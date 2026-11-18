Monkey, B3 e Nestlé falam de duplicata no Treasury Summit
Painel na 20ª edição do Brazil Treasury Summit, conferência de tesouraria organizada pela EuroFinance, empresa do grupo The Economist, reuniu Humberto Costa, da B3, Hilton Travagli, da Nestlé, e Calil Gedeon, CFO da Monkey, para discutir a duplicata escritural. Com a obrigatoriedade começando de forma gradual em 2027, os painelistas destacaram a importância de as empresas prepararem desde já seus sistemas e equipes para a mudança.
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Começou hoje, em São Paulo, a 20ª edição do Brazil Treasury Summit, principal conferência de tesouraria e gestão de caixa do país. Organizado pela EuroFinance, empresa do grupo The Economist, o evento reúne lideranças financeiras de grandes empresas, instituições financeiras e provedores de tecnologia para discutir liquidez, gestão de risco e financiamento de recebíveis.
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Um dos destaques da programação foi o painel sobre duplicata escritural, com Humberto Costa, da B3, Hilton Travagli, da Nestlé, e Calil Gedeon, CFO da Monkey. O debate reuniu na mesma mesa quem registra os recebíveis, quem opera com eles no dia a dia e quem desenvolve a tecnologia por trás desse processo, trazendo uma visão completa sobre um dos temas que mais mobilizam as tesourarias neste ano.
Prevista na Lei 13.775/2018, a duplicata escritural substitui o título em papel por um registro eletrônico feito em entidades autorizadas pelo Banco Central. A mudança afeta diretamente a forma como as empresas emitem, negociam e usam seus recebíveis como garantia. Ao dar mais segurança e transparência a esses títulos e reduzir o risco de fraudes, como duplicatas sem lastro ou a cessão do mesmo recebível mais de uma vez, o novo modelo tende a tornar o crédito lastreado em recebíveis mais barato e acessível, sobretudo para as pequenas e médias empresas que dependem dele para financiar o capital de giro.
Para as áreas de tesouraria, a adaptação envolve integrar sistemas de faturamento e ERP às registradoras e rever processos que envolvem clientes, fornecedores e instituições financeiras. Por isso, o tema está hoje entre as prioridades das lideranças financeiras das empresas brasileiras.
Com a obrigatoriedade começando de forma gradual em 2027, o painel reforçou que as empresas precisam se antecipar, preparando seus sistemas e alinhando as áreas de tesouraria, operações e tecnologia desde já. “A duplicata escritural vai mudar a forma como as empresas financiam o seu capital de giro, com mais segurança para quem concede crédito e mais acesso para quem precisa dele. Com a obrigatoriedade começando em 2027, as empresas que se anteciparem, integrando seus sistemas e alinhando tesouraria, operações e tecnologia, vão fazer essa transição com muito mais tranquilidade”, afirma Calil Gedeon, CFO da Monkey.
A participação no painel reflete a atuação da Monkey no tema: a empresa já opera com duplicata escritural em seu marketplace, que conecta sacados, fornecedores e instituições financeiras. Como empresa global, a Monkey também esteve presente este ano nas conferências da EuroFinance em Miami e Barcelona e, no Brazil Treasury Summit, recebe clientes e parceiros em seu estande durante os dois dias de evento.
Sobre a Monkey
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Fundada em 2016, a Monkey é uma fintech com atuação global especializada em soluções de capital de giro para a cadeia de suprimentos. Por meio de um marketplace, a empresa conecta sacados, fornecedores e instituições financeiras em operações de antecipação de recebíveis e de duplicata escritural. O modelo permite que os sacados otimizem seu capital de giro e que os fornecedores tenham acesso a crédito em condições mais competitivas.
Website: https://www.monkey.tech/duplicata-escritural