeromédicas, à Tassili Travail Aérien (TTA), da Argélia. Essas aeronaves são os primeiros SkyCouriers configurados para missões aeromédicas na África e, também, os primeiros SkyCouriers de um cliente a entrar em operação no continente, ampliando a presença global do modelo e demonstrando sua versatilidade para missões especiais críticas.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261015864200/pt/

Textron Aviation completes delivery of Africa’s first aero-medical equipped Cessna SkyCourier to Tassili Travail Aérien, also marking the first SkyCourier delivery in Africa, expanding the aircraft’s special-mission capabilities.

As duas aeronaves darão suporte às operações de transporte de passageiros e evacuação aeromédica da TTA, atendendo ao setor de energia da Argélia. Equipado com o sistema de evacuação aeromédica motorizado LifePort PLUS, o SkyCourier pode ser rapidamente reconfigurado para realizar missões de transporte de passageiros, carga ou evacuação médica, conforme as necessidades operacionais.

“Este é um marco significativo para o Cessna SkyCourier, com a entrada em serviço das duas aeronaves do modelo junto ao primeiro cliente a utilizar o sistema aeromédico certificado”, afirmou Bob Gibbs, vice-presidente de Vendas para Defesa e Missões Especiais. “A combinação de uma cabine ampla e flexível com a versatilidade operacional torna o SkyCourier ideal para operadores que possuem demandas rigorosas de transporte e serviços aeromédicos. Estamos orgulhosos de ver a TTA tornar-se a primeira operadora do SkyCourier na África, demonstrando, assim, mais uma missão importante para esta aeronave.”

Com sede na Argélia, a TTA é uma subsidiária da Sonatrach, a empresa estatal de petróleo e gás do país. A TTA presta serviços de transporte de passageiros, evacuação aeromédica e outras missões especiais para o setor de energia em toda a Argélia.

O Cessna SkyCourier, um turboélice bimotor de grande utilidade, tem como objetivo modernizar a frota da TTA, proporcionando maior eficiência, confiabilidade e menores custos operacionais, ao mesmo tempo em que dá suporte a missões de transporte e evacuação médica. A aeronave ficará baseada em Argel e Hassi Messaoud, na Argélia.

Possibilidades infinitas de missões especiais

Quando clientes governamentais, militares e comerciais precisam de soluções aerotransportadas para missões críticas, eles recorrem à Textron Aviation. As soluções de aviação da empresa fornecem o alto desempenho e as características de voo necessárias para enfrentar os desafios únicos das operações de missões especiais. Com qualidade incomparável, versatilidade e baixos custos operacionais, os produtos da Textron Aviation são ideais para ambulância aérea, inteligência, vigilância e reconhecimento (ISR); transporte utilitário, levantamento aéreo, inspeção de voo; treinamento e muitas outras operações especiais.

Sobre o Cessna SkyCourier

O turboélice bimotor com asa alta Cessna SkyCourier oferece uma combinação de desempenho e custos operacionais mais baixos para operadores de frete aéreo, transporte regional e missões especiais. Está disponível nas versões cargueiro e de passageiros, bem como na configuração Combi ou com kit de cascalho para máxima flexibilidade. A versão para 19 passageiros inclui portas separadas para a tripulação e passageiros para um embarque tranquilo, um grande compartimento de bagagem e amplas janelas na cabine para luz natural e vistas.

A versão cargueira conta com uma cabine de piso plano, dimensionada para acomodar até três contêineres LD3, com uma impressionante capacidade de carga de 6.000 libras. Ambas as versões têm uma grande porta de carga e reabastecimento por ponto único, o que possibilita maior agilidade nas operações.

A aeronave é movida por dois motores turboélice Pratt & Whitney Canada PT6A-65SC montados nas asas e conta com a hélice McCauley C779, uma hélice de alumínio de 110 polegadas, robusta e confiável, com quatro lâminas e sistema feathering completo com passo reversível, projetada para melhorar o desempenho da aeronave enquanto transporta cargas pesadas. O SkyCourier é operado com aviônica Garmin G1000 NXi e tem uma velocidade de cruzeiro máxima superior a 200 ktas e um alcance máximo de 900 milhas náuticas.

Sobre a Textron Aviation Inc.

Há quase 100 anos, inspiramos a jornada do voo. A Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc., potencializa o talento de suas equipes — que atuam sob as marcas Beechcraft, Cessna, Hawker e Pipistrel — para projetar e oferecer a melhor experiência na aviação aos nossos clientes. Com um portfólio que abrange desde jatos executivos, turboélices e aeronaves a pistão (leves e de alto desempenho) até modelos para missões especiais, treinamento militar e defesa, a Textron Aviation possui a linha de produtos de aviação mais versátil e abrangente do mundo. Nossa força de trabalho foi responsável pela produção de mais da metade de todas as aeronaves de aviação geral existentes no planeta. Clientes em mais de 170 países confiam em nosso desempenho, confiabilidade e versatilidade — marcas registradas de nossos produtos —, bem como em nossa sólida rede global de atendimento ao cliente, para realizar voos acessíveis, produtivos e flexíveis. Para mais informações, acesse: www.txtav.com.

Sobre a Textron

A Textron Inc. é uma empresa diversificada que utiliza sua rede global de negócios nos setores de aviação, defesa, indústria e finanças para oferecer aos clientes soluções e serviços inovadores. A Textron é reconhecida mundialmente por suas marcas de peso, como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO e Textron Systems. Para mais informações, acesse: www.textron.com.

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O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Contato para a Imprensa:

Doug Scott

+1.316.347.0116

dscott2@txtav.com

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