Jun Aoyama apresentará o espetáculo solo de taiko “Rinne – O Ciclo Eterno da Vida” no dia 12 de dezembro de 2026, às 20h30, na Faculdade de Música Souza Lima, em São Paulo. O programa, inspirado no conceito budista de Rinne (??), propõe uma narrativa sensorial que atravessa os ciclos de nascimento, despedida, encontros e separações. A performance combina o taiko, a flauta japonesa e o silêncio como elementos de comunicação, criando uma experiência que vai além de um concerto tradicional.

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Jun Aoyama, filho de imigrantes japoneses, iniciou sua prática no taiko em 2002 sob a orientação do professor Yukihisa Oda. Em 2005, liderou o grupo de Atibaia e conquistou o título de campeão brasileiro de taiko. Representou o Brasil no Japão em 2006, estudou um ano em Fukuoka (2007) e, em 2017, aperfeiçoou a técnica nos Estados Unidos com o mestre Kaoru Watanabe, ex?integrante do grupo Kodo. Em 2016 fundou, ao lado da irmã Akina, seu próprio grupo, ampliando a difusão do taiko na região de Atibaia.

A proposta artística investiga novas possibilidades sonoras, físicas e cênicas do instrumento. A intensidade das batidas, os momentos de silêncio, a ressonância dos tambores e a presença corporal do músico são combinados com elementos visuais para criar uma experiência imersiva.

Akina Aoyama participa do espetáculo tocando flauta japonesa, estabelecendo um diálogo entre a percussão vigorosa e a delicadeza melódica dos instrumentos tradicionais, contribuindo para a atmosfera sensorial da obra.

Serviço

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Espetáculo “Rinne – O Ciclo Eterno da Vida”, artista Jun Aoyama, 12/12/2026 (sábado), Faculdade de Música Souza Lima, Rua Maria Figueiredo, 560 – Paraíso – São Paulo/SP. Abertura da casa às 20h, início do espetáculo às 20h30. Ingressos: lote 1 (inteira) R$ 90,00; lote 2 (inteira) R$ 110,00; meia?entrada, disponíveis no Sympla.