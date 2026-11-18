Começou hoje, em São Paulo, a 20ª edição do Brazil Treasury Summit, principal conferência de tesouraria e gestão de caixa do país. Organizado pela EuroFinance, empresa do grupo The Economist, o evento reúne lideranças financeiras de grandes empresas, instituições financeiras e provedores de tecnologia para discutir liquidez, gestão de risco e financiamento de recebíveis.

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Um dos destaques da programação foi o painel sobre duplicata escritural, com Humberto Costa, da B3, Hilton Travagli, da Nestlé, e Calil Gedeon, CFO da Monkey. O debate reuniu na mesma mesa quem registra os recebíveis, quem opera com eles no dia a dia e quem desenvolve a tecnologia por trás desse processo, trazendo uma visão completa sobre um dos temas que mais mobilizam as tesourarias neste ano.

Prevista na Lei 13.775/2018, a duplicata escritural substitui o título em papel por um registro eletrônico feito em entidades autorizadas pelo Banco Central. A mudança afeta diretamente a forma como as empresas emitem, negociam e usam seus recebíveis como garantia. Ao dar mais segurança e transparência a esses títulos e reduzir o risco de fraudes, como duplicatas sem lastro ou a cessão do mesmo recebível mais de uma vez, o novo modelo tende a tornar o crédito lastreado em recebíveis mais barato e acessível, sobretudo para as pequenas e médias empresas que dependem dele para financiar o capital de giro.

Para as áreas de tesouraria, a adaptação envolve integrar sistemas de faturamento e ERP às registradoras e rever processos que envolvem clientes, fornecedores e instituições financeiras. Por isso, o tema está hoje entre as prioridades das lideranças financeiras das empresas brasileiras.

Com a obrigatoriedade começando de forma gradual em 2027, o painel reforçou que as empresas precisam se antecipar, preparando seus sistemas e alinhando as áreas de tesouraria, operações e tecnologia desde já. “A duplicata escritural vai mudar a forma como as empresas financiam o seu capital de giro, com mais segurança para quem concede crédito e mais acesso para quem precisa dele. Com a obrigatoriedade começando em 2027, as empresas que se anteciparem, integrando seus sistemas e alinhando tesouraria, operações e tecnologia, vão fazer essa transição com muito mais tranquilidade”, afirma Calil Gedeon, CFO da Monkey.

A participação no painel reflete a atuação da Monkey no tema: a empresa já opera com duplicata escritural em seu marketplace, que conecta sacados, fornecedores e instituições financeiras. Como empresa global, a Monkey também esteve presente este ano nas conferências da EuroFinance em Miami e Barcelona e, no Brazil Treasury Summit, recebe clientes e parceiros em seu estande durante os dois dias de evento.

Sobre a Monkey

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Fundada em 2016, a Monkey é uma fintech com atuação global especializada em soluções de capital de giro para a cadeia de suprimentos. Por meio de um marketplace, a empresa conecta sacados, fornecedores e instituições financeiras em operações de antecipação de recebíveis e de duplicata escritural. O modelo permite que os sacados otimizem seu capital de giro e que os fornecedores tenham acesso a crédito em condições mais competitivas.