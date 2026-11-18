O seguro-fiança foi a garantia mais usada nos contratos de locação residencial fechados em Piracicaba (SP) e região em junho de 2026. A modalidade esteve em 54% dos contratos, à frente do fiador, com 38%, e do depósito caução, com 8%, segundo pesquisa do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo (CRECISP) com 99 imobiliárias de 21 cidades.

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A troca do fiador por outras garantias é relatada pela Palace Imobiliária, fundada em Piracicaba em 17 de novembro de 1957 e que completou 69 anos em 17 de novembro de 2026. “Antes, alugar dependia de ter um parente ou conhecido com imóvel quitado para assinar como fiador. Hoje dá para alugar sem envolver ninguém da família”, afirma Marcelo Barbosa, sócio da empresa.

A Lei do Inquilinato (Lei nº 8.245/1991) lista quatro modalidades de garantia que o locador pode exigir: caução, fiança, seguro de fiança locatícia e cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento. Para o CRECISP, a liderança do seguro-fiança indica busca por agilidade na formalização dos contratos e pode ampliar o acesso de famílias que não têm fiador.

O levantamento também descreve o perfil dos imóveis alugados. As casas responderam por 71% das locações e os apartamentos, por 29%. A faixa de R$ 1.001 a R$ 1.500 por mês concentrou 37,5% dos contratos. Em 90,6% das locações, o aluguel foi fechado pelo valor anunciado, sem desconto. O número de locações cresceu 16,61% em relação a maio.

A procura concentrada nas faixas de menor valor aparece também na rotina da imobiliária, que anuncia casas para alugar e apartamentos para alugar em Piracicaba. “O apartamento de até R$ 1.500 é o que aluga mais rápido. Para quem compra pensando em renda, vale mais um imóvel que fica pouco tempo vazio do que um aluguel alto no papel”, diz Barbosa.

No mercado de compra e venda, as casas representaram 53% dos imóveis vendidos na região em junho e os apartamentos, 47%, segundo o CRECISP. A empresa mantém listas separadas de casas à venda e de apartamentos à venda na cidade.

Nas 36 cidades acompanhadas pelo Índice FipeZAP, os preços de locação residencial acumularam alta média de 9,01% nos 12 meses encerrados em outubro de 2026, acima da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no período, de 4,63%. Piracicaba não faz parte do indicador. Entre as cidades do interior paulista monitoradas, Campinas registrou alta de 14,76% e Ribeirão Preto, de 14,18%.

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A Palace Imobiliária, que se apresenta como a mais antiga de Piracicaba em atividade, foi fundada por Ruy de Azevedo, passou à filha, Lilian Azevedo, e ao genro, Jacinto,e está, desde 2020, sob a gestão de Marcelo Barbosa, na terceira geração. A empresa é registrada no Conselho Regional de Corretores de Imóveis sob o número 34933-J e atua em locação, venda e administração de imóveis, com sede na Rua São José, 384, no Centro. Piracicaba tinha 423.323 habitantes no Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).