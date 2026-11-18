O Prêmio The Earthshot, uma das mais prestigiadas premiações ambientais do mundo, anunciou hoje os cinco vencedores da edição inaugural do Desafio I CAN Earthshot, que celebra jovens agentes de transformação de toda a Índia. O príncipe William, fundador e presidente do Prêmio The Earthshot, participou da primeira cerimônia do I CAN Earthshot Challenge, realizada em Mumbai, ao lado dos vencedores. Os embaixadores do Earthshot Robert Irwin e Nomzamo Mbatha apresentaram o evento, e a atriz e musicista britânica Simone Ashley entregou um dos prêmios.



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Realizado em parceria com o Alana e com o movimento global Design for Change, o Desafio I CAN Earthshot marca o ponto alto do maior programa voltado para crianças e adolescentes da história do Prêmio Earthshot, alcançando quase um milhão de estudantes em 15 mil escolas de 24 estados indianos.



O desafio convidou crianças e adolescentes de 9 a 17 anos a irem além da conscientização ambiental e adotarem atitudes concretas. O programa capacita os jovens a integrarem uma geração que lidera soluções para reparar e restaurar o planeta, com base nas cinco áreas principais do Earthshot: Proteger e Restaurar a Natureza, Reviver Nossos Oceanos, Limpar Nosso Ar, Construir um Mundo Livre de Resíduos e Consertar Nosso Clima.



Entre as soluções vencedoras estão uma caixa de resfriamento de baixo custo para manter vegetais frescos em bancas de rua sob calor extremo; diyas (lamparinas tradicionais) biodegradáveis e livres de óleo, que ajudam a proteger um rio sagrado da poluição durante festivais; e um filtro feito de materiais naturais para purificar o ar em escolas e residências próximas a fábricas.



Cada uma das cinco equipes vencedoras receberá US$ 2 mil para aprimorar sua solução, ampliar seu alcance e gerar impacto duradouro em suas comunidades. Os grupos premiados são dos estados de Punjab, Maharashtra, Karnataka e Tamil Nadu.



Os vencedores foram selecionados entre 15 equipes finalistas que viajaram a Mumbai para participar do primeiro Children’s Earthshot, programação de dois dias no Museu das Soluções, realizada paralelamente à Cúpula do Prêmio The Earthshot 2026.



Conheça os vencedores do Desafio I CAN Earthshot



Consertar Nosso Clima: Os estudantes desenvolveram uma caixa de resfriamento de baixo custo, com placas de fibra de madeira e uma pequena bomba d’água, para ajudar vendedores ambulantes a conservar hortaliças sob calor extremo. Após testes e aprimoramentos, o protótipo reduziu a exposição dos alimentos ao calor e já beneficiou mais de 100 pessoas. A equipe pretende aprimorar a portabilidade e o reúso da água, além de ampliar a solução para reduzir o desperdício de alimentos.



Reviver Nossos Oceanos: Para reduzir a poluição do rio Godavari durante o festival Kumbh Mela, estudantes do 8º ano criaram diyas (lamparinas tradicionais) biodegradáveis e livres de óleo, feitas com ingredientes naturais e cânfora. Foram produzidas cerca de 200 unidades, das quais cem foram entregues às autoridades do festival. A iniciativa já alcançou aproximadamente mil pessoas e busca incentivar o uso das lamparinas durante o ritual Diya Daan.



Limpar Nosso Ar: Os estudantes desenvolveram um filtro de ar de baixo custo e sem eletricidade, feito com juta, biocarvão ativado, sílica de bambu, zeólita e algodão, para combater a poluição em ambientes internos próximos a áreas industriais. Testes apontaram a redução do IQA de 156–160 para 96–98 e dos níveis de MP2,5 de 98 para 12–30. A solução já foi instalada na escola e em residências, impactando diretamente 127 pessoas. A equipe pretende ampliar sua adoção em escolas, hospitais e espaços comunitários.



Construir um Mundo Livre de Resíduos: Como alternativa aos sacos plásticos, os estudantes produziram embalagens com jornais reutilizados, alças de juta e revestimento impermeável feito de giz de cera descartado. Também implantaram uma composteira escolar para transformar resíduos orgânicos em adubo. A iniciativa beneficiou 502 pessoas e contribuiu para a reativação de um centro comunitário de compostagem. Como resultado, o conselho local anunciou a obrigatoriedade da separação prévia do lixo para a coleta.



Proteger e Restaurar a Natureza: Os estudantes criaram uma iniciativa ambiental em toda a escola, com quatro equipes lideradas por alunos e um Painel Escolar Neutro em Carbono para monitorar indicadores ambientais. Entre as ações estão o reaproveitamento da água dos aparelhos de ar-condicionado, a separação de resíduos, a reciclagem de plástico e o plantio de árvores. O projeto alcançou 23 mil pessoas e prevê ampliar o monitoramento e o engajamento da comunidade.



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O sucesso do Desafio I CAN Earthshot reforça o papel crescente da Índia como um polo de inovação ambiental e protagonismo juvenil. Por meio da iniciativa, os jovens ganharam autonomia para ir além da conscientização e partir para ações diretas e concretas. À medida que as cinco equipes vencedoras começam a desenvolver seus projetos com o apoio dos aportes recebidos, o trabalho delas demonstra o potencial das crianças e adolescentes para criar soluções práticas diante dos desafios ambientais de suas comunidades.