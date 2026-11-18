De 27 a 29 de novembro, o Grupo Leonora apresenta no Pro Magno, em São Paulo, a linha Color Joy durante a ExpoTEA. A coleção da marca Leo&Leo foi desenvolvida através de diversas pesquisas com famílias e profissionais da área para atender às necessidades de crianças neurodivergentes com produtos que unem acessibilidade, ergonomia e estímulos ao desenvolvimento. No estande 25, a empresa exibirá inovações da linha e de outras coleções da marca, além de soluções voltadas à educação inclusiva.

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Com trajetória consolidada no mercado de papelaria e atuação no setor educacional, a Leo&Leo amplia seu portfólio para atender a diferentes necessidades de aprendizagem. Para 2027, a Color Joy terá 17 novidades, incluindo brinquedos, pulseira mordedora sensorial, régua com textura de silicone e produtos com estampas inéditas. A linha soma mais de 30 produtos entre materiais escolares e brinquedos pedagógicos.

A presença na feira objetiva apresentar o catálogo diretamente a famílias, profissionais de saúde, educadores e instituições dedicadas à neurodiversidade. “A ExpoTEA é uma oportunidade para nos aproximarmos de famílias e profissionais que vivenciam diariamente os desafios e as possibilidades da inclusão. Muitas pessoas já conhecem a Leo&Leo, mas ainda não tiveram contato com toda a proposta da Color Joy. Queremos apresentar as soluções, permitir que o público experimente os produtos e, principalmente, continuar ouvindo quem está diretamente envolvido nesse universo. A coleção nasceu da pesquisa e da escuta, e esse diálogo segue orientando nosso trabalho”, afirma Ariéli Adolpho, Gerente Marketing e Trade, do Grupo Leonora.

A participação na ExpoTEA contará com a presença da Cognvox, edtech integrante do ecossistema da Leonora Ventures voltada ao desenvolvimento cognitivo e à educação inclusiva. Sua plataforma utiliza inteligência artificial, análise de linguagem e avaliação psicopedagógica para gerar indicadores de desempenho e subsidiar estratégias de ensino individualizadas. A empresa oferece formação docente, suporte a famílias e ferramentas de acompanhamento para instituições de ensino.

A Cognvox foi reconhecida pela Unimed Brasil como a melhor solução para neurodivergentes e figurou entre as dez selecionadas em programas de inovação da KPMG e do Sebrae, neste último entre 3,3 mil startups inscritas. Em dezembro, a empresa representará o Brasil na feira GITEX, em Dubai, como uma das 30 startups escolhidas pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil).

A cooperação entre as empresas aproxima a experiência do Grupo Leonora no mercado educacional da atuação da Cognvox em ciência e tecnologia, criando oportunidades para ampliar o alcance de iniciativas que valorizam diferentes formas de aprender.

Outro destaque do estande será a coleção de cadernos Color Joy desenvolvida em parceria com a Foroni e lançada em agosto de 2026. Os modelos brochura, universitário e de cartografia contam com pautas e quadriculados ampliados, delimitações visuais e papel de maior gramatura, recursos projetados para facilitar a organização espacial e proporcionar uma experiência de escrita mais confortável e acessível. Os cadernos já estão disponíveis em papelarias de todo o Brasil.

Além de apresentar os produtos, o Grupo Leonora pretende fortalecer o relacionamento com escolas, clínicas, profissionais autônomos, lojistas e famílias. A equipe comercial estará presente para estabelecer novas conexões e identificar oportunidades de parceria. Em paralelo, a empresa mantém pesquisas de campo para desenvolver soluções para a Color Joy, com lançamentos previstos para 2027.

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“Nosso objetivo é que a Color Joy continue evoluindo a partir das necessidades reais das crianças e de quem acompanha seu desenvolvimento. A feira nos permite apresentar o que já construímos, ouvir sugestões, observar a experiência com os produtos e identificar novas oportunidades. Estamos trabalhando nos próximos desenvolvimentos e teremos novidades no mercado em 2027”, afirma Ariéli.