Criado inicialmente como uma ação promocional para inauguração de lojas, o cachepô gigante da Giuliana Flores se consolidou como uma estratégia de branding e experiência de marca. Com caminhão adesivado, trilha sonora personalizada, mensagens lidas em voz alta e arranjos de grandes proporções, a entrega transforma o momento em uma experiência que combina emoção, impacto visual e visibilidade para a companhia.

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O formato ganhou repercussão nas redes sociais após aparecer em publicações de influenciadores e celebridades, como Virgínia Fonseca, Rafa Kalimann, Bruna Tavares e Lucas Guimarães. A proposta utiliza o apelo visual das entregas para ampliar o alcance da marca e estimular o compartilhamento espontâneo de conteúdo.

Entre as iniciativas envolvendo o cachepô gigante está uma entrega especial para Karina Bacchi, que reforça a presença do projeto em ações com personalidades conhecidas e ampliando suas possibilidades de utilização no mercado.

A companhia também realiza uma ação social em Paraisópolis, em São Paulo, em benefício da ONG Florescer, que apoia crianças em situação de vulnerabilidade. A iniciativa diversifica a utilização do cachepô gigante em projetos que unem experiência de marca e impacto social, levando a proposta da Giuliana Flores a diferentes contextos e comunidades.

Além da repercussão digital, os números mostram que o produto passou a atender diferentes ocasiões. Embora as entregas românticas ainda representem 43,9% dos pedidos, outras celebrações já correspondem a 56% da demanda. Aniversários concentram 36,7% das entregas, enquanto eventos comerciais respondem por 12,9%. Também há procura para gestos de amizade, Dia das Mães e casamentos.

O movimento demonstra como o cachepô gigante ultrapassou o uso tradicional associado a declarações românticas e passou a integrar diferentes momentos de celebração, relacionamento e experiências personalizadas.

Desde o lançamento, o caminhão com o cachepô gigante já participou de mais de 200 ativações, entre campanhas sazonais, ações de rua, eventos especiais e iniciativas com influenciadores. O projeto também passou a ser comercializado para ações de marca, eventos corporativos e ativações com criadores de conteúdo, ampliando suas possibilidades de utilização no mercado.

O conceito dos arranjos gigantes está ligado à trajetória de Clóvis Souza, fundador e CEO da Giuliana Flores, que começou a trabalhar com flores aos 10 anos e abriu sua primeira loja aos 19, em São Caetano do Sul. A viralização do cachepô ganhou força após um concurso cultural promovido pela empresa nas redes sociais, que premiou um casal de idosos com uma entrega especial. A repercussão orgânica do vídeo contribuiu para consolidar a iniciativa como uma das ações de branding da companhia.

“Os arranjos gigantes funcionam como uma vitrine de marketing, ampliando nosso alcance e gerando visibilidade para produtos de diferentes faixas de preço. Mas, acima de tudo, eles refletem nossa crença de que as flores têm o poder de emocionar, transformar momentos em memórias únicas e conectar pessoas por meio de gestos grandiosos”, afirma Souza.

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Atualmente, a Giuliana Flores reúne mais de 1.500 parceiros regionais e cerca de 10 mil produtos em seu catálogo, oferecendo opções para diferentes perfis de consumidores e ocasiões.